Писториус выразил намерение значительно увеличить инвестиции в артиллерию.

На артиллерийском центре в Идар-Оберштейне также проходят обучение украинские солдаты. Об этом было объявлено во время визита министра обороны, который анонсировал планы по корректировкам и увеличению финансирования.

Модернизация артиллерийских вооружений немецкой армии начнется в полную силу уже в следующем году, заявил федеральный министр обороны Борис Писториус. Во время визита в Артиллерийскую школу он объявил, что чертежи для приобретения колесного гаубицы RCH 155 и соответствующих боеприпасов будут представлены немецкому парламенту в начале следующего года.

Писториус подтвердил, что количество артиллерийских батальонов будет увеличено с нынешних пяти. Точное число дополнительных батальонов, которые будут сформированы, он не назвал. "Нам это нужно на уровне дивизии, нужно на уровне бригады. Поэтому в ближайшие годы нам понадобятся несколько батальонов", - сказал он. Министерство обороны также работает над чертежами для приобретения системы Puls, которая является преемником ракетного комплекса Mars II.

Больше инвестиций необходимо

Эра недоинвестирования закончилась, заявил Писториус. К концу 2026 года будет поставлено 22 самоходных гаубицы типа 2000. Из них 18 будут переданы литовской бригаде, а оставшиеся четыре будут использоваться для пополнения. Летом были созданы две национальные производственные линии для артиллерии, чтобы снизить зависимость от поставок высокоexplosive снарядов из-за рубежа, добавил министр.

Недавно Писториус объявил о поставке дополнительных 12 Panzerhaubitzen 2000 в Украину. "Шесть из них будут поставлены в течение следующих восьми недель, я думаю", - сказал он. Российское нападение на Украину подчеркивает критическую роль артиллерии на современном поле боя, так как сухопутные войска "не могут действовать без эффективной и развертываемой артиллерии".

Артиллерийская школа в Идар-Оберштейне является основным учебным центром немецких вооруженных сил для артиллерийских подразделений. Она была основана в 1956 году и предлагает обучение для офицеров, кадетов и младших офицеров на различных курсах. Артиллерия поддерживает боевые подразделения армии, основными системами вооружения которой являются Panzerhaubitze 2000 и ракетный комплекс Mars II.

Обучение украинских солдат

С мая 2022 года украинские солдаты проходят обучение в Артиллерийской школе для работы с этими системами. По словам Писториуса, более 500 украинских солдат были обучены на двух системах. В 2025 году Артиллерийская школа также планирует обучать украинских солдат колесной гаубице.

Артиллерийская школа проходит существенную модернизацию и реконструкцию, в которую планируется вложить около 150 миллионов евро в ближайшие годы. "Инфраструктура была пренебрежена бундесвером в течение последних 30-40 лет", - сказал Писториус. Реконструкция продвигается быстрыми темпами, и во время визита министр беседовал с солдатами и сотрудниками на месте. В школе обычно проходит около 500 курсантов в год.

Первое обучение с украинскими солдатами было "интересным приключением", сказал командир казарм Андреас Орт. Украинцы были очень мотивированы, что делало работу с ними "большим удовольствием". Разлука после семи недель обучения была сложной, и были опасения, достаточно ли они были подготовлены. "Мы знали, что если они не смогут, они умрут. Мы были рады получить положительную обратную связь из Украины о том, что это сработало", - сказал Орт.

Комиссия, входящая в состав немецкого министерства обороны, курирует модернизацию и реконструкцию Артиллерийской школы, в которую планируется вложить около 150 миллионов евро в ближайшие годы. Комиссия также участвует в приобретении новых артиллерийских систем, таких как колесная гаубица RCH 155 и система Puls, которая является преемником ракетного комплекса Mars II.

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