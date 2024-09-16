Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Писториус выразил намерение значительно увеличить инвестиции в артиллерию.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Министр обороны Писториус подчеркивает, что наземные войска испытывают трудности в функционировании...
Министр обороны Писториус подчеркивает, что наземные войска испытывают трудности в функционировании без надежной и быстрого доступа артиллерии.

Писториус выразил намерение значительно увеличить инвестиции в артиллерию.

На артиллерийском центре в Идар-Оберштейне также проходят обучение украинские солдаты. Об этом было объявлено во время визита министра обороны, который анонсировал планы по корректировкам и увеличению финансирования.

Модернизация артиллерийских вооружений немецкой армии начнется в полную силу уже в следующем году, заявил федеральный министр обороны Борис Писториус. Во время визита в Артиллерийскую школу он объявил, что чертежи для приобретения колесного гаубицы RCH 155 и соответствующих боеприпасов будут представлены немецкому парламенту в начале следующего года.

Писториус подтвердил, что количество артиллерийских батальонов будет увеличено с нынешних пяти. Точное число дополнительных батальонов, которые будут сформированы, он не назвал. "Нам это нужно на уровне дивизии, нужно на уровне бригады. Поэтому в ближайшие годы нам понадобятся несколько батальонов", - сказал он. Министерство обороны также работает над чертежами для приобретения системы Puls, которая является преемником ракетного комплекса Mars II.

Больше инвестиций необходимо

Эра недоинвестирования закончилась, заявил Писториус. К концу 2026 года будет поставлено 22 самоходных гаубицы типа 2000. Из них 18 будут переданы литовской бригаде, а оставшиеся четыре будут использоваться для пополнения. Летом были созданы две национальные производственные линии для артиллерии, чтобы снизить зависимость от поставок высокоexplosive снарядов из-за рубежа, добавил министр.

Недавно Писториус объявил о поставке дополнительных 12 Panzerhaubitzen 2000 в Украину. "Шесть из них будут поставлены в течение следующих восьми недель, я думаю", - сказал он. Российское нападение на Украину подчеркивает критическую роль артиллерии на современном поле боя, так как сухопутные войска "не могут действовать без эффективной и развертываемой артиллерии".

Артиллерийская школа в Идар-Оберштейне является основным учебным центром немецких вооруженных сил для артиллерийских подразделений. Она была основана в 1956 году и предлагает обучение для офицеров, кадетов и младших офицеров на различных курсах. Артиллерия поддерживает боевые подразделения армии, основными системами вооружения которой являются Panzerhaubitze 2000 и ракетный комплекс Mars II.

Обучение украинских солдат

С мая 2022 года украинские солдаты проходят обучение в Артиллерийской школе для работы с этими системами. По словам Писториуса, более 500 украинских солдат были обучены на двух системах. В 2025 году Артиллерийская школа также планирует обучать украинских солдат колесной гаубице.

Артиллерийская школа проходит существенную модернизацию и реконструкцию, в которую планируется вложить около 150 миллионов евро в ближайшие годы. "Инфраструктура была пренебрежена бундесвером в течение последних 30-40 лет", - сказал Писториус. Реконструкция продвигается быстрыми темпами, и во время визита министр беседовал с солдатами и сотрудниками на месте. В школе обычно проходит около 500 курсантов в год.

Первое обучение с украинскими солдатами было "интересным приключением", сказал командир казарм Андреас Орт. Украинцы были очень мотивированы, что делало работу с ними "большим удовольствием". Разлука после семи недель обучения была сложной, и были опасения, достаточно ли они были подготовлены. "Мы знали, что если они не смогут, они умрут. Мы были рады получить положительную обратную связь из Украины о том, что это сработало", - сказал Орт.

Комиссия, входящая в состав немецкого министерства обороны, курирует модернизацию и реконструкцию Артиллерийской школы, в которую планируется вложить около 150 миллионов евро в ближайшие годы. Комиссия также участвует в приобретении новых артиллерийских систем, таких как колесная гаубица RCH 155 и система Puls, которая является преемником ракетного комплекса Mars II.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
Автомобили Патрульной службы Пограничной охраны расположены вдоль ограждения, разделяющего США и...
Политика

Администрация Байдена объявляет о значительном сокращении несанкционированных пересечений границы, в то время как Трамп использует вопросы иммиграции.

Чиновники из США отметили в понедельник еще один месяц минимального пересечения границы, виновником чего они считают недавние исполнительные распоряжения, ограничивающие возможности получения убежища на юго-западной границе. Однако бывший президент Дональд Трамп продолжает критиковать...

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно

Последние

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.
Политика

По словам Вэнса, существует значительное различие между консервативной и либеральной идеологией, поскольку не было никаких попыток навредить Камале Харрис.

Консервативный кандидат в вице-президенты JD Вэнс заявил в понедельник, что основное отличие между консерваторами и либералами состоит в том, что никто не пытался убить Камалу Харрис. Он предложил либеральной стороне смягчить свою риторику, намекая на необходимость более обузданиярика.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Машины государственного новостного агентства Russia Today (RT) замечены вблизи Красной площади,...
Экономика

Meta ограничивает доступ к российскому государственному СМИ RT из-за участия в "международных манипуляциях".

Глава Meta объявила в понедельник о запрете RT, Россия Сегодня и других государственных СМИ России из-за обвинений в использовании дезинформирующих методов для проведения кампаний по оказанию влияния, искусно обходящих механизмы обнаружения на платформах социальных сетей Meta.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
рова, Округ Колумбия, 21 октября 2020 года, начальник канцелярии Белого дома Марк Мeadows общался с...
Политика

Предыдущий Глава администрации Белого дома не смог передать судебное разбирательство по манипуляции с выборами в Аризоне федеральной судебной системе

На недавнем судебном слушании Марк Мeadows, бывший главный консультант администрации Трампа, не смог убедить судью передать его дело, связанное с выборами 2020 года в Аризоне, в федеральный суд. Это могло бы потенциально ослабить обвинения против него.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Байден и Харрис обмениваются рукопожатием после своего выступления в Princes George's Community...
Политика

Байден принимает на себя важную роль в качестве ключевого сторонника Харриса во время их отдельных кампаний

Вице-президент Камала Харрис и президент Джо Байден на отдельных мероприятиях в понедельник вели усилия по укреплению поддержки среди ключевых фронтов избирателей, демонстрируя свой осознанный план по разделению и доминированию на пути к выборам в ноябре.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно