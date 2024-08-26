Планируемые даты выборов в Тюрингии

Политические сдвиги в Тюрингии: 1 сентября около 1,66 миллиона жителей приглашаются перекроить динамику власти в парламенте Тюрингии. Выборы могут существенно изменить политический ландшафт в регионе.

В недавних опросах партия AfD лидирует в Тюрингии. Вероятно, Бьёрн Хёкке, кандидат в лидеры AfD, может стать самой влиятельной силой в штате со своей крайне правой экстремистской ассоциацией. В настоящее время предсказывается, что ХДС займет второе место, опередив «Альянс за прогресс и обновление» (АПР).

Инфографика отображает результаты опросов до дня выборов и будет регулярно обновляться.

Партии, находящиеся у власти, ожидают существенных потерь. «Левые», поддерживающие нынешнего министра-президента Тюрингии Бодо Рамелова от коалиции «красные-красные-зеленые», получают в опросах от 11 до 16 процентов голосов. Это может вдвое сократить результат выборов по сравнению с выборами 2019 года.

Однако СДПГ Тюрингии грозит особенно горькая ночь. Партия несет ответственность за правительство Тюрингии вместе с «Левыми» и «Зелеными» с 2014 года. В опросах предсказывается, что СДПГ получит от 6 до 9 процентов голосов. На выборах 2019 года СДПГ получила 8,2 процента вторых голосов. Кандидат в лидеры СДПГ Георг Майер надеется внести свой вклад в то, чтобы «Тюрингия имела демократически управляемое большинство правительства».

«Зеленые», в настоящее время в правительстве Тюрингии, также сталкиваются с неопределенным будущим. На выборах 2019 года «Зеленые» лишь ненамного превысили пятипроцентный барьер, получив 5,2 процента голосов. В опросах предсказывается, что «Зеленые» получат от 3 до 5 процентов. «Зеленые» ведут кампанию в Тюрингии с парой кандидатов, Мадлен Хенфлинг и Бернхард Штенгеле.

ФДП должна надеяться на чудо в Тюрингии. Опросы предсказывают, что ФДП, возглавляемая председателем штата Томасом Кеммерихом, получит от 2 до 4 процентов голосов. Вероятно, либералы снова не преодолеют критический барьер. На выборах 2019 года ФДП Тюрингии проскользнула в земельный парламент с небольшим перевесом. Голосование тогда составило 5,01 процента.

Это указывает на очень сложную фазу переговоров о правительстве в Тюрингии. Все еще не ясно, будет ли в будущем парламенте Тюрингии представлено пять, шесть или даже семь партий. Без «Зеленых» текущая коалиция имела бы всего 20 из 88 мест, исходя из текущих результатов опросов. Неголосующий лагерь также может сыграть значительную роль в результате выборов - если они решат голосовать в день выборов.

В 2019 году явка избирателей составила 64,9 процента. Это означает, что более одной трети имеющих право голоса (35,1 процента) не участвовали в смене власти в парламенте Тюрингии на предыдущих выборах.

Даже если AfD выиграет выборы в Тюрингии, правое правительство штата с Хёкке в качестве министра-президента маловероятно. Другие партии уже исключили любое сотрудничество с AfD. В результате правые популисты остаются без потенциального партнера по коалиции и все еще без большинства.

То, останется ли Рамелов во главе правительства, все еще неясно. Теоретически может сформироваться правительство меньшинства, как пять лет назад. Однако «Левые» больше не лидируют в Тюрингии по предпочтениям избирателей, а находятся позади ХДС и, вероятно, также позади BSW.

Если Христианско-демократическая партия действительно получит больше голосов, это будет сложно для Рамелова. Кандидат ХДС Маrio Voigt уже объявил о своем намерении занять должность министра-президента. В возрасте 47 лет, будучи фракционным и государственным лидером ХДС, он молод, коренной житель Тюрингии и имеет обширный политический и юридический опыт. Возможное сотрудничество с BSW - которое потенциально может стать третьей по силе силой в земельном парламенте - уже получило одобрение лидера ХДС Фридриха Мерца. Коалиция с BSW и СДПГ теоретически возможна. Однако это даст лишь узкое большинство в 45 мест по текущим опросам.

