Первоначальные результаты показывают: победы AfD в Тюрингии, вероятно, CDU требует диалогов с левыми, зелеными и FDP вне партии.

В Тюрингии партия «Альтернатива для Германии» (АфД) впервые набрала наибольшее количество голосов на выборах в ландтаг. Во главе с основным кандидатом Бьёрном Хёкке партия получила убедительные 32,8% голосов. К сожалению, из-за отказа всех демократических партий АфД не сможет сформировать правительство. Христианско-демократический союз (ХДС), вторая по силе партия, планирует обратиться к Левой партии для создания стабильного коалиционного правительства, имея один мандат меньше большинства вместе с Социал-демократической партией (СДПГ) и Свободной демократической партией (СВП).

В 23:03 Левая партия получила прямые мандаты в Саксонии, что позволяет ей войти в ландтаг, хотя она не преодолела 5-процентный барьер по прогнозам. В результате действующая коалиция ХДС, Зеленых и СДПГ больше не имеет большинства.

Лидер партии «Зеленые» Омид Нурипуур считает, что результаты выборов в Саксонии и Тюрингии в основном обусловлены вопросами миграции и ситуацией в Украине. «Ясно, что миграция и вопрос мира в Украине сыграли значительную роль по мере приближения выборов», — заявил Нурипуур в интервью телеканалу Phoenix. Хотя федеральное правительство занимается этими вопросами, «мы платим за это, потому что эта коалиция работает, но подрывает себя из-за ненужных споров».

Коалиция в Тюрингии под руководством министра-президента Рамлова подошла к концу, и наиболее вероятным кандидатом на коалицию правительства является беспрецедентный альянс ХДС, Левой партии и СДПГ. По данным текущих прогнозов на 22:15, эта группа имеет один мандат меньше большинства в ландтаге, что делает ее зависимой от поддержки Левой партии.

Основной кандидат ХДС Марио Войт не получил прямой мандат в своем округе в Тюрингии. С 37,4% голосов на выборах в округе II Саале-Хольцланд Войт уступил кандидату от АфД Вибке Мюхсаль, которая получила 39,2%. На выборах в ландтаг в 2019 году Войт смог напрямую избраться в ландтаг.

Более трети молодых избирателей в Тюрингии проголосовали за АфД, которую федеральное ведомство по защите конституции классифицирует как правоэкстремистскую партию. Согласно опросу, проведенному infratest-dimap для ARD, 38% избирателей в возрасте от 18 до 24 лет в Тюрингии проголосовали за АфД. Левую и ХДС поддерживали 16% и 13% соответственно. Зеленые показали худший результат среди молодых избирателей, получив лишь 6% голосов.

Министр-президент Саксонии Михаэль Креtschmer получил прямой мандат в своем округе Гёрлиц II, набрав 47,2% голосов и опередив кандидата от АфД, который получил 39,4%. Интересно, что партия Креtschmer показала худший результат в его округе, получив всего 34,2% голосов, в то время как АфД получила 37,3%.

Текущие прогнозы ARD и ZDF для Саксонии показывают, что ХДС опережает АфД. По данным Infratest Dimap (ARD) и исследовательской группы Wahlen (ZDF), ХДС имеет небольшое преимущество в размере около 1% над АфД, с 31,5-31,8% против 30,4-30,8%. Сначала исследовательская группа Wahlen показывала близкую гонку между ХДС и АфД, при которой АфД угрожала обойти небольшое преимущество ХДС. Однако прогноз ARD Consistently showed the CDU's significant lead.

Мечта Рамлова на вечер — чтобы АфД не получила менее трети всех голосов — кажется маловероятной, что может привести к блокирующему большинству для решений, требующих двух-thirds большинства.

Несмотря на плохие результаты на выборах в ландтаги Тюрингии и Саксонии, федеральный канцлер Олаф Шольц может продолжать рассчитывать на поддержку своей партии, СДПГ, согласно председателю СДПГ Ларсу Клингебёлю. В интервью ZDF Клингебёль заявил: «И я, как федеральный председатель партии, ожидаю, что каждый будет работать еще harder, чем раньше». Партии необходимо коллективно бороться за возвращение голосов, сказал Клингебёль.

