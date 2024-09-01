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ПолитикаНовостиНидерланды

Первоначальные результаты показывают: победы AfD в Тюрингии, вероятно, CDU требует диалогов с левыми, зелеными и FDP вне партии.

 and  Ann Bradley
Время чтения 15 минут
Линнеман расширил свои политические усилия на два различных федеральных региона.
Линнеман расширил свои политические усилия на два различных федеральных региона.

Первоначальные результаты показывают: победы AfD в Тюрингии, вероятно, CDU требует диалогов с левыми, зелеными и FDP вне партии.

В Тюрингии партия «Альтернатива для Германии» (АфД) впервые набрала наибольшее количество голосов на выборах в ландтаг. Во главе с основным кандидатом Бьёрном Хёкке партия получила убедительные 32,8% голосов. К сожалению, из-за отказа всех демократических партий АфД не сможет сформировать правительство. Христианско-демократический союз (ХДС), вторая по силе партия, планирует обратиться к Левой партии для создания стабильного коалиционного правительства, имея один мандат меньше большинства вместе с Социал-демократической партией (СДПГ) и Свободной демократической партией (СВП).

В 23:03 Левая партия получила прямые мандаты в Саксонии, что позволяет ей войти в ландтаг, хотя она не преодолела 5-процентный барьер по прогнозам. В результате действующая коалиция ХДС, Зеленых и СДПГ больше не имеет большинства.

Лидер партии «Зеленые» Омид Нурипуур считает, что результаты выборов в Саксонии и Тюрингии в основном обусловлены вопросами миграции и ситуацией в Украине. «Ясно, что миграция и вопрос мира в Украине сыграли значительную роль по мере приближения выборов», — заявил Нурипуур в интервью телеканалу Phoenix. Хотя федеральное правительство занимается этими вопросами, «мы платим за это, потому что эта коалиция работает, но подрывает себя из-за ненужных споров».

Коалиция в Тюрингии под руководством министра-президента Рамлова подошла к концу, и наиболее вероятным кандидатом на коалицию правительства является беспрецедентный альянс ХДС, Левой партии и СДПГ. По данным текущих прогнозов на 22:15, эта группа имеет один мандат меньше большинства в ландтаге, что делает ее зависимой от поддержки Левой партии.

Основной кандидат ХДС Марио Войт не получил прямой мандат в своем округе в Тюрингии. С 37,4% голосов на выборах в округе II Саале-Хольцланд Войт уступил кандидату от АфД Вибке Мюхсаль, которая получила 39,2%. На выборах в ландтаг в 2019 году Войт смог напрямую избраться в ландтаг.

Более трети молодых избирателей в Тюрингии проголосовали за АфД, которую федеральное ведомство по защите конституции классифицирует как правоэкстремистскую партию. Согласно опросу, проведенному infratest-dimap для ARD, 38% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет в Тюрингии проголосовали за АфД. Левую и ХДС поддерживали 16% и 13% соответственно. Зеленые показали худший результат среди молодых избирателей, получив лишь 6% голосов.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer получил прямой мандат в своем округе Гёрлиц II, набрав 47,2% голосов и опередив кандидата от АфД, который получил 39,4%. Интересно, что партия Креtschmer показала худший результат в его округе, получив всего 34,2% голосов, в то время как АфД получила 37,3%.

Текущие прогнозы ARD и ZDF для Саксонии показывают, что ХДС опережает АфД. По данным Infratest Dimap (ARD) и исследовательской группы Wahlen (ZDF), ХДС имеет небольшое преимущество в размере около 1% над АфД, с 31,5-31,8% против 30,4-30,8%. Сначала исследовательская группа Wahlen показывала близкую гонку между ХДС и АфД, при которой АфД угрожала обойти небольшое преимущество ХДС. Однако прогноз ARD Consistently showed the CDU's significant lead.

