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"По данным АДЛ, значительный и исторический всплеск антисемитских угроз широко распространен по всей территории Соединенных Штатов"

Угроза в отношении евреев в США возросла более чем на 200% в течение года после фатального 7 октября 2021 года нападения ХАМАСа на Израиль, свидетельствуют недавние данные, полученные CNN от Лиги антидиффамации.

 and  Viktoriya Miller
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"По данным АДЛ, значительный и исторический всплеск антисемитских угроз широко распространен по всей территории Соединенных Штатов"

Между октябрем 2023 года и сентябрем 2024 года произошло более 10 000 антисемитских инцидентов, что почти в три раза больше, чем 3325 случаев в предыдущем году. Это самый высокий показатель за 12-месячный период, зарегистрированный организацией с тех пор, как она начала отслеживать угрозы в 1979 году.

После теракта в октябре "американские евреи не знают момента покоя", заявил CEO ADLJonathan Greenblatt. Вместо этого они столкнулись с резким увеличением антисемитских угроз и свидетелями призывов к насилию против израильтян и евреев по всему миру.

Организация опубликовала предварительные данные в преддверии полного отчета, в котором сообщается, что правоохранительные органы по всей стране усиливают патрулирование вокруг еврейских и мусульманских учреждений в качестве меры безопасности в ответ на обострение конфликта на Ближнем Востоке, годовщину 7 октября и еврейские высокие праздники.

С тех пор, как конфликт между Израилем и ХАМАС обострился, сообщения о преступлениях на почве ненависти и предвзятости, направленные против евреев, мусульман и арабов, резко возросли по всей стране.

В апреле Совет американо-исламских связей сообщил, что получил 8061 отчет о предвзятости против мусульман в 2023 году, что является самым высоким показателем за 28 лет, в течение которых группа отслеживала ненависть.

ФБР и Министерство внутренней безопасности США выпустили совместное общественное предупреждение, предупреждая, что годовщина 7 октября и продолжающееся обострение на Ближнем Востоке могут вдохновить экстремистов на совершение актов насилия.

Данные ADL по угрозам включают более 150 случаев физического нападения, более 1840 случаев вандализма и более 8000 антисемитских инцидентов, связанных с устным или письменным оскорблением.

Организация сообщила о не менее чем 1200 антисемитских инцидентах на американских колледжах и университетах за последний год, что представляет собой увеличение на 500% по сравнению с показателями предыдущего года в этой категории.

Американские колледжи и университеты стали центром внимания в начале этого года, когда тысячи протестующих вышли на улицы в поддержку палестинцев, подвергшихся нападению со стороны израильской армии в ответ на теракт 7 октября.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что с тех пор, как Израиль начал войну против ХАМАС, в Газе погибли более 41 000 палестинцев. Израиль, в свою очередь, заявляет, что убил более 17 000 боевиков в Газе с начала войны. CNN не может независимо подтвердить ни одну из этих цифр из-за ограниченного доступа, предоставленного международным журналистам в зоне конфликта.

Хотя большинство протестов на американских колледжах были мирными, они часто сопровождались насилием, в том числе столкновениями с правоохранительными органами, многочисленными сообщениями об антисемитской угрозе в адрес еврейских студентов и преподавателей, а также некоторыми случаями нападений со стороны контрдемонстрантов.

"Предварительные данные ADL также показали, что более 3000 из всех инцидентов произошли во время антиизраильских митингов, на которых часто и явно выражалась поддержка террористических организаций, таких как ХАМАС, Хезболла, хуситы и Фронт народного освобождения Палестины", - заявила организация в заявлении.

Согласно ФБР, которое отвечает за исполнение федеральных законов о преступлениях на почве ненависти и сбор статистики актов насилия, инциденты, направленные против евреев в США, составляют самую большую категорию религиозно мотивированных преступлений на почве ненависти.

"Еврейское сообщество необычайно – необычайно – целенаправленно почти каждой террористической организацией по всему спектру", - заявил директор ФБР Christopher Wray во время выступления перед Конгрессом вскоре после теракта 7 октября.

"Учитывая, что еврейское сообщество составляет примерно 2,4% населения США, должно волновать всех, что та же группа населения составляет примерно 60% всех религиозно мотивированных преступлений на почве ненависти".

В свете растущих инцидентов Совместный комитет на Капитолийском холме призвал к встрече с американскими правоохранительными органами и общинными лидерами для обсуждения мер по защите евреев и борьбе с антисемитизмом.

Несмотря на напряженность и рост антисемитских инцидентов, мы как нация должны стоять вместе с еврейским сообществом и продвигать единство и толерантность, чтобы противостоять ненависти и нетерпимости.

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