Первые жертвы в результате нападения на окрестности Москвы

Первый случай гибели человека в Московской области в результате массированных украинских атак дронов

Впервые с начала конфликта с Россией человек погиб в результате массированных атак украинских дронов в Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев объявил в Telegram, что 46-летняя женщина скончалась после удара дрона по жилому зданию в Раменском, расположенном на южном периферии столицы.

17:23 Путин: Россия должна быть готова отразить любое возможное военное нападение со всех сторон

На встрече с участниками стратегических военных учений "Океан-2024" президент России Владимир Путин подчеркнул необходимость готовности России к отражению любых военных угроз со всех сторон. "Россия должна быть готова ко всему. Наши Вооруженные силы должны защищать суверенитет и национальные интересы России и отражать любые возможные военные вторжения со всех направлений, в том числе в океанских и морских зонах", - заявил Путин, как сообщает российское информационное агентство ТАСС. Он также отметил, что "военно-морской флот играет значительную роль в решении этого вопроса".

16:51 Берлин, Париж и Лондон готовят санкции против Ирана

Германия, Франция и Соединенное Королевство осуждают поставки Ираном баллистических ракет России. "Это еще одно обострение военной помощи Ирана России в агрессивной войне против Украины", - заявили три страны в совместном заявлении. Иранские ракеты могут достичь территории Европы, усугубляя страдания украинского населения. "Это обострение со стороны как Ирана, так и России представляет непосредственную угрозу безопасности Европы", - предупредили они и объявили о введении санкций, таких как приостановка двусторонних авиационных соглашений. Под пристальным вниманием находится Iran Air. Кроме того, грядут санкции в отношении лиц и организаций, причастных к этому процессу. Ранее США обвиняли Иран в поставках оружия России для агрессивной войны в Украине и объявили новые санкции против Тегерана.

16:32 Шойгу не видит смысла в переговорах с Украиной до отвода войск

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу не видит смысла в переговорах с Украиной до отвода украинских войск с территории России. "Пока они не покинут нашу территорию, очевидно, мы не будем вести переговоры с ними о переговорах", - заявил Шойгу российскому телевидению. С августа Украина ведет наступление на российский регион Курск. Впервые с начала конфликта украинские наземные войска проникли на территорию России. Операция является частью украинской оборонительной кампании против российского вторжения, которое длится более двух лет. Шойгу воспринимает нападение на Курскую область как попытку заставить Россию вести переговоры на условиях Украины и отвести российские войска из Донбасса.

16:04 Бывший охранник тюрьмы теперь командует 59-й бригадой

Для усиления своих сил tanto Россия, как и Украина, призывают заключенных на фронт. Олександр, который когда-то был их тюремным охранником, теперь командует 59-й бригадой. "Они сделают все, чтобы выжить", - говорит он. Видео, на котором мужчины делятся своими кошмарными историями о развертывании, было опубликовано.

15:38 Российская армия имеет план по изгнанию украинских войск из Курской области

Кремль заявляет, что российская армия имеет план по изгнанию украинских войск из российского пограничного региона Курск. Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова: "Конечно, у военных есть все необходимые планы, но я не думаю, что эти планы могут быть публично раскрыты", - ответил Песков на вопрос о сроках изгнания украинских войск с российской территории. Украинские солдаты начали масштабное наступление на Курск 6 августа, и теперь значительные территории находятся под их контролем.

15:13 Рига усиливает меры безопасности на границе с Белоруссией до конца года из-за вопросов безопасности

Латвия решила продлить усиленную безопасность своей границы с соседней Белоруссией до конца года из-за вопросов безопасности. Об этом объявило правительство в Риге. Причиной этого являются необычно высокие попытки незаконного пересечения границы, а также военные действия России против Украины, поддерживаемые авторитарным руководством в Минске, согласно заявлению. В результате этого регулирования пограничная охрана Латвии получит дополнительные полномочия в шести регионах балтийской страны ЕС и НАТО.

14:47 Украина планирует удвоить производство оружия в 2024 году

Украина планирует удвоить производство оружия в 2024 году, согласно официальной статистике. "За первые восемь месяцев 2024 года мы удвоили производство оружия по сравнению с 2023 годом", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в Киеве. Украина планирует произвести более миллиона дронов к концу года. "Мы продвигаемся вперед. Производство дронов расширяется", - прокомментировал Шмыгаль.

