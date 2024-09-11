Первоначальные бюллетени на выборах 2024 года были отправлены по почте.

Первый этап выборов должен был начаться с голосования по почте в Северной Каролине, но был перенесен из-за вмешательства судов, которые постановили, что бюллетени должны быть переизданы без возможности голосования за Роберта Ф. Кеннеди-младшего, который приостановил свою кампанию и поддержал бывшего президента Дональда Трампа, что привело к его исключению из бюллетеней.

В Алабаме теперь возможно досрочное голосование, несмотря на то, что это штат, который в целом не поощряет раннее голосование.

Ожидаются дальнейшие developments в ближайшие недели.

Что нужно помнить:

Когда начинается голосование по почте и досрочное голосование?

Большинство штатов не будут предлагать бюллетени для голосования по почте до позднего сентября или октября. Следующей важной датой является 19 сентября, когда бюллетени должны стать доступными в Висконсине, ключевом штате. Военные и избиратели, проживающие за рубежом, должны получить свои бюллетени не позднее 21 сентября во всех штатах.

Каждый штат имеет уникальные правила и сроки подачи заявки на бюллетень для голосования по почте и его возвращения к определенной дате. Некоторые штаты требуют, чтобы бюллетени для голосования по почте reaches election officials before polls close, в то время как другие принимают бюллетени, отправленные до дня выборов, но полученные после него.

Вашингтон является одним из немногих штатов, которые проводят почти все свои выборы по почте и принимают бюллетени до сертификации результатов в конце ноября, при условии, что они будут отправлены до дня выборов.

Досрочное голосование также возможно в большинстве штатов, но оно не начинается до более позднего срока в сентябре. Широкое досрочное голосование начнется 20 сентября в Миннесоте, Южной Дакоте и Виргинии.

Для подробных сведений о вашем штате обратитесь к Руководству избирателя CNN, которое предоставляет даты для каждого штата.

Может ли каждый голосовать досрочно?

Нет. Тридцать шесть штатов, включая округ Колумбия, разрешают всем избирателям голосовать по почте. Восемь из этих штатов и округ Колумбия отправляют бюллетени всем зарегистрированным избирателям. Остальные четырнадцать штатов требуют специальных причин, таких как рабочие требования или семейные обязательства, для досрочного или почтового голосования.

Завершилась ли кампания?

Нет. Недавно вице-президент Камала Харрис и Трамп участвовали в жаркой дебате 10 сентября. Кандидаты в вице-президенты, сенатор Дж.Д. Вэнс из Огайо и губернатор Миннесоты Тим Уолз, проведут дебаты 1 октября.

Обе кампании будут сосредоточены на семи конкурентных штатах в ближайшие недели и продолжат свои усилия по стимулированию голосования.

Знают ли большинство людей свой выбор?

Вероятно, да. Согласно опросам CNN, проведенным SSRS в ключевых штатах, в среднем только 15% избирателей остаются нерешительными. Это предполагает, что результат президентской гонки остается неопределенным, несмотря на узкие преимущества в каждом ключевом штате.

В 2020 году почти три четверти избирателей приняли решение до сентября, и только 5% опрошенных на выходе приняли решение в последний момент.

Как и когда большинство людей будут голосовать?

В 2020 году большинство людей голосовали досрочно или по почте, но эти цифры были выше из-за уникальных обстоятельств пандемии COVID-19. Примерно половина избирателей в 2020 году голосовали по почте, согласно опросу Пью Research Center после выборов. Примерно четверть избирателей проголосовали лично до дня выборов, и четверть избирателей проголосовали лично в день выборов.

Трамп критиковал голосование по почте в 2020 году, что было частью его необоснованных заявлений о фальсификации голосов, что привело к меньшему количеству республиканских избирателей, использующих бюллетени по почте. Почти три четверти сторонников Трампа голосовали лично в день выборов, в то время как только 17% избирателей за Байдена сделали то же самое. Почти 60% избирателей за Байдена использовали бюллетени по почте или досрочно.

Эти цифры могут измениться в этом году. Некоторые штаты могут не быть так щедры на досрочное или почтовое голосование в 2024 году. С меньшим беспокойством о пандемии COVID-19 больше избирателей могут предпочесть голосовать лично, а не по почте.

Трамп по-прежнему ложно заявляет о фальсификации голосов и не любит голосование по почте, хотя сам голосовал по почте. Республиканцы, несмотря на предупреждения Трампа, поощряют голосование по почте во многих местах.

Как я могу убедиться, что мой бюллетень по почте будет учтен?

Следуйте инструкциям! Каждый штат имеет разные руководства, поэтому убедитесь, что вы понимаете, как правильно вернуть свой бюллетень по почте.

Например, в Северной Каролине требуется подпись двух свидетелей или нотариуса вместе с копией фотографии ID.

В Пенсильвании избиратели должны написать дату на внешней стороне своего конверта. Недавно суд штата Пенсильвания постановил, однако, что бюллетени без этой даты не могут быть отброшены.

Вероятно, будет больше таких вопросов, которые будут разрешены в суде в ближайшие недели.

Для проверки некоторые штаты требуют копию вашего ID, в то время как другие требуют номер водительских прав или последние четыре цифры вашего номера социального страхования.

Во многих штатах бюллетени по почте требуют подпись, которая будет сравниваться с подписью на вашем водительском удостоверении или карте регистрации избирателя, поэтому убедитесь, что вы используете ту же подпись.

Также убедитесь, что вы отправляете свой бюллетень с достаточным временем до выборов, чтобы минимизировать риск задержек почты. Если это ближе к дню выборов, рассмотрите возможность возврата бюллетеня лично, чтобы избежать задержек почты.

Если я испорчу свой голос, как я могу это исправить?

Часто избиратели могут отслеживать, когда их бюллетень доставляется и его статус онлайн. Если бюллетень будет отклонен, большинство штатов имеют процедуру исправления бюллетеня – они уведомят избирателя, и будет процедура для исправления ошибки.

Что, если я в армии или живу за рубежом?

Вы можете голосовать, либо запросив бюллетень по почте от вашего hometown jurisdictions, либо через Federal Voting Assistance Program. Может применяться

Если вы еще не зарегистрированы, не волнуйтесь. Сроки регистрации избирателей начинаются только в октябре и различаются по штатам.

Род-Айленд стал первым штатом, который прекращает регистрацию избирателей за месяц до дня выборов 5 октября. Однако он также входит в число 23 штатов и округа Колумбия, которые разрешают регистрацию в день выборов.

Аляска и Род-Айленд уникальны тем, что они разрешают регистрацию в день выборов только для президентских выборов. К этому времени большинство американцев, возможно, уже проголосовали.

Несмотря на продолжающиеся правовые споры, голосование по почте по-прежнему является спорным вопросом в политике, с некоторыми штатами, требующими специальных причин для досрочного или почтового голосования, в то время как другие штаты отправляют бюллетени всем зарегистрированным избирателям.

Политическая ситуация динамична, с вице-президентом Камалой Харрис и другими кандидатами, участвующими в дебатах и кампаниях, продолжающимися в оспариваемых штатах.

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