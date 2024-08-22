По данным департамента шерифа, человек из Аризоны находится под следствием за угрозы кандидату в президенты.

Индивидуум, опознанный как Рональд Ли Сыруд, разыскивается из-за нескольких активных ордеров, связанных с правонарушениями, связанными с вождением в нетрезвом виде, серьезным случаем оставления места ДТП и невыполнением регистрации в качестве сексуального преступника, как было объявлено в посте в Facebook офиса.

Те, у кого есть информация о его текущем местонахождении, должны связаться с местными правоохранительными органами или набрать 9-1-1.

Определенная политическая фигура, вовлеченная в расследование, не была указана в сообщении. Тем не менее, бывший президент Дональд Трамп в настоящее время выступает с речью на границе США и Мексики в округе Кочиз.

CNN в настоящее время пытается получить более подробную информацию от местных правоохранительных органов.

Эта история все еще в процессе и будет обновляться по мере поступления новой информации.

Правоохранительные органы призывают всех, у кого есть информация о местонахождении Рональда Ли Сыруда, связаться с местными правоохранительными органами или набрать 9-1-1, так как мы все несем ответственность за то, чтобы правосудие было осуществлено. Несмотря на правовые проблемы Рональда Ли Сыруда, основное внимание в настоящее время уделяется речи бывшего президента Дональда Трампа на границе США и Мексики в округе Кочиз.

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