Мечта Рамлова на вечер — чтобы АфД не получила менее трети всех голосов — кажется маловероятной, что может привести к блокирующему большинству для решений, требующих двух-thirds большинства.

Несмотря на плохие результаты на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии, федеральный канцлер Олаф Шольц может продолжать рассчитывать на поддержку своей партии, СДПГ, согласно председателю СДПГ Ларсу Клингебёлю. В интервью ZDF Клингебёль заявил: «И я, как федеральный председатель партии, ожидаю, что каждый будет работать еще harder, чем раньше». Партии необходимо коллективно бороться за возвращение голосов, сказал Клингебёль.

21:02 Заместитель председателя ФДП Кюбицки: «Коалиция «Светофор» потеряла свой мандат»После разочаровывающего выступления партий «Светофор» на выборах в Саксонии и Тюрингии заместитель председателя ФДП Вольфганг Кюбицки предложил последствия для национальной коалиции. «Результаты выборов показывают: коалиция «Светофор» потеряла свой мандат», — написал Кюбицки в «X». Если значительная часть избирателей отвергает коалицию таким образом, это должно иметь последствия. Общественное мнение таково, что «эта коалиция вредит стране», — сказал Кюбицки. ФДП не смогла преодолеть 5-процентный барьер на выборах в обоих землях и в настоящее время proyected to be at a mere 1%.

20:37 Саксония: Левые, скорее всего, получат места в парламенте несмотря на 4%-ное падениеНесмотря на существенные потери, Левые, похоже, войдут в ландтаг Саксонии. Несмотря на то, что они не преодолели 5%-ный барьер по вторым голосам, их оценивают в 4,3% по последним данным ZDF. Однако двое прямых кандидатов от Левых в липцевских округах опережают своих соперников. Получение двух прямых мандатов могло бы гарантировать Левым несколько мест в новом ландтаге. Эти потенциальные победители также могли бы занять верхние позиции в списке своей партии, что могло бы лишить действующую коалицию ХДС, СДПГ и Зеленых большинства. Министр-президент Креtschmer тогда бы нуждался в поддержке БСВ для большинства.

20:28 Ожидаемый победитель в Тюрингии: Доля голосов АФД продолжает растиПо последним данным ZDF о выборах в Тюрингии, доля голосов АФД продолжает расти и достигла 33,4%. ХДС - 23,8%, БСВ - 15,5%, Левые - 11,9%, СДПГ - 6,0%, Зеленые - 3,4%. FDP не преодолевает 1,2%.

20:17 Ожидаемый победитель в Саксонии: Отрыв ХДС от АФД сокращаетсяПо последним данным ZDF о выборах в Саксонии, ХДС опережает АФД всего на 0,1 процентного пункта. Христианские демократы набрали 31,5%, а правоэкстремистская АФД следует близко - 31,4%. В Тюрингии АФД существенно опережает ХДС, согласно прогнозам. Зеленые в Саксонии сейчас на 5,1% и их места в парламенте неопределенны. Левые с оценкой в 4,3% имеют мало шансов войти в парламент. СДПГ с 7,6% гарантированно войдет в ландтаг.

19:56 В Тюрингии неопределенность с прямым мандатом ХёккеПрямое попадание в ландтаг Тюрингии лидера фракции АФД Бьорна Хёкке неопределенно. По данным из 68 из 74 избирательных округов, ХДС Кристиан Тишнер опережает Хёкке на 42,3% против 40,4%. Если Тишнер выиграет большинство в избирательном округе Грайц II, Хёкке не получит прямой мандат и будет полагаться на место в списке партии, где он первый. Однако если многие прямые кандидаты от АФД будут успешны, никто другой от партии не войдет в парламент через список.

19:50 Хёкке об успехе АФД: "Стратегия firewall провалилась"В Тюрингии АФД готовится войти в ландтаг в качестве самой сильной силы. "Стратегия firewall провалилась", - заключает Хёкке. В интервью ntv он классифицирует результат выборов как "исторический" и обсуждает предстоящее формирование правительства.