21:02 Заместитель председателя ФДП Кюбицки: «Коалиция «Светофор» потеряла свой мандат»После разочаровывающего выступления партий «Светофор» на выборах в Саксонии и Тюрингии заместитель председателя ФДП Вольфганг Кюбицки предложил последствия для национальной коалиции. «Результаты выборов показывают: коалиция «Светофор» потеряла свой мандат», — написал Кюбицки в «X». Если значительная часть избирателей отвергает коалицию таким образом, это должно иметь последствия. Общественное мнение таково, что «эта коалиция вредит стране», — сказал Кюбицки. ФДП не смогла преодолеть 5-процентный барьер на выборах в обоих землях и в настоящее время proyected to be at a mere 1%.

20:37 Саксония: Левые, скорее всего, получат места в парламенте несмотря на 4%-ное падениеНесмотря на существенные потери, Левые, похоже, войдут в ландтаг Саксонии. Несмотря на то, что они не преодолели 5%-ный барьер по вторым голосам, их оценивают в 4,3% по последним данным ZDF. Однако двое прямых кандидатов от Левых в липцевских округах опережают своих соперников. Получение двух прямых мандатов могло бы гарантировать Левым несколько мест в новом ландтаге. Эти потенциальные победители также могли бы занять верхние позиции в списке своей партии, что могло бы лишить действующую коалицию ХДС, СДПГ и Зеленых большинства. Министр-президент Креtschmer тогда бы нуждался в поддержке БСВ для большинства.

20:28 Ожидаемый победитель в Тюрингии: Доля голосов АФД продолжает растиПо последним данным ZDF о выборах в Тюрингии, доля голосов АФД продолжает расти и достигла 33,4%. ХДС - 23,8%, БСВ - 15,5%, Левые - 11,9%, СДПГ - 6,0%, Зеленые - 3,4%. FDP не преодолевает 1,2%.

20:17 Ожидаемый победитель в Саксонии: Отрыв ХДС от АФД сокращаетсяПо последним данным ZDF о выборах в Саксонии, ХДС опережает АФД всего на 0,1 процентного пункта. Христианские демократы набрали 31,5%, а правоэкстремистская АФД следует близко - 31,4%. В Тюрингии АФД существенно опережает ХДС, согласно прогнозам. Зеленые в Саксонии сейчас на 5,1% и их места в парламенте неопределенны. Левые с оценкой в 4,3% имеют мало шансов войти в парламент. СДПГ с 7,6% гарантированно войдет в ландтаг.

19:56 В Тюрингии неопределенность с прямым мандатом ХёккеПрямое попадание в ландтаг Тюрингии лидера фракции АФД Бьорна Хёкке неопределенно. По данным из 68 из 74 избирательных округов, ХДС Кристиан Тишнер опережает Хёкке на 42,3% против 40,4%. Если Тишнер выиграет большинство в избирательном округе Грайц II, Хёкке не получит прямой мандат и будет полагаться на место в списке партии, где он первый. Однако если многие прямые кандидаты от АФД будут успешны, никто другой от партии не войдет в парламент через список.

19:50 Хёкке об успехе АФД: "Стратегия firewall провалилась"В Тюрингии АФД готовится войти в ландтаг в качестве самой сильной силы. "Стратегия firewall провалилась", - заключает Хёкке. В интервью ntv он классифицирует результат выборов как "исторический" и обсуждает предстоящее формирование правительства.

19:42 Рамэлов о снижении Левых: "Мы были съедены"Министр-президент Тюрингии Бодо Рамэлов объясняет снижение своей Левой партии двумя причинами: "Во-первых, ХДС, который постоянно отождествлял АФД и Левых, всегда продвигал 'исключительность' в нашу сторону, несмотря на то, что фактически формировал землю с нами в течение пяти лет", - сказал глава правительства на ntv. Вторым фактором для снижения Левых Рамэлов назвал "БСВ, который объявил, что выиграет 17% голосов для АФД, и теперь они взяли наши голоса". Однако Рамэлов все еще может радоваться высокой явке избирателей.