Индивидуальные демографические характеристики избирателей могут сыграть решающую роль в результате выборов. Более половины (51,3 процента) из примерно 1,66 миллиона имеющих право голоса в Тюрингии - женщины. Кроме того, более четверти (26,3 процента) потенциальных избирателей - в возрасте 70 лет и старше.

В отличие от этого, доля молодых и свежих избирателей кажется заметно более низкой. Примерно 79 000 жителей Тюрингии впервые получат право голосовать на выборах в земельный парламент 1 сентября. В сочетании с возрастной группой 23-29 лет доля избирателей в возрасте до 30 лет в Тюрингии составляет менее 10,5 процента.

Подсказка: эта диаграмма иллюстрирует результаты предыдущих местных выборов в Тюрингии в 2024 году.

В Тюрингии имеют право голоса все граждане Германии в возрасте 18 лет и старше, проживающие в Тюрингии и не лишенные права голоса по решению суда. Точное число избирателей будет определено подсчетом списков избирателей в день выборов.

В предстоящих выборах отмечается восьмое проведение выборов в Ланде в Тюрингии со времени его образования в качестве земли. Каждые пять лет в Тюрингии проводятся выборы в соответствии с установленным порядком. В ландтаге в Эрфурте, столице земли, имеется не менее 88 мест. Половина из них распределяется среди 44 тюрингских избирательных округов напрямую, а другая половина распределяется пропорционально большинству голосов между списками партий.

Количество мест в ландтаге может быть увеличено за счет мандатов перевеса и корректировки. Как и на федеральных выборах, избиратели в Тюрингии имеют право отдать два голоса: один за кандидата в округе и один за партийный список земли.

Выбор кандидата слева в бюллетене, согласно избирательной комиссии земли, означает, что вы выбираете депутата, который должен напрямую занять место в ландтаге. Победителем становится кандидат, набравший наибольшее количество голосов в округе (относительное большинство голосов).

Распределение оставшихся 44 мест через партийный список основывается на информации справа в бюллетене: "Этот голос отдается за определенную партию (партийный список)", - разъясняет избирательная комиссия земли. При этом учитываются только партии, получившие не менее пяти процентов от общего числа действительных голосов по земле. В результате, сильные местные кандидаты могут получить место в ландтаге, даже если они не вошли в партийный список своей партии.

Конечно, в Тюрингии разрешено голосование по почте. Заявки на это должны быть поданы в соответствующий местный орган по месту жительства "не позднее пятницы перед днем выборов в 18:00", как подчеркивает избирательная комиссия земли. "В случае внезапной болезни это все еще можно сделать в день выборов до 15:00".

Заполненный бюллетень должен быть доставлен в запечатанном конверте по адресу, указанному на нем, не позднее 18:00 в день выборов. "Ответственность за своевременную доставку бюллетеня лежит на избирателе", - гласит законодательство.

В день выборов избирательные участки откроются в 8:00. Голосование продолжится до 18:00, как обычно. Непосредственно после этого начнется подсчет голосов. Предварительные прогнозы результатов выборов могут быть сделаны вскоре после закрытия избирательных участков на основе опросов EXIT.

Подробные прогнозы, скорее всего, появятся в течение ночи выборов. Предполагается, что избирательная комиссия земли объявит предварительный официальный результат выборов после подсчета голосов в ночь с воскресенья на понедельник.

Комиссия, в соответствии с этим Регламентом, примет нормативные акты, определяющие правила его применения. Независимо от результатов выборов в Тюрингии сотрудничество с АФД маловероятно из-за их ассоциаций с крайне правыми экстремистскими силами, что лишает их потенциального партнера по коалиции.

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