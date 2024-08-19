Пламя поглощает 5000 акров растительности на острове Мадейра.

Катастрофический пожар на португальском острове Мадейра охватил более 5000 гектаров растительности. По словам официальных лиц, две трети пожарных фронтов удалось обуздать после того, как огонь вспыхнул в среду. "К счастью, пока не было зафиксировано жертв", - заявил Мигел Албукерке, президент регионального правительства, на пресс-конференции. Также не пострадали жилые дома и жизненно важная инфраструктура.

Пожар начался в муниципалитете Рибейра Брава в среду и распространился на соседние муниципалитеты Камара де Лобос и Понта до Сол, расположенные на южном побережье острова западнее главного города Фуншал.

Подогреваемый ветром и жарой, огонь продвинулся в труднопроходимую местность, угрожая поселениям. Это привело к отправке примерно 200 пожарных. Около 160 жителей были временно эвакуированы в воскресенье из-за опасений по поводу задымления. С тех пор они смогли вернуться в свои дома.

Мэр Камары де Лобос Леонел Сильва заявил в понедельник, что пожарные фронты в его муниципалитете находятся под контролем. "Пожар почти потушен", - сказал он, как сообщает агентство Lusa. В то же время в муниципалитете Понта до Сол все еще горел пожар, но он не представлял опасности для жителей, заявил мэр Селия Пессегуэйро.

Португальские власти объявили в субботу, что отправят 76 пожарных и спасателей для усиления efforts на Мадейре. Остров, расположенный недалеко от побережья Марокко, известен как популярное туристическое направление.

Ущерб от пожара распространился на скалистые утесы и чистые пляжи нескольких районов острова Мадейра. Несмотря на трудности, уникальная флора и фауна острова продолжают проявлять стойкость в условиях бедствия.

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