19:26Nouripour об успехе АФД: "Мои мысли с теми, кто напуган"АФД набирает более 30% на выборах в Саксонии и Тюрингии, оставляя партии "трафик-лайт" далеко позади. Лидер зеленых Омид Нурипур видит результат выборов АФД как "поворотный момент" и призыв совместно защищать демократию.

19:13 Последнее прогнозирование для Саксонии: Победа ХДС становится ужеПоследнее прогнозирование ZDF показывает ХДС и АФД в Саксонии почти вровень: Христианские демократы лидируют с 31,7%, почти наравне с АФД, набравшим 31,4% голосов. БСВ - 11,4%, СДПГ - 7,8%. Зеленые были бы более уверенно в ландтаге с 5,5%, а Левые не преодолеют 5%-ный барьер с 4,3%.

7:08 Вагенкнехт предлагает альянс с ХДС и СДПГ в ТюрингииЛидер Левых в Тюрингии Сахра Вагенкнехт стремится к коалиции с ХДС и, возможно, также с СДПГ. Вагенкнехт заявила: "Мы действительно надеемся сформировать достойное правительство с ХДС - вероятно, также с СДПГ". После пяти лет правления меньшинства жители Тюрингии ищут стабильное большинство, которое займется насущными проблемами, такими как "значительные нехватки учителей". Кроме того, они хотят правительство земли, которое "говорит громко" в федеральной политике, продвигая мир, дипломатию и противодействуя развертыванию американских ракет в Германии. Вагенкнехт исключила любые коалиции с АФД в Тюрингии.

07:02 Новое прогнозирование для Тюрингии: AfD подчёркивает свой успехСогласно прогнозу ZDF по результатам выборов в Тюрингии, правая партия AfD показывает ещё больший успех, чем ожидалось. По этому прогнозу, партия extrema правых получает 33,1% голосов в штате. ХДС на 24,3%, альянс Вальгенкнехт на 15%, а Левые, которые в настоящее время возглавляются премьер-министром Бодо Рамелоу, теряют почти 8 процентных пунктов и теперь на 11,7%. СДПГ на 6,6%, а зелёные на 4% голосов.

06:56 Гёринг-Эккарт: Успех AfD в Германии разочаровываетПолитики зелёной партии в Германии потрясены успехом AfD в Тюрингии, ещё больше, чем поражением на выборах в штате. Вице-президент бундестага от зелёных Катрин Гёринг-Эккарт видит успех правых экстремистов как "разочарование" для Германии. Лидер партии Омид Нурипуур считает, что его партия потерпела "минимальное поражение", учитывая, что AfD стала самой сильной силой в парламенте штата.

06:48 Креtschmer о Саксонии: "У нас есть все основания для празднования"Актуальный премьер-министр Саксонии Михаэль Креtschмер видит ХДС как прочную основу в правительственной коалиции. "У нас есть все основания для празднования", - сказал Креtschмер на избирательной вечеринке своей партии. "За нами лежат пять трудных лет", - сказал он, признавая, что люди в Саксонии доверяют ХДС, а не голосуют протестом. "Мы знаем, как разочарованы люди тем, что происходит в Берлине".

06:39 Ранние результаты для Саксонии: отрыв ХДС от AfD сокращаетсяСогласно ранним прогнозам ZDF, отрыв ХДС от AfD на выборах в Саксонии сокращается: ХДС теперь имеет лишь небольшое преимущество, с 31,9% против 31,3% голосов. Левые, которые в настоящее время возглавляются премьер-министром Бодо Рамелоу, теряют почти 8 процентных пунктов и теперь на 11,6%. СДПГ на 7,8%, а зелёные пройдут в парламент штата с 5,2% голосов, а Левые не пройдут с 4,5%.

