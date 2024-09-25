Певица Чаппелл Роан объявила о своем решении поддержать Камалу Харрис на выборах 2024 года, ранее выразив неопределенность.

Роан, ставшая известной благодаря огромному количеству зрителей на музыкальных фестивалях Lollapalooza и Governor's Ball этим летом, поговорила с The Guardian, заявив: "Я не чувствую себя вынужденной поддерживать кого-либо", но подчеркнула, что права транссексуалов являются для неё приоритетными. Она заявила: "Транс-индивидуумы не должны иметь дело сcis-людьми, полный стоп".

Это заявление вызвало резкую критику, особенно после того, как стало известно, что она отказалась от приглашения присоединиться к празднованию ЛГБТК+ в Белом доме earlier в этом году - в интервью Rolling Stone она призналась, что её решение было связано с позицией Белого дома по конфликту в Газе, сказав: "Я не буду марионеткой на Дне гордости".

Недавно Роан, которая идентифицирует себя как часть ЛГБТК+ сообщества и неизменно отдаёт должное драг-квинам за своё музыкальное вдохновение, поделилась разъясняющими видео в TikTok.

"Если вы посещали мои шоу, читали полные интервью или даже просто знаете мои убеждения, вы поймёте, что это не пустые слова, не фальшивая добродетель. Действия говорят громче слов, и действия говорят громче, чем поддержка", - заявила она в понедельничном видео. "Так что, если вы всё ещё сомневаетесь - нет, я не голосую за Трампа, и да, я буду оспаривать тех, кто находится у власти и тех, кто принимает решения за других, и я буду отстаивать то, что правильно и во что верю".

Она ещё раз уточнила свою позицию в сречном посте, повторив, что хотя она не согласна с несколькими политическими решениями, особенно правых, она также критикует некоторые решения левых.

"Чёрт возьми, Трамп, но чёрт возьми и на некоторые вещи, которые произошли в Демократической партии, которые проигнорировали таких, как я и вы - и особенно Палестину и маргинализированные сообщества во всём мире", - сказала она. "Так что да, я голосую за чёртова Камалу, но я не довольствуюсь тем, что было представлено, потому что это сомнительно".

CNN связалась с кампанией Харрис за комментарием, но представитель Роуан отказался предоставить дополнительную информацию.

Этот эпизод - лишь ещё один пример того, как знаменитости пытаются выразить свою политическую поддержку - или молчание - в социальных сетях.

Всего несколько недель назад Тейлор Свифт объявила о поддержке кампании Харрис, положив конец неделям спекуляций среди её фанатов, которые наблюдали за её близкими отношениями с Бrittany Mahomes, женой квотербека Kansas City Chiefs Патрика Махонса, открыто поддерживающей Трампа в социальных сетях.

После поддержки Свифт она столкнулась с критикой со стороны Трампа, который заявил на Fox News, что он "никогда не был фанатом Тейлор Свифт" и заявил, что она может столкнуться с последствиями на рынке.

Позиция Роуан в политике была поставлена под сомнение после того, как она отказалась от приглашения присоединиться к празднованию ЛГБТК+ в Белом доме, сославшись на позицию Белого дома по конфликту в Газе. Несмотря на критику, Роан подтвердила свою позицию, заявив, что не будет голосовать за Трампа и будет оспаривать тех, кто находится у власти, отстаивая права транссексуалов и других маргинализированных сообществ. Политика играет значительную роль в решениях и убеждениях Роуан, влияя на её публичную позицию по различным вопросам.

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