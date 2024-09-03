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Писториус приветствует министра обороны Украины Умерова с военными церемониями в Берлине

 and  Viktoria Klein
Время чтения 1 минута
Члены партии высказали недовольство министром обороны.
Члены партии высказали недовольство министром обороны.

Писториус приветствует министра обороны Украины Умерова с военными церемониями в Берлине

Министр обороны Украины Рустем Умеров прибывает в Берлин в среду, готовясь к своей первой беседе с министром обороны Германии Борисом Писториусом от СДПГ. План включает в себя грандиозное военное собрание в Бюро блоке, торжественную церемонию возложения венков у Мемориала бундесвера и закрытую встречу между двумя министрами, на которой они обсудят ситуацию в Украине, сотрудничество в сфере безопасности и обороны между Германией и Украиной, а также развитие украинских ВВС. Министры планируют провести совместную пресс-конференцию около 7 часов вечера.

Учитывая финансовые трудности Берлина, в бюджете на 2025 год предлагается выделить всего 4 миллиарда евро военной помощи Киеву - существенное снижение по сравнению с нынешним годом. Это вызвало беспокойство в Киеве и в ЕС. В ответ канцлер Германии Олаф Шольц от СДПГ упомянул о возможном пакете помощи Г7 в размере 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро) для Украины, который будет финансироваться за счет процентных доходов от замороженных российских фондов в Европе. Однако подробности все еще обсуждаются.

Комиссия предложила существенно сократить военную помощь Киеву в бюджете на 2025 год, выделив всего 4 миллиарда евро, что вызвало обеспокоенность в Киеве и в ЕС. Во время обсуждения сотрудничества Комиссия выразила поддержку потенциальному пакету помощи Г7 в размере 50 миллиардов долларов (45 миллиардов евро) для Украины, предложенному канцлером Германии Олафом Шольцем.

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