06:33 Вайдель призывает к участию AfD в правительстве Тюрингии и СаксонииЛидер партии AfD по федерации Алиса Вайдель выступает за участие своей партии в правительстве Тюрингии и Саксонии. "В нормальных обстоятельствах, следуя практике в этой стране, самая сильная партия - это AfD, которая инициирует переговоры", - говорит Вайдель в ARD, имея в виду Тюрингию. "Голосующий хочет, чтобы AfD была вовлечена в правительство. Мы представляем 30% избирателей в обоих федеральных землях, и без нас стабильное правительство невозможно".

06:30 Кунерт признаёт скромные результаты СДПГ на выборах в Тюрингии и СаксонииСекретарь СДПГ Кевин Кунерт признаёт скромные результаты своей партии на выборах в Тюрингии и Саксонии. "Это не ночь для празднования для СДПГ", - сказал он в ARD. СДПГ сталкивается с вызовами уже несколько лет. "Была настоящая угроза выбыть из парламентов штатов", - сказал Кунерт. "Борьба стоит того, мы нужны". Он подчеркнул, что многое нужно изменить, в том числе больше объяснять и слушать избирателей. Когда его спросили о канцлере Олафе Шольце, он сказал: "Нам нужно коллективно объяснять нашу политику".

06:23 Хёкке празднует результат в Тюрингии как "историческую победу"Лидер фракции AfD в парламенте Бьёрн Хёкке видит результат в Тюрингии как "исторический". AfD теперь самая популярная народная партия в федеральной земле, и он считает, что изменение возможно только с AfD.

06:21 Крупппала о Тюрингии: "Почти на равных с ХДС"Лидер партии AfD Тино Крупппала доволен результатами своей партии, заявляя, что воля избирателей привела к политическим изменениям в обеих федеральных землях. AfD открыта для переговоров со всеми партиями. "В Саксонии мы почти на равных с ХДС", - сказал он, подчеркнув, что AfD хочет управлять в наилучших интересах Саксонии.

18:17 Секретарь ХДС: никакого партнёрства с AfDСекретарь ХДС Карстен Линнеманн заявил, что никакого партнёрства с AfD не будет в Тюрингии или Саксонии. Он твёрдо подчеркнул это, говоря с ARD. ХДС стремится сформировать правительства из центра парламента, выражая уверенность в том, что им это удастся. По его словам, ХДС, как последняя остающаяся народная партия, является "бастионом". Он добавил, что партии "светофора" пострадали.

18:13 Предварительные результаты в Саксонии: ХДС слегка опережает АФД, БСВ на 12%, Зеленые испытывают трудностиПервые предварительные результаты выборов в ландтаг Саксонии показывают, что ХДС лидирует с 31,5% голосов, лишь немного опережая АФД с 30%. БСВ является третьей по силе партией с 12%, в то время как СДПГ сохраняет место в ландтаге с 8,5%. Зеленые еле-еле проходят с 5,5%. "Левые" выбывают из игры с 4%, и FDP не удается завоевать место в новом парламенте.

18:10 Предварительные результаты в Тюрингии: большинство АФД, БСВ в двухзначных цифрах в СаксонииПервые предварительные результаты выборов в ландтаг Тюрингии показывают, что АФД имеет подавляющее большинство голосов - 30,5%, за ней следует ХДС с 24,5%. "Левые" занимают третье место с 12,5%, а СДПГ manages to secure a place in the state parliament with 7%. БСВ также завоевывает место в ландтаге с 16%. Зеленые и FDP остаются ниже 5%.

18:01 АФД лидирует в Тюрингии, БСВ сияет в СаксонииПервые результаты после выборов в Тюрингии предсказывают лидерство АФД, что ожидалось многими. СДПГ удается преодолеть 5%-ный порог, в то время как Зеленые и FDP не достигают этой цели. В Саксонии БСВ добивается двузначного результата без предварительных ожиданий. ХДС узко лидирует перед АФД в этих результатах. "Левые" и FDP, согласно проекциям, не смогут завоевать место в ландтаге, в то время как Зеленые остаются.

