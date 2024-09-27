Первоначальное пренебрежение Израилем предполагаемым соглашением о перемирии в Ливане при посредничестве США способствует двусмысленности

В результате быстрого общения с представителями СМИ сразу после выпуска общего заявления высокопоставленные правительственные чиновники приветствовали предложение как существенный прогресс. Это предложение включало трехнедельное прекращение огня, которое страны предложили, гарантируя достаточно времени для дипломатии и потенциально предотвращая полномасштабный конфликт между Израилем и Хезболлой.

Эти чиновники ясно дали понять, что вопрос не в том, примут ли Израиль и Хезболла соглашение о перемирии, а в том, когда. Обе стороны якобы были ознакомлены с условиями, и США чувствовали себя комфортно, представляя рамки, исходя из предположения, что обе стороны склонны поддержать их.

Однако всего через несколько часов премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху охладил энтузиазм в отношении международного плана прекращения огня. Сначала офис премьер-министра опроверг сообщения о предстоящем прекращении огня как "неточные", заявив, что ЦАХАЛ продолжит свои операции с полной силой.

Позже премьер-министр Нетаньяху, прибыв в Нью-Йорк, заявил: "Наша политика, наша миссия остаются твердыми: мы будем продолжать наносить удары по Хезболле беспощадно. Мы не прекратим, пока не достигнем всех наших целей".

Даже через 24 часа после того, как Белый дом объявил о предложении перемирия, ни Израиль, ни Хезболла не проявили готовности его принять. Ответ Израиля не совпал с ожиданиями Белого дома, что вызвало немедленное беспокойство о том, почему Израиль, казалось бы, поддерживающий план, так решительно его отверг.

В Вашингтоне ходили слухи о внутренней политике, намекающие на то, что внутренняя оппозиция может повлиять на позицию Нетаньяху, так как некоторые правые израильские министры осудили поддерживаемый США план прекращения огня.

Источник в США, утверждающий, что израильское правительство было подтолкнуто к отрицательной реакции оппозиции на план, выразил разочарование, заявив, что США не стали бы публиковать такую оптимизм, если бы не было сильных частных гарантий от израильтян о готовности соответствовать рамкам.

Источник выразил сомнения в том, что переговоры скоро завершатся, подчеркнув ожидаемый длительный процесс. И до тех пор, пока Израиль не объявит о своих намерениях, Хезболла не почувствует никакого давления, чтобы сделать то же самое.

Доверие к объявлению предложения основывалось на том, что США работали с Роном Дермером, доверенным лицом Нетаньяху, при составлении текста заявления. Переговоры о перемирии начались с разговора в понедельник между Дермером и советником по национальной безопасности Байдена, Джейком Салливаном.

В четверг президент Франции Эммануэль Макрон назвал отказ от прекращения огня ошибкой, но подчеркнул, что США должны усилить давление на Израиль, чтобы он соблюдал условия.

Предполагаемый разворот Нетаньяху стал серьезным разочарованием, но для некоторых чиновников он подчеркнул реальность, которая была фактом в течение нескольких месяцев: склонность Нетаньяху публично и открыто противоречить Байдену, особенно когда он сталкивается с внутренней оппозицией в Израиле.

Первые реакции указывали на жесткую реакцию правых израильских министров, на которых Нетаньяху полагается, чтобы сохранить свою коалицию правительства.

Отсутствие однозначных ответов заставило официальных лиц Белого дома весь четверг отвечать на вопросы прессы, не получив ясных ответов.

Секретарь прессы Белого дома Карен Жан-Пьер заявила, что многонациональное заявление "действительно было согласовано с израильской стороной". Переговоры между сторонами в Нью-Йорке "по-прежнему продолжаются", но она не смогла объяснить, почему Нетаньяху и его офис кажутся безразличными к соглашению о временном прекращении огня.

Спикер Белого дома Джон Кирби признал, хотя и неохотно, что у него нет объяснения комментариям Нетаньяху. "Я не могу говорить от имени премьер-министра Нетаньяху, я не могу объяснить его рациональность", - сказал он репортерам.

"То, что я могу вам сказать, - добавил Кирби, - это то, что заявление, которое мы составили прошлой ночью, не было создано в вакууме. Оно было составлено после тщательных консультаций не только с подписантами пакта, но и с Израилем".

Кирби признал, что план не был бы обнародован в среду вечером, если бы США не считали, что Нетаньяху и его правительство "на борту".

На данный момент официальные лица администрации продолжают утверждать, что переговоры продолжаются, и выражают надежду на то, что объявления могут последовать в течение нескольких часов. Госсекретарь Антони Блинкен провел встречи на высшем уровне с израильскими официальными лицами в Нью-Йорке в четверг afternoon.

Дермер и израильский посол Майкл Херцог уклончиво ответили на вопрос CNN перед этой встречей, поддержат ли они соглашение о прекращении огня между Израилем и Хезболлой.

Дермер сказал, что "меньше - это больше", когда речь идет о дипломатической позиции, и отметил, что их день встреч только начинается.

Шепотки о внутренней политике в Вашингтоне предполагают, что внутренняя оппозиция может повлиять на позицию Нетаньяху по поддерживаемому США плану прекращения огня, что потенциально может вызвать напряженность между двумя странами в политической сфере. Несмотря на то, что США считали, что они получили сильные частные гарантии от Израиля, позиция израильского правительства по предложению о перемирии остается твердой, что приводит к серьезному разочарованию в переговорах.

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