19:42 Рамэлов о снижении Левых: "Мы были съедены"Министр-президент Тюрингии Бодо Рамэлов объясняет снижение своей Левой партии двумя причинами: "Во-первых, ХДС, который постоянно отождествлял АФД и Левых, всегда продвигал 'исключительность' в нашу сторону, несмотря на то, что фактически формировал землю с нами в течение пяти лет", - сказал глава правительства на ntv. Вторым фактором для снижения Левых Рамэлов назвал "БСВ, который объявил, что выиграет 17% голосов для АФД, и теперь они взяли наши голоса". Однако Рамэлов все еще может радоваться высокой явке избирателей.

В период выборов в Тюрингии Алиса Видель активно вела предвыборную кампанию.

19:26Nouripour об успехе АФД: "Мои мысли с теми, кто напуган"АФД набирает более 30% на выборах в Саксонии и Тюрингии, оставляя партии "трафик-лайт" далеко позади. Лидер зеленых Омид Нурипур видит результат выборов АФД как "поворотный момент" и призыв совместно защищать демократию.

19:13 Последнее прогнозирование для Саксонии: Победа ХДС становится ужеПоследнее прогнозирование ZDF показывает ХДС и АФД в Саксонии почти вровень: Христианские демократы лидируют с 31,7%, почти наравне с АФД, набравшим 31,4% голосов. БСВ - 11,4%, СДПГ - 7,8%. Зеленые были бы более уверенно в ландтаге с 5,5%, а Левые не преодолеют 5%-ный барьер с 4,3%.

7:08 Вагенкнехт предлагает альянс с ХДС и СДПГ в ТюрингииЛидер Левых в Тюрингии Сахра Вагенкнехт стремится к коалиции с ХДС и, возможно, также с СДПГ. Вагенкнехт заявила: "Мы действительно надеемся сформировать достойное правительство с ХДС - вероятно, также с СДПГ". После пяти лет правления меньшинства жители Тюрингии ищут стабильное большинство, которое займется насущными проблемами, такими как "значительные нехватки учителей". Кроме того, они хотят правительство земли, которое "говорит громко" в федеральной политике, продвигая мир, дипломатию и противодействуя развертыванию американских ракет в Германии. Вагенкнехт исключила любые коалиции с АФД в Тюрингии.

07:02 Новое прогнозирование для Тюрингии: AfD подчёркивает свой успехСогласно прогнозу ZDF по результатам выборов в Тюрингии, правая партия AfD показывает ещё больший успех, чем ожидалось. По этому прогнозу, партия extrema правых получает 33,1% голосов в штате. ХДС на 24,3%, альянс Вальгенкнехт на 15%, а Левые, которые в настоящее время возглавляются премьер-министром Бодо Рамелоу, теряют почти 8 процентных пунктов и теперь на 11,7%. СДПГ на 6,6%, а зелёные на 4% голосов.

06:56 Гёринг-Эккарт: Успех AfD в Германии разочаровываетПолитики зелёной партии в Германии потрясены успехом AfD в Тюрингии, ещё больше, чем поражением на выборах в штате. Вице-президент бундестага от зелёных Катрин Гёринг-Эккарт видит успех правых экстремистов как "разочарование" для Германии. Лидер партии Омид Нурипуур считает, что его партия потерпела "минимальное поражение", учитывая, что AfD стала самой сильной силой в парламенте штата.

06:48 Креtschmer о Саксонии: "У нас есть все основания для празднования"Актуальный премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер видит ХДС как прочную основу в правительственной коалиции. "У нас есть все основания для празднования", - сказал Креtschмер на избирательной вечеринке своей партии. "За нами лежат пять трудных лет", - сказал он, признавая, что люди в Саксонии доверяют ХДС, а не голосуют протестом. "Мы знаем, как разочарованы люди тем, что происходит в Берлине".