17:18 Место Хёкке в ландтаге под вопросомЛидер фракции АФД Бьёрн Хёкке может не попасть в будущий ландтаг Тюрингии. Его сильные коллеги по партии могут представлять угрозу для него. Несколько его коллег из АФД имеют высокие шансы выиграть прямые мандаты. Однако Хёкке находится в сложном положении с сильным конкурентом, Кристианом Тишнером от ХДС, в его избирательном округе, Грайц II. Если Тишнер выиграет и АФД получит больше прямых мандатов, чем им полагается, никто не сможет войти в парламент через государственный список, даже Хёкке, который в настоящее время занимает первое место. В этом случае АФД может попытаться уговорить успешного прямого кандидата отказаться от своего места, чтобы Хёкке мог сохранить свой мандат.

16:48 Выборная вечеринка АФД, скорее всего, будет проигнорирована традиционными СМИВероятно, выборная вечеринка АФД в Тюрингии не получит освещения со стороны традиционных СМИ. Партия, классифицированная как правоэкстремистская службой внутренней разведки, пыталась исключить несколько СМИ из мероприятия. Однако суд запретил это действие, в результате чего государственная партия запретила прессу. Представитель партии сослался на организационные проблемы, отметив, что места в помещении не хватило для всех представителей СМИ, подавших заявку на аккредитацию.

16:29 Почти четверть избирателей проголосовала по почте в СаксонииНа выборах, которые назвал "решающими" министр-президент Саксонии от ХДС Михаэль Креtschmer, уже проголосовало по почте почти четверть избирателей. Государственный избирательный комиссар ожидает, что 24,6% избирателей проголосуют по почте. Участие в дневном голосовании было немного выше, чем в 2019 году.

15:52 Хёкке голосует на Ладе, Рамелов с женойЛидер АФД в Тюрингии и главный кандидат Бьёрн Хёкке проголосовал в полдень. Он прибыл на свой избирательный участок в Бёрнхейгене, район Эйхсфельд, на Ладе Нива, российский внедорожник. Между тем, министр-президент Бодо Рамелов проголосовал в столице земли Эрфурт в сопровождении своей жены, Германы Альберти фон Хофе. Рамелов, 68 лет, возглавляет правительство земли с 2014 года, в последнее время возглавляя меньшинство коалицию.

15:40 Высокая явка избирателейВ Тюрингии к 2:00 PM проголосовало 44,4% избирателей, что на более чем два процента выше, чем на последних выборах пять лет назад. С учетом голосования по почте государственный избирательный комиссар прогнозирует высокую явку. В Саксонии явка также была немного выше, чем в 2019 году. Комиссар ожидает значительно больше голосов по почте, чем в 2019 году. В обоих штатах голосование заканчивается в 6:00 PM.

15:13 "Кречмер надеется, что партии коалиции пройдут в ландтаг"

14:40 Основные проблемы Саксонии и ТюрингииОпрос показывает, что примерно треть избирателей в Саксонии и Тюрингии планируют голосовать за АФД на выборах 1 сентября. Этот опрос проливает свет на главные проблемы и вопросы, которые лежат в основе этой тенденции, и миграция является лишь одной из них.

14:13 Хёкке пропускает общение после голосованияГлавная фигура АФД в Тюрингии, Бьёрн Хёкке, заглянул в избирательный участок в Бёрнхейгене около полудня, чтобы проголосовать, но не задержался. Не было никаких дискуссий с журналистами на месте. Ранее Хёкке сменил свой избирательный округ с Эйхсфельда на Грайц после поражения от кандидата от ХДС в своем первоначальном округе. Тем не менее, он, по всей видимости, потерпит поражение от ХДС и в Грайце.