14:23 Военный эксперт хвалит канцлера Шольца за "хороший ход" предложения мирных переговоров с Россией

Канцлер Шольц предлагает мирные переговоры с Россией. Это предложение вызвало резкую критику со стороны некоторых политических кругов. Однако военный эксперт Ральф Тьеле поддерживает инициативу Шольца и призывает к срочности. После наступления на Курск Украина рискует прорвать свои оборонительные линии.

13:52 Институт в Киле предупреждает: бюджет обороны "далеко от адекватного"Эксперты Института мировой экономики в Киле считают, что бюджет обороны Германии не соответствует потенциальной угрозе со стороны России. Институт заявляет: "Несмотря на риторику "Венского поворота", разрыв между военными возможностями Германии и России продолжает расти". Исследователи призывают к устойчивому бюджету обороны не менее 100 миллиардов евро. Комментируя вопрос, автор исследования Гунтрам Вольфф заявляет: "Россия становится значительным риском для безопасности НАТО. Одновременно наш прогресс в необходимых сдерживающих мерах крайне медлителен". По словам Вольффа, Германия в настоящее время может только заменить оружие, отправленное в Украину. Запасы систем ПВО и артиллерийских гаубиц, якобы, значительно сокращаются.

12:25 "Существенная разница" между Путиным и Лавровым раскрытаУкраина призывает ЕС и США разрешить развертывание оружия на территории России. Теперь Нидерланды дали разрешение, в том числе и на обещанные истребители.

12:59 Российская армия заявляет о захвате четырех дополнительных городов в ДонецкеПо данным российской военной записи, четыре дополнительных города в восточной украинской области Донецк были захвачены. Юго-западная группа сил, якобы, захватила Красногоровку и Гряgoireвку, восточная группа заявила о Водяном, а центральная группа захватила Галициновку, объявило Министерство обороны России. Однако эти утверждения нельзя проверить независимо. Украинские военные наблюдатели отметили три из упомянутых городов - за исключением Гряgoireвки - как под своим контролем. Украина испытывает сильное давление на своем восточном фронте.

12:20 Москва признает только одного переговорного партнераВ июне состоялась мирная конференция без участия России в Швейцарии. Теперь канцлер Олаф Шольц выразил желание вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Однако ответ Кремля пока неизвестен, сообщает корреспондент ntv Рейнер Мунц.

11:50 Киев: Россия все чаще использует химическое оружиеУкраинские официальные лица заявляют, что российские силы в Украине все чаще используют химическое оружие. Вооруженные силы Украины пишут в Facebook, что российские силы использовали боеприпасы с опасными химикатами и химическими боевыми агентами 447 раз в августе и 4035 раз с 15 февраля 2023 года по 24 августа 2024 года. Вооруженные силы Украины также заявляют, что Kremlin troops поставляют боеприпасы с запрещенными химическими боевыми агентами и используют неопознанные химические смеси. Они также добавляют: "Россия таким образом грубо нарушает правила ведения войны и пренебрегает нормами и обязательствами Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожения".

11:19 Офис президента в Киеве: Разрешение на атаки на российские склады оружияГлава украинского президентского офиса подчеркивает требование своей страны к западным союзникам разрешить использование их оружия против целей глубоко внутри российской территории. Андрей Ермак объясняет, что они должны иметь возможность атаковать склады ракет внутри России. "Защита - это не эскалация". Речь идет о предотвращении террора с помощью западного оружия, пишет Ермак в Telegram. Западные страны колеблются в вопросе разрешения Украине использовать оружие, которое они предоставили, на территории России, опасаясь вовлечения в конфликт.

10:53 Пожары и травмы - Россия атакует дронами и ракетамиПо данным местных властей, по меньшей мере три человека были ранены, а имущество повреждено и начались пожары в Украине во время российских атак дронами и ракетами. ПВО сбила 38 из 46 российских дронов над 13 регионами, сообщило командование ВВС на Telegram. Россия также использовала две ракеты в своей атаке. Энергетические объекты в восьми украинских регионах также были целью, сообщило министерство энергетики в Киеве, что вызвало сбои в высоковольтных линиях и электростанциях.

10:27 Смена роли модели: жена детского омбудсмена Путина выходит замуж за миллиардераМарию Лвову-Белову, российского уполномоченного по правам ребенка, долгие годы считали воплощением русской женщины. С 2003 года она была замужем за православным священником, и вместе они говорили о консервативных ценностях, христианской вере и опыте воспитания многочисленных детей в пропагандистских СМИ. Ее также обвиняли Международный уголовный суд в 2023 году вместе с главой Кремля Владимиром Путиным в незаконной депортации детей из Украины. Однако независимый портал Verstka сообщает, что ее приверженность традициям и особенно мужу-священнику, похоже, ослабела. В выходные она вышла замуж за миллиардера Константина Малофеева, с которым у нее была длительная связь. Однако их отношения остаются somewhat традиционными, поскольку Малофеев является основателем прокрамлинского христианского телеканала Tsargrad TV и страстным сторонником монархии и российской войны.

