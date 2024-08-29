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Первоначальный боевой самолет F-16 попал в аварию на Украине.

 and  Michael Bootcampf
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Многие западные страны, в том числе Польша, имеют в своем арсенале боевые самолеты F-16.}
Многие западные страны, в том числе Польша, имеют в своем арсенале боевые самолеты F-16.}

Первоначальный боевой самолет F-16 попал в аварию на Украине.

Украина с нетерпением ждала прибытия боевых самолетов F-16, которые, как ожидалось, усилит их противовоздушную оборону. К сожалению, даже не прошло нескольких недель после первой поставки, как один из F-16 потерпел крушение.

Согласно сообщению "Уолл-стрит джорнал", со ссылкой на анонимного американского чиновника, крушение произошло в понедельник. Оно произошло всего через несколько недель после прибытия первого американского боевого самолета в Украину. Preliminary findings suggest the jet didn't meet its end due to enemy fire, despite the incident taking place amidst Russia's massive missile attack on the country. The US official speculated that pilot error might be the culprit, hinting at a possible fatality.

F-16s были введены в действие в понедельник, чтобы бороться с тем, что, как считается, является крупнейшим воздушным ударом России со времен широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года. Они также были использованы для перехвата и уничтожения российских крылатых ракет.

Точное количество F-16, находящихся в распоряжении Украины, остается загадкой. В начале августа президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал первый из этих самолетов. Согласно "Уолл-стрит джорнал", Украина приняла шесть западных самолетов, в то время как "The Independent" указывает на десять поставок.

Украина получила обещание 79 F-16 от Нидерландов, Дании, Норвегии и Бельгии. Однако медленный темп поставок самолетов, а также дефицит мест для обучения и длительность этого обучения замедляют создание мощной эскадрильи F-16.

F-16 - это мощный военный самолет, находящийся на вооружении более двух десятков стран по всему миру. С американским производством, эти "малыши" могут использоваться как для противовоздушной обороны, так и для наземных ударов.

F-16 сыграли важную роль в стратегии противовоздушной обороны Украины, направленной на противодействие воздушным атакам России. Несмотря на инцидент, когда один из F-16 потерпел крушение, оставшиеся боевые самолеты продолжили свою работу.

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