13:50 К 12:00 час. участие избирателей в Тюрингии совпадает с показателями 2019 годаК полудню в Тюрингии уровень участия избирателей остался на уровне 2019 года. Согласно данным государственного мониторинга выборов, к этому времени проголосовало около 32% имеющих право голоса. В эти данные не включены бюллетени по почте. В то же время, в 2019 году уровень участия избирателей составлял 31,2%. В этом году государственные выборы вызвали больший интерес, чем европейские и местные выборы, проведенные ранее в этом году, когда к этому времени проголосовало 24,3%.

13:29 Саксония ожидает высокой явки избирателейВысокая явка избирателей прогнозируется на выборах в ландтаг Саксонии. По данным статистического управления города Камэнц к полудню проголосовало 25,8% имеющих право голоса. На этом этапе в 2019 году этот показатель составлял 26,2%. Бюллетени по почте еще не включены в предварительные данные. Ожидается, что около 24,6% избирателей воспользуются правом голосования по почте, по сравнению с 16,9% в 2019 году. Выборы в ландтаг проходят гладко с утра, без сообщений о проблемах.

13:11 Лукке предсказывает серьезные последствия для СДПГ, если она не попадет в ландтаг ТюрингииРезультаты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии все еще неизвестны.Political scientist Albrecht von Lucke told ntv that if the SPD fails to make it into the state parliament, it would have a significant impact, almost like an earthquake. Lucke discusses the election and its potential outcomes.

12:44 Полиция в Гере расследует угрозы в отношении избирательного участкаПолиция в Гере расследует угрозу, направленную против избирательного участка. Утром мужчина в футболке AfD пришел голосовать на избирательный участок. Когда ему было предложено снять футболку, так как запрещена агитация партий внутри участка, он согласился, но при выходе разозлился и угрожал вернуться. Полиция приняла заявление и предупредила его. Кроме того, полиция в Эрфурте расследует граффити "Хёкке - нацист" возле избирательных участков как акт вандализма.

12:15 Correctiv предупреждает против подписи бюллетеней для защиты от фальсификации голосовСеть исследований Correctiv предупредила о распространенном заблуждении, что подписи на бюллетенях могут защитить от фальсификации голосов. Федеральный возвращающийся офис подтвердил Correctiv, что избиратели не должны подписывать бюллетени из-за риска раскрытия тайны голосования - ошибка, которая делает весь бюллетень недействительным.

11:51 Войт ожидает "прочных большинств"Топ-кандидат ХДС в Тюрингии Марио Войт проголосовал. Войт поблагодарил тюрингских избирателей, надеясь, что они примут участие в определении будущего своего штата, и приветствовал перспективу "прочных большинств" для возрождения штата.

11:25 Зоненберг фиксирует рост нападений со стороны правых радикаловС тех пор, как Зоненберг возглавил политик AfD, критики и заинтересованные лица сообщают о растущем количестве отчетов, многие из которых решили прекратить свою работу из-за угроз. Кроме того, частота нападений со стороны правых радикалов якобы возросла в пять раз за год. Эксперты связывают рост с районным лидером AfD.

10:57 Кречмер обращается к избирательному участку в ДрезденеМинистр-президент Саксонии Михаэль Кречмер считает выборы в ландтаг "вероятно, самыми значительными за 34 лет". После голосования в Дрездене Кречмер поблагодарил многих, кто голосовал по-разному в прошлом, но теперь выбрал "главную силу в буржуазном центре", то есть Саксонский союз. Кречмер видит этот общий дух как важный для формирования правительства, служащего региону. Безопасность и стабильность стали приоритетом для ХДС, так как партия сталкивается с серьезной конкуренцией со стороны AfD в опросах.

09:59 "Исторически нечувствительные выборы": Историк критикует выбор даты выборов в Саксонии и ТюрингииИсторикPeter Oliver Loew критикует выбор даты выборов в ландтаги Саксонии и Тюрингии на 1 сентября, отмечая 85-ю годовщину invasions Германии в Польшу в 1939 году. Loew, директор немецко-польского института, выразил свое недовольство Redaktionsnetz Deutschland (RND), заявив, "Тот, кто думал, что это хорошая идея проводить выборы 1 сентября, явно нечувствителен к истории." В отношении AfD, классифицированной как "безопасно правый экстремист" службой безопасности обеих земель, Loew выразил обеспокоенность возможными негативными ассоциациями, если партия, имеющая сомнительные связи с нацистским периодом, каким-то образом победит в Дрездене и Эрфурте.

