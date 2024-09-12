Первоначально сообщалось CNN: Байден готов приветствовать лидеров "четверки" в родном городе Делавэр, улучшая свое наследие внешней политики

Встреча состоится в связи с тем, что президент скорректировал свой график на оставшиеся месяцы пребывания в должности, переключившись с предвыборной кампании на решение внутренних и международных политических вопросов, таких как укрепление альянсов в преддверии перехода к новой администрации.

Байден неоднократно подчеркивал важность установления личных связей в своей внешней политике, что делает местную встречу уместным завершением партнерства, которое было жизненно важным для стратегии президента в регионе Индо-Тихоокеанского региона.

Самит «Квад», в котором примут участие премьер-министр Австралии Энтони Альбанизес, премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер-министр Японии Фумио Кисида, запланирован на 21 сентября, перед встречей Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщили высокопоставленные чиновники администрации CNN.

Изначально планировалось, что Индия станет страной-хозяйкой лидеров на встрече в этом году. Однако саммит был перенесен в США, поскольку мировые лидеры направляются на Генеральную Ассамблею ООН, с планами, что Индия станет хозяйкой в 2023 году.

Инсайдеры подтвердили, что решение провести встречу в родном городе президента, а не рядом с Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке, было сознательным, подчеркивая приверженность Байдена укреплению личных отношений в своей дипломатической работе.

Сотрудники Белого дома тщательно планируют саммит в течение последних нескольких недель, планируя включить элементы, имеющие личное значение для президента, такие как значимые места в его жизни.

Эта история все еще разрабатывается и будет обновляться.

Переход президента от предвыборной кампании к решению внутренних и международных политических вопросов, включая политику, отражает корректировку его графика на оставшиеся месяцы пребывания в должности. Саммит «Квад», сосредоточенный на политических вопросах, рассматривается как свидетельство приверженности Байдена укреплению альянсов и установлению личных связей в политике.

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