06:39 Ранние результаты для Саксонии: отрыв ХДС от AfD сокращаетсяСогласно ранним прогнозам ZDF, отрыв ХДС от AfD на выборах в Саксонии сокращается: ХДС теперь имеет лишь небольшое преимущество, с 31,9% против 31,3% голосов. Левые, которые в настоящее время возглавляются премьер-министром Бодо Рамелоу, теряют почти 8 процентных пунктов и теперь на 11,6%. СДПГ на 7,8%, а зелёные пройдут в парламент штата с 5,2% голосов, а Левые не пройдут с 4,5%.

06:33 Вайдель призывает к участию AfD в правительстве Тюрингии и СаксонииЛидер партии AfD по федерации Алиса Вайдель выступает за участие своей партии в правительстве Тюрингии и Саксонии. "В нормальных обстоятельствах, следуя практике в этой стране, самая сильная партия - это AfD, которая инициирует переговоры", - говорит Вайдель в ARD, имея в виду Тюрингию. "Голосующий хочет, чтобы AfD была вовлечена в правительство. Мы представляем 30% избирателей в обоих федеральных землях, и без нас стабильное правительство невозможно".

Линнеман расширил свои политические усилия на два различных федеральных региона.

06:30 Кунерт признаёт скромные результаты СДПГ на выборах в Тюрингии и СаксонииСекретарь СДПГ Кевин Кунерт признаёт скромные результаты своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. "Это не ночь для празднования для СДПГ", - сказал он в ARD. СДПГ сталкивается с вызовами уже несколько лет. "Была настоящая угроза выбыть из парламентов штатов", - сказал Кунерт. "Борьба стоит того, мы нужны". Он подчеркнул, что многое нужно изменить, в том числе больше объяснять и слушать избирателей. Когда его спросили о канцлере Олафе Шольце, он сказал: "Нам нужно коллективно объяснять нашу политику".

06:23 Хёкке празднует результат в Тюрингии как "историческую победу"Лидер фракции AfD в парламенте Бьёрн Хёкке видит результат в Тюрингии как "исторический". AfD теперь самая популярная народная партия в федеральной земле, и он считает, что изменение возможно только с AfD.

06:21 Крупппала о Тюрингии: "Почти на равных с ХДС"Лидер партии AfD Тино Крупппала доволен результатами своей партии, заявляя, что воля избирателей привела к политическим изменениям в обеих федеральных землях. AfD открыта для переговоров со всеми партиями. "В Саксонии мы почти на равных с ХДС", - сказал он, подчеркнув, что AfD хочет управлять в наилучших интересах Саксонии.

18:17 Секретарь ХДС: никакого партнёрства с AfDСекретарь ХДС Карстен Линнеманн заявил, что никакого партнёрства с AfD не будет в Тюрингии или Саксонии. Он твёрдо подчеркнул это, говоря с ARD. ХДС стремится сформировать правительства из центра парламента, выражая уверенность в том, что им это удастся. По его словам, ХДС, как последняя остающаяся народная партия, является "бастионом". Он добавил, что партии "светофора" пострадали.

18:13 Предварительные результаты в Саксонии: ХДС слегка опережает АФД, БСВ на 12%, Зеленые испытывают трудностиПервые предварительные результаты выборов в ландтаг Саксонии показывают, что ХДС лидирует с 31,5% голосов, лишь немного опережая АФД с 30%. БСВ является третьей по силе партией с 12%, в то время как СДПГ сохраняет место в ландтаге с 8,5%. Зеленые еле-еле проходят с 5,5%. "Левые" выбывают из игры с 4%, и FDP не удается завоевать место в новом парламенте.

18:10 Предварительные результаты в Тюрингии: большинство АФД, БСВ в двухзначных цифрах в СаксонииПервые предварительные результаты выборов в ландтаг Тюрингии показывают, что АФД имеет подавляющее большинство голосов - 30,5%, за ней следует ХДС с 24,5%. "Левые" занимают третье место с 12,5%, а СДПГ manages to secure a place in the state parliament with 7%. БСВ также завоевывает место в ландтаге с 16%. Зеленые и FDP остаются ниже 5%.

18:01 АФД лидирует в Тюрингии, БСВ сияет в СаксонииПервые результаты после выборов в Тюрингии предсказывают лидерство АФД, что ожидалось многими. СДПГ удается преодолеть 5%-ный порог, в то время как Зеленые и FDP не достигают этой цели. В Саксонии БСВ добивается двузначного результата без предварительных ожиданий. ХДС узко лидирует перед АФД в этих результатах. "Левые" и FDP, согласно проекциям, не смогут завоевать место в ландтаге, в то время как Зеленые остаются.

17:18 Место Хёкке в ландтаге под вопросомЛидер фракции АФД Бьёрн Хёкке может не попасть в будущий ландтаг Тюрингии. Его сильные коллеги по партии могут представлять угрозу для него. Несколько его коллег из АФД имеют высокие шансы выиграть прямые мандаты. Однако Хёкке находится в сложном положении с сильным конкурентом, Кристианом Тишнером от ХДС, в его избирательном округе, Грайц II. Если Тишнер выиграет и АФД получит больше прямых мандатов, чем им полагается, никто не сможет войти в парламент через государственный список, даже Хёкке, который в настоящее время занимает первое место. В этом случае АФД может попытаться уговорить успешного прямого кандидата отказаться от своего места, чтобы Хёкке мог сохранить свой мандат.

Бернхард «Бьорн» Хёкке на завершающем мероприятии избирательной кампании

16:48 Выборная вечеринка АФД, скорее всего, будет проигнорирована традиционными СМИВероятно, выборная вечеринка АФД в Тюрингии не получит освещения со стороны традиционных СМИ. Партия, классифицированная как правоэкстремистская службой внутренней разведки, пыталась исключить несколько СМИ из мероприятия. Однако суд запретил это действие, в результате чего государственная партия запретила прессу. Представитель партии сослался на организационные проблемы, отметив, что места в помещении не хватило для всех представителей СМИ, подавших заявку на аккредитацию.

16:29 Почти четверть избирателей проголосовала по почте в СаксонииНа выборах, которые назвал "решающими" министр-президент Саксонии от ХДС Михаэль Креtschmer, уже проголосовало по почте почти четверть избирателей. Государственный избирательный комиссар ожидает, что 24,6% избирателей проголосуют по почте. Участие в дневном голосовании было немного выше, чем в 2019 году.

15:52 Хёкке голосует на Ладе, Рамелов с женойЛидер АФД в Тюрингии и главный кандидат Бьёрн Хёкке проголосовал в полдень. Он прибыл на свой избирательный участок в Бёрнхейгене, район Эйхсфельд, на Ладе Нива, российский внедорожник. Между тем, министр-президент Бодо Рамелов проголосовал в столице земли Эрфурт в сопровождении своей жены, Германы Альберти фон Хофе. Рамелов, 68 лет, возглавляет правительство земли с 2014 года, в последнее время возглавляя меньшинство коалицию.

15:40 Высокая явка избирателейВ Тюрингии к 2:00 PM проголосовало 44,4% избирателей, что на более чем два процента выше, чем на последних выборах пять лет назад. С учетом голосования по почте государственный избирательный комиссар прогнозирует высокую явку. В Саксонии явка также была немного выше, чем в 2019 году. Комиссар ожидает значительно больше голосов по почте, чем в 2019 году. В обоих штатах голосование заканчивается в 6:00 PM.