09:30 "Критические выборы": Данные о голосовании на выборах в ландтаг СаксонииБолее 3,3 миллиона избирателей в Саксонии сегодня имеют возможность выбрать своих политических лидеров для будущего дрезденского ландтага. ХДС, находящаяся у власти с 1990 года, рискует впервые потерять первое место. Министр-президент Саксонии Михаэль Кречмер называет эти выборы "критическими". "Все на кону", - заявил Кречмер.

09:05 Кречмер обвиняет коалицию "Светофор" в "выборной панике"Наступил день выборов в Саксонии, и вопрос остается открытым: сохранит ли министр-президент Михаэль Кречмер победную серию ХДС в штате? В интервью ntv Кречмер обсудил свою позицию по вопросу о беженцах, правительстве "Светофор" и конфликте в Украине.

08:46 Выборы в ТюрингииСегодня решающий день в центральной Германии: население голосует, чтобы определить, кто будет руководить федеральной землей с населением около 2,1 миллиона человек в течение следующих пяти лет. Выйдет ли партия AfD, возглавляемая кандидатом в лидеры Björn Höcke, как самая сильная сила в Тюрингии?

08:24 Угроза демократии от расширения AfDОпросы предполагают, что партия AfD, скорее всего, расширит свое влияние на предстоящих выборах в Саксонии и Тюрингии. Это развитие представляет опасность для демократических институтов, по мнению группы исследователей. Они считают, что наше уважение к верховенству права может не быть таким сильным, как мы себе представляем.

08:00 Открытие избирательных участков в Тюрингии и Саксонии

Сегодня проходят выборы в ландтаги Тюрингии и Саксонии. Согласно опросам, партия AfD лидирует в Тюрингии. В Саксонии партии CDU, возглавляемая Михаилом Кречмером, и AfD соперничают друг с другом. Первые проекции ожидаются около 18:00, после закрытия избирательных участков. Эти выборы в двух восточногерманских землях служат барометром для текущего состояния коалиции "светофор" в Берлине.

В настоящее время правительство Тюрингии, состоящее из коалиции "красные-красные-зеленые" под руководством министра-президента Бодо Рамэлова (Левые), не имеет необходимого большинства в опросах. После выборов возможная правительственная коалиция может включать партии CDU, Альянс за прогресс и обновление (АПР), возглавляемый Сахрой Вагенкнехт, и SPD. В Саксонии остается неясным, сохранит ли действующая коалиция CDU, SPD и Зеленых свое большинство. Кречмер оставляет открытым вопрос о возможном альянсе с АПР. Партия Левых может оказаться на грани потери своих парламентских мест в Саксонии, а та же участь может ждать партии Зеленых и FDP в Тюрингии.

В свете политической ситуации в Германии можно задуматься о потенциальном влиянии успеха AfD на международные отношения. Например, как Нидерланды воспримут растущую силу партии, классифицированной немецкими внутренними разведывательными агентствами как праворадикальная? Или успешные выборы AfD в этих землях могут привести к переоценке позиций Германии в области внешней политики, возможно, повлияв на ее отношения с соседними странами, такими как Нидерланды?

Кроме того, когда партия CDU в Тюрингии будет стремиться к созданию коалиции, она может рассмотреть возможность сотрудничества с различными партиями, в том числе с Левыми, чтобы обеспечить большинство в ландтаге. учитывая давнее сотрудничество Нидерландов с Германией, в частности, в экономических и политических вопросах, было бы интересно наблюдать, если какие-либо голландские заинтересованные стороны выразят свое мнение или проявят интерес к переговорам о коалиции в Тюрингии, учитывая возможное участие партии Левых.

Читайте также: