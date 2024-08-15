Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь.

👋 Добро пожаловать в 5 вещей PM! Компании ужесточают меры против совместного использования аккаунтов, так что больше не получится пользоваться картой Costco вашей сестры и логином Netflix вашего бывшего соседа по комнате в колледже. Аллисон Морроу из CNN объясняет, почему эпоха безделья официально закончилась.

Вот что еще вы могли пропустить за день:

5 вещей

1️⃣ Прошлое встречается с настоящим: Стать «виральным» может показаться чем-то, что происходит только с онлайн-поколением современности. Но несколько сотен лет назад произведения искусства, полные помпезности и процветания, вызывали ажиотаж среди знати во время эпохи Возрождения.

2️⃣ «Конец хаосу»: Если вы живете в крупном городе, то, скорее всего, вам уже доводилось близко столкнуться с кем-то, мчащимся на электронном самокате. С ростом травм и смертельных случаев еще один крупный город принял решение запретить аренду электросамокатов.

3️⃣ Юридическая стратегия: Мужчина, подавший в суд на Disney за неправомерную смерть своей жены, столкнулся с новой юридической преградой. Развлекательный гигант пытается отменить дело, так как он купил билет в Epcot и подписался на Disney+.

4️⃣ Жажда жизни: Бинг Олбyam планировал пройти несколько дней пешком, но в итоге заблудился в дикой местности Айдахо более чем на неделю. Местные жители на лошадях finally нашли 89-летнего путешественника, который выжил на вяленом мясе, соленых орехах и таблетках йода.

5️⃣ Таинственный вихрь: В течение нескольких месяцев крупнейший в мире айсберг медленно вращается на одном месте в Южном океане возле Антарктиды и, возможно, продолжит это делать в течение длительного времени. Что говорят эксперты об этом явлении.

Смотрите это

😬 Большая оплошность: Дом в Эдисоне, Нью-Джерси, был затоплен водой после, казалось бы, ошибки рабочих в районе.

Главные новости

• Нескольким людям предъявлены обвинения в связи со смертью актера Мэтью Перри• Живые обновления: Байден и Харрис проведут первое совместное мероприятие после того, как он покинул президентскую гонку• Трамп просит отложить отправку в суд по делу о выплате компенсации до после выборов

Что обсуждают

✈️ Неограниченные путешествия: Одна авиакомпания предлагает «тариф все включено», который позволяет владельцам билетов совершать столько полетов, сколько они хотят в течение года.

Посмотрите на это

🏊 Футуристический плавучий бассейн: Нью-йоркцы на шаг ближе к долгожданному крестообразному плавающему бассейну в Ист-Ривер. Он должен открыться возле пирса 35 в Манхэттене в 2026 году.

6,49%

🏡 Это средняя ставка 30-летней ипотеки на этой неделе — намного ниже пика, что подталкивает некоторых домовладельцев к рефинансированию.

Цитата дня

🎾 Возвращение: Четырехкратный победитель турниров Большого шлема сказал, что он все еще приспосабливается к игре в теннис после возвращения из декретного отпуска после рождения дочери.

Викторина

🌎 Гарри и Меган находятся в Южной Америке, чтобы поддержать инициативы по защите детей от онлайн-угроз. Меган была встречена вице-президентом принимающей страны. Какой стране они посетили?A. БразилияB. КолумбияC. ПеруD. Аргентина⬇️ Прокрутите вниз, чтобы узнать ответ.

Спортивный акцент

⚽ Новое направление: Маурисио Почеттино станет следующим главным тренером мужской сборной США по футболу, сообщают СМИ. Ранее он тренировал Челси в английской Премьер-лиге.

Хорошие вибрации

☀️ Мы хотим закончить на позитивной ноте: Солнечные лодки тихо плывут по изолированному участку Амазонки в Эквадоре. Неправительственная организация предоставляет солнечные суда, чтобы помочь людям в индейских общинах справляться с повседневной жизнью.

Спасибо, что прочитали

🧠 Ответ на викторину: B. Гарри и Меган посещают Колумбию по приглашению вице-президента Франсии Ма́ркес. Проверьте свои знания с помощью еженедельной новостной викторины CNN в завтрашнем выпуске 5 вещей.📧 Посмотрите все рассылки CNN.

5 вещей PM создаются CNN Трисией Эскобедо, Меган Прайс и Кимберли Ричардсон.

После прочтения о юридической преграде в деле, связанном с Disney и мужчиной, подавшим в суд за неправомерную смерть, вы можете задаться вопросом, пытается ли Disney использовать свои политики, чтобы защитить себя от подобных исков.

По мере того как эпоха безделья подходит к концу с ужесточением мер против совместного использования аккаунтов, вы можете задуматься о том, как это повлияет на ваш собственный дом, заставляя вас задуматься о своих собственных привычках в совместном использовании.

Читайте также: