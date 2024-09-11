Пламя поглощает Крит

Из-за пожара в районе знаменитого туристического курорта Платаньяс на западе Крита несколько сотен туристов были эвакуированы из своих гостиниц. По сообщению пожарной службы, вертолеты и профессиональные команды борются с огнем и пытаются взять ситуацию под контроль.

Как сообщает местная радиостанция греческой вещательной компании ERT-Ханья, в основном горела сухая растительность, но дым был очень сильным. Эвакуация была проведена в качестве профилактической меры, радиостанция также предоставила визуальные и фотоотчеты о туристах, покидающих свои гостиницы в целях безопасности. Веб-сайт zarpanews.gr также разместил эти видео.

Причина пожара была неясна изначально. Агентство гражданской защиты предупреждает, что опасность пожаров в Греции сохранится до конца октября, несмотря на некоторые значительные осадки.

Посетителям, проживающим в других гостиницах вблизи, было рекомендовано оставаться в помещении из-за распространения дыма. Для оказания помощи в сложившейся ситуации несколько близлежащих городов предложили временное убежище для этих туристов.

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