09:32 Россия запускает глобальные военно-морские учения "Океан-2024"Россия запускает свои стратегические военно-морские учения под названием "Океан-2024" в территориальных водах крупнейшей страны мира по площади. В этих учениях, которые продлятся до 16 сентября, примут участие более 400 кораблей, darunter U-Boote, und rund 90.000 Personal aus verschiedenen Flottenverbänden, сообщает Министерство обороны России в Москве. Эти учения пройдут в Балтийском море, Северном Ледовитом океане, Каспийском море и Средиземном море, где у России есть военно-морская база в сирийском портовом городе Тартус.

09:10 Трагическая гибель людей в результате пожара на нефтепроводе в Оренбурге Два человека погибли в результате пожара на нефтепроводе в российском регионе Оренбург, сообщает агентство ТАСС. Расследование причин инцидента продолжается. Точное время начала пожара не уточняется. Ранее в понедельник в различных российских Telegram-каналах уже циркулировали не подтвержденные сообщения об этом происшествии.

08:43 Шойгу отказывается от переговоров на данный момент Россия отказывается вести переговоры с Украиной до тех пор, пока украинские войска не покинут российские территории, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу. Ранее об этом же заявил пресс-секретарь Кремля Песков.

08:14 Возобновление полетов в московских аэропортах Полеты возобновились в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково, сообщает российское авиационное управление Росавиация через Telegram. Ранее полеты были приостановлены из-за ударов украинских беспилотников в Московской области.

07:43 Шольц ставит условия для участия России в мирной конференции Канцлер Олаф Шольц связывает участие России в возможной мирной конференции по Украине с определенными условиями. На мероприятии партии СДП в понедельник вечером он подчеркнул, что помимо необходимой военной помощи Украине против агрессора России, важно также разработать стратегию выхода из военного конфликта. Он выразил желание провести еще одну мирную конференцию с участием России, подобно украинскому руководству, при условии, что участвующая сторона не одновременно ведет военные действия. Путин, в свою очередь, стремится к расширению украинской территории в перспективе мирного соглашения. "Для политики необходимы ясность, последовательность и характер. Эти качества нужны для обеспечения мира и безопасности в Европе", - заявил Шольц.

07:18 Фико обвиняет украинскую армию в фашизме - Киев протестует Украина удивлена обвинениями, выдвинутыми прорусским премьер-министром Словакии Робертом Фико. Как сообщает Reuters, он призвал Киев избавиться от "фашизма" в своей армии. В ответ из украинского МИДа заявили, что украинские солдаты защищают свои семьи, дома и землю, а также всю Европу и свободный мир от российских захватчиков, отмеченных знаком "З" - символа фашистской эстетики современной России. Министерство добавило, что украинцы понесли "миллионы жертв", сражаясь против нацизма на протяжении всего 20 века. Обвинения Фико в "фашизме" совпадают с российской пропагандой, часто называющей украинское руководство нацистами. На самом деле, в 2019 году партии ультраправых получили всего 2,4% на украинских выборах. Историк Тимоти Снайдер, однако, признает явные фашистские черты в режиме Путина.

06:56 Губернатор российского региона уточняет число погибших Удар украинского беспилотника по российской столице Москве привел к гибели одной женщины и ранениям трех гражданских лиц, сообщает губернатор региона Андрей Воробьев через Telegram. Ранее он не смог подтвердить гибель ребенка. В настоящее время в экстренных убежищах размещено 43 человека.

06:25 "Гринпис" открывает офис в Киеве для расследования экологических преступлений России "Гринпис" открывает офис в Киеве, чтобы ускорить инфраструктурные проекты реконструкции Украины и расследовать и документировать экологические преступления, вызванные российской агрессией, объявило экологическое движение. В сотрудничестве с местными экологическими организациями они работают над этим. "Наша задача - помочь Украине восстановить социальную инфраструктуру экологически чистыми способами, используя солнечную и ветровую энергию", - заявила директор нового офиса Наталия Хосак. "Гринпис" продолжает подчеркивать экологический ущерб в Украине, причиненный российской войной агрессии, в том числе ситуацию на оккупированной Россией Запорожской АЭС.