15:13 "Кречмер надеется, что партии коалиции пройдут в ландтаг"

14:40 Основные проблемы Саксонии и ТюрингииОпрос показывает, что примерно треть избирателей в Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за АФД на выборах 1 сентября. Этот опрос проливает свет на главные проблемы и вопросы, которые лежат в основе этой тенденции, и миграция является лишь одной из них.

14:13 Хёкке пропускает общение после голосованияГлавная фигура АФД в Тюрингии, Бьёрн Хёкке, заглянул в избирательный участок в Бёрнхейгене около полудня, чтобы проголосовать, но не задержался. Не было никаких дискуссий с журналистами на месте. Ранее Хёкке сменил свой избирательный округ с Эйхсфельда на Грайц после поражения от кандидата от ХДС в своем первоначальном округе. Тем не менее, он, по всей видимости, потерпит поражение от ХДС и в Грайце.

13:50 К 12:00 час. участие избирателей в Тюрингии совпадает с показателями 2019 годаК полудню в Тюрингии уровень участия избирателей остался на уровне 2019 года. Согласно данным государственного мониторинга выборов, к этому времени проголосовало около 32% имеющих право голоса. В эти данные не включены бюллетени по почте. В то же время, в 2019 году уровень участия избирателей составлял 31,2%. В этом году государственные выборы вызвали больший интерес, чем европейские и местные выборы, проведенные ранее в этом году, когда к этому времени проголосовало 24,3%.

13:29 Саксония ожидает высокой явки избирателейВысокая явка избирателей прогнозируется на выборах в ландтаг Саксонии. По данным статистического управления города Камэнц к полудню проголосовало 25,8% имеющих право голоса. На этом этапе в 2019 году этот показатель составлял 26,2%. Бюллетени по почте еще не включены в предварительные данные. Ожидается, что около 24,6% избирателей воспользуются правом голосования по почте, по сравнению с 16,9% в 2019 году. Выборы в ландтаг проходят гладко с утра, без сообщений о проблемах.

13:11 Лукке предсказывает серьезные последствия для СДПГ, если она не попадет в ландтаг ТюрингииРезультаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии все еще неизвестны.Political scientist Albrecht von Lucke told ntv that if the SPD fails to make it into the state parliament, it would have a significant impact, almost like an earthquake. Lucke discusses the election and its potential outcomes.

12:44 Полиция в Гере расследует угрозы в отношении избирательного участкаПолиция в Гере расследует угрозу, направленную против избирательного участка. Утром мужчина в футболке AfD пришел голосовать на избирательный участок. Когда ему было предложено снять футболку, так как запрещена агитация партий внутри участка, он согласился, но при выходе разозлился и угрожал вернуться. Полиция приняла заявление и предупредила его. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует граффити "Хёкке - нацист" возле избирательных участков как акт вандализма.

12:15 Correctiv предупреждает против подписи бюллетеней для защиты от фальсификации голосовСеть исследований Correctiv предупредила о распространенном заблуждении, что подписи на бюллетенях могут защитить от фальсификации голосов. Федеральный возвращающийся офис подтвердил Correctiv, что избиратели не должны подписывать бюллетени из-за риска раскрытия тайны голосования - ошибка, которая делает весь бюллетень недействительным.

11:51 Войт ожидает "прочных большинств"Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт проголосовал. Войт поблагодарил тюрингских избирателей, надеясь, что они примут участие в определении будущего своего штата, и приветствовал перспективу "прочных большинств" для возрождения штата.

11:25 Зоненберг фиксирует рост нападений со стороны правых радикаловС тех пор, как Зоненберг возглавил политик AfD, критики и заинтересованные лица сообщают о растущем количестве отчетов, многие из которых решили прекратить свою работу из-за угроз. Кроме того, частота нападений со стороны правых радикалов якобы возросла в пять раз за год. Эксперты связывают рост с районным лидером AfD.

10:57 Кречмер обращается к избирательному участку в ДрезденеМинистр-президент Саксонии Михаэль Кречмер считает выборы в ландтаг "вероятно, самыми значительными за 34 лет". После голосования в Дрездене Кречмер поблагодарил многих, кто голосовал по-разному в прошлом, но теперь выбрал "главную силу в буржуазном центре", то есть Саксонский союз. Кречмер видит этот общий дух как важный для формирования правительства, служащего региону. Безопасность и стабильность стали приоритетом для ХДС, так как партия сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны AfD в опросах.

09:59 "Исторически нечувствительные выборы": Историк критикует выбор даты выборов в Саксонии и ТюрингииИсторикPeter Oliver Loew критикует выбор даты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии на 1 сентября, отмечая 85-ю годовщину invasions Германии в Польшу в 1939 году. Loew, директор немецко-польского института, выразил свое недовольство Redaktionsnetz Deutschland (RND), заявив, "Тот, кто думал, что это хорошая идея проводить выборы 1 сентября, явно нечувствителен к истории." В отношении AfD, классифицированной как "безопасно правый экстремист" службой безопасности обеих земель, Loew выразил обеспокоенность возможными негативными ассоциациями, если партия, имеющая сомнительные связи с нацистским периодом, каким-то образом победит в Дрездене и Эрфурте.

09:30 "Критические выборы": Данные о голосовании на выборах в ландтаг СаксонииБолее 3,3 миллиона избирателей в Саксонии сегодня имеют возможность выбрать своих политических лидеров для будущего дрезденского ландтага. ХДС, находящаяся у власти с 1990 года, рискует впервые потерять первое место. Министр-президент Саксонии Михаэль Кречмер называет эти выборы "критическими". "Все на кону", - заявил Кречмер.

09:05 Кречмер обвиняет коалицию "Светофор" в "выборной панике"Наступил день выборов в Саксонии, и вопрос остается открытым: сохранит ли министр-президент Михаэль Кречмер победную серию ХДС в штате? В интервью ntv Кречмер обсудил свою позицию по вопросу о беженцах, правительстве "Светофор" и конфликте в Украине.

08:46 Выборы в ТюрингииСегодня решающий день в центральной Германии: население голосует, чтобы определить, кто будет руководить федеральной землей с населением около 2,1 миллиона человек в течение следующих пяти лет. Выйдет ли партия AfD, возглавляемая кандидатом в лидеры Björn Höcke, как самая сильная сила в Тюрингии?

08:24 Угроза демократии от расширения AfDОпросы предполагают, что партия AfD, скорее всего, расширит свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Это развитие представляет опасность для демократических институтов, по мнению группы исследователей. Они считают, что наше уважение к верховенству права может не быть таким сильным, как мы себе представляем.

08:00 Открытие избирательных участков в Тюрингии и Саксонии

Сегодня проходят выборы в ландтаги Тюрингии и Саксонии. Согласно опросам, партия AfD лидирует в Тюрингии. В Саксонии партии CDU, возглавляемая Михаилом Кречмером, и AfD соперничают друг с другом. Первые проекции ожидаются около 18:00, после закрытия избирательных участков. Эти выборы в двух восточногерманских землях служат барометром для текущего состояния коалиции "светофор" в Берлине.

В настоящее время правительство Тюрингии, состоящее из коалиции "красные-красные-зеленые" под руководством министра-президента Бодо Рамэлова (Левые), не имеет необходимого большинства в опросах. После выборов возможная правительственная коалиция может включать партии CDU, Альянс за прогресс и обновление (АПР), возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, и SPD. В Саксонии остается неясным, сохранит ли действующая коалиция CDU, SPD и Зеленых свое большинство. Кречмер оставляет открытым вопрос о возможном альянсе с АПР. Партия Левых может оказаться на грани потери своих парламентских мест в Саксонии, а та же участь может ждать партии Зеленых и FDP в Тюрингии.