06:02 Сообщение о гибели ребенка в результате удара украинского беспилотника в Московской области По данным российских СМИ, ребенок погиб в результате удара украинского беспилотника в Московской области. Здесь губернатор Андрей Воробьев заявил в Telegram, что overnight было перехвачено по крайней мере 14 украинских беспилотников в столичном регионе, один из которых вызвал пожар, который сейчас тушат пожарные. "К сожалению, погиб девятилетний ребенок", - добавил Воробьев. Перехват другого беспилотника в столичном регионе привел к по крайней мере одному ранению, когда обломки упали на жилой дом. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что было перехвачено 11 беспилотников возле российской столицы.

04:36 Обломки беспилотника повредили энергетический комплекс в России Обломки беспилотника, сбитого российскими силами ПВО в Тульской области, попали на объект топливно-энергетического комплекса, сообщает российское информационное агентство ТАСС. К счастью, сообщений о пострадавших нет. Работа объекта и поставки ресурсов потребителям остаются без изменений, и ситуация взята под контроль.

03:29 Украина атакует Москву беспилотниками После перехвата двух украинских беспилотников над районом Домодедово Москвы, на место происшествия направлены экстренные службы, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Подробности о возможном ущербе или жертвах не сообщаются. Район Домодедово расположен примерно в 50 км к югу от Кремля и является домом для одного из крупнейших аэропортов Москвы.

02:17 ВВС России сбили беспилотник, направляющийся в Москву Российские силы ПВО перехватили беспилотник, направляющийся в Москву, сообщает мэр Москвы Сергей Собянин. Preliminary reports suggest no harm or injuries at the impact site. Ukrainian side has yet to issue a statement.

00:12 Зеленский хвалит Швецию за новый пакет помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность Швеции за пакет военной помощи на сумму 445 миллионов долларов. "Эта жизненно важная помощь, в которую входят системы ПВО, противотанковое оружие и финансовая поддержка для срочных нужд Украины, укрепит наши оборонительные возможности", - сказал Зеленский в X. Согласно шведским отчетам, пакет также включает запасные части для истребителей Gripen, готовясь к потенциальной будущей поставке самолетов.

22:17 Министерство иностранных дел Германии: Россия "главная угроза миру" прямо на восточной границе НАТОВ ответ на вторжение российских дронов в Латвию и Румынию Министерство иностранных дел Германии описало Россию под руководством президента Владимира Путина как "главную угрозу миру и безопасности". "К сожалению, Россия Путина в настоящее время является главной угрозой миру и безопасности прямо на восточной границе НАТО", - заявило министерство в X. "Это особенно очевидно в последних инцидентах с дронами в Румынии и Латвии". Министерство добавило, что сотрудничает со своими союзниками по альянсу и стоит с ними плечом к плечу в решении проблемы с дронами. В выходные tanto как члены НАТО, так и ЕС Латвия и Румыния сообщили об incursions of a Russian drone into their territory.

21:42 США не могут подтвердить сообщения о поставках ракет от Ирана РоссииПравительство США не может подтвердить сообщения о том, что Иран поставил баллистические ракеты России, согласно заявлению Джона Кирби, представителя национальной безопасности США.

21:28 Зеленский призывает к быстрому выполнению соглашений о помощиПрезидент Украины Владимир Зеленский призвал к быстрому выполнению соглашений о помощи с Западом. "Результат войны напрямую зависит от эффективности логистики поставок и выполнения всех обязательств нашими партнерами", - заявил Зеленский в своем вечернем видеообращении. Оружие и оборудование должны поставляться своевременно, чтобы быть эффективными. "То, что нужно в сентябре, должно быть доставлено нашим войскам в сентябре".

20:52 Оппозиционный политик России предупреждает против уступок "лицом сохраняющего выхода" ПутинуВедущий российский оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза предостерегает Запад от предоставления российскому президенту Владимиру Путину "честивый выход" из конфликта на Украине. "Важно, чтобы Владимир Путин не победил в войне против Украины", - говорит Кара-Мурза. "Важно, чтобы Владимир Путин не нашел способа выйти из этого конфликта на Украине, сохраняя лицо". Примерно через месяц после своего освобождения в результате обмена пленными Кара-Мурза предполагает, что западные общества могут испытывать "усталость" от конфликта, но Путин должен быть побежден. Он добавляет, "Если, к сожалению, режим Путина сможет представить окончание этой войны как победу для себя и сохранить власть, мы увидим еще один конфликт или бедствие в течение года или 18 месяцев".