В свете политической ситуации в Германии можно задуматься о потенциальном влиянии успеха AfD на международные отношения. Например, как Нидерланды воспримут растущую силу партии, классифицированной немецкими внутренними разведывательными агентствами как праворадикальная? Или успешные выборы AfD в этих землях могут привести к переоценке позиций Германии в области внешней политики, возможно, повлияв на ее отношения с соседними странами, такими как Нидерланды?

Кроме того, когда партия CDU в Тюрингии будет стремиться к созданию коалиции, она может рассмотреть возможность сотрудничества с различными партиями, в том числе с Левыми, чтобы обеспечить большинство в ландтаге. учитывая давнее сотрудничество Нидерландов с Германией, в частности, в экономических и политических вопросах, было бы интересно наблюдать, если какие-либо голландские заинтересованные стороны выразят свое мнение или проявят интерес к переговорам о коалиции в Тюрингии, учитывая возможное участие партии Левых.

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Партия "Альтернатива для Германии" одержала первую победу на парламентских выборах в Тюрингии.
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Партия "Альтернатива для Германии" одержала первую победу на парламентских выборах в Тюрингии.

АфД добилась исторического успеха в Тюрингии, но потенциальных партнеров по коалиции не видно. Составление правительства, возможно, окажется исключительно сложной задачей.

 and  Elizabeth Wells
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Линнemann дополнительно выступал в двух федеральных территориях.
Политика

В 23:29 Хёке добился места в парламенте Тюрингии

В 23:29 Хёке добился места в парламенте Тюрингии Альтернатива для Германии (АфД) побеждает в 29 из 44 округов в Тюрингии, но не может сформировать правительство Альтернатива для Германии (АфД) одержала победу в 29 из 44 округов на выборах в ландтаг Тюрингии. В то же время лидер партии Björn Höcke

 and  Vladimir Milov
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Лидер фракции АФД в бундестаге Йёрг Мектель, более известный под своей партийной кличкой Бённи,...
Политика

Осталось 23 минуты, и прямой приказ, выданный в Саксонии, продолжает лидировать в Ландтаге.

Осталось 23 минуты, и прямой приказ, выданный в Саксонии, продолжает лидировать в Ландтаге. Левая партия завоевывает два прямых места в Лейпциге и получает парламентское место благодаря особенностям избирательной системы Саксонии, несмотря на то, что не преодолевает 5-процентный барьер по прогнозам. Это приводит к потере большинства коалицией КНД, Зеленых и СДПГ

 and  Melissa Williams
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Супруги военных защищают Трампа во время его выступления в Арлингтоне.
Политика

Супруги военных защищают Трампа во время его выступления в Арлингтоне.

Супруги военных защищают Трампа во время его выступления в Арлингтоне. На мероприятии по поминовению, прошедшем на Национальном кладбище Арлингтон, Трамп присоединился к семьям погибших солдат. Харрис, претендующая на пост президента, намекнула на то, что Трамп неуважительно относится к традициям. Теперь некоторые опечаленные семьи ответили и атаковали Харрис. Команда Трампа распространила

 and  Carmen Simpson
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Последние

Вайссвассер расположен в районе Гёрлиц, близко примыкая к границе с Польшей.
Федеральные земли Германии

Европейский парламент поддержал инициативу Комиссии о принятии законодательной директивы, направленной на защиту работников от потенциальных опасностей, возникающих в результате воздействия ионизирующего излучения.

На первом раунде выборов мэра Вайсвассера ни один кандидат не получил необходимого абсолютного большинства голосов, поэтому жители должны будут принять участие в другом голосовании.

 and  Elizabeth Wells
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На праздновании выборов в Дрездене присутствовала группа, состоящая из Франциски Шухерт, Вольфрама...
Федеральные земли Германии

Отсутствие специальных директив по цифрам "зеленых органов"

В Groen Party начала избирательную кампанию с трехсторонним политическим оружием, однако не смогла завоевать победы в своих районах.

 and  Viktoria Klein
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