- Первоначальная информация указывает на то, что для поддержки помощи Украине не выделено дополнительных средств

Германское правительство в настоящее время не выделяет дополнительных средств на военную помощь Украине, сообщает газета "Фа́нкфуртер Allgemeine Соннтагцайтунг" (FAS). В своем письме от 5 августа, которое также видело агентство DPA, министр финансов Кристиан Линднер заявил, что правительство рассчитывает на помощь от стран G7, используя проценты от замороженных активов российского государства. Однако Министерство финансов оставило дверь открытой для обсуждений.

Нет уточнений по данному вопросу

Министерство финансов заявило: "Все решения по оказанию помощи Украине принимаются в сотрудничестве с Федеральным канцлерством". Представитель Бюро федерального правительства отказался комментировать отчет FAS, заявив: "Нет комментариев по поводу того, является ли информация фактически точной или нет". Министерство обороны федерального правительства просто ссылается на Министерство финансов и канцелярию.

Новые меры зависят от выделения бюджетных средств

В своем письме Линднер упомянул, что рассмотрение свежих мер возможно только в случае выделения средств в этом и следующем годах бюджета и соблюдения установленных лимитов. Письмо было адресовано министру обороны Борису Писториусу и министру иностранных дел Аннелене Баerbock. Представитель бюджетного комитета ХДС Инго Гэдехенс сказал FAS: "Оlaf Scholz и его коалиция «Светофор» внезапно заморозили финансовую и, таким образом, военную поддержку Украины".

Надежда на помощь от активов российского государства

Предварительный федеральный бюджет на 2025 год, утвержденный кабинетом министров в июле, выделяет 4 миллиарда евро на помощь Украине, без изменений в новом бюджетном соглашении, достигнутом в пятницу. "Большая часть этой суммы предназначена для военной поддержки Украины", - заявил представитель Бюро федерального правительства. Он также упомянул саммит G7 в Италии в июне, на котором планируется предоставить Украине примерно 50 миллиардов долларов США в виде помощи к концу года, в том числе за счет процентов от замороженных активов российского государства. Министерство финансов заявило: "Это означает, что будущая двусторонняя помощь Германии будет направлена на международные программы".

Готовность Министерства финансов к дальнейшим обсуждениям

В то же время ministry Линднера указало на свою готовность к дальнейшим обсуждениям. "Министерство финансов федерального правительства готово рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств в краткосрочной перспективе. Однако эти потребности должны быть четко отражены и поддаваться верификации, чтобы соответствовать всем бюджетным правилам и получить одобрение от Бундестага на этой основе". Министерство добавило: "Министерство финансов федерального правительства пока не получило конкретный отчет о потребностях для этой цели. Следовательно, не может быть проведено никакого рассмотрения или принято решение".

Фракция FDP привержена поддержке Украины

Представитель бюджетного комитета FDP Карстен Кляйн пообещал: "Запад, в том числе Германия как крупнейший европейский донор, не отступится от своей поддержки Украины". Он заявил, что это будет отслеживаться в ходе бюджетных переговоров.

Председатель фракции "Зеленых" в Бундестаге Бритта Ха́ссельманн потребовала: "Украина по-прежнему нуждается в нашей твердой солидарности и поддержке. Необходимые финансовые ресурсы должны быть предоставлены для этого".

Ранее правительство Германии планировало предоставить военную помощь Украине в этом году в размере 4 миллиардов евро, но Бундестаг увеличил эту сумму до около 7,5 миллиардов евро. Член бюджетного комитета, пожелавший остаться анонимным, не видит возможности для маневра в бюджете. "Бюджет не имеет больше места для маневра, поскольку мы также должны закрыть другие пробелы в ходе парламентского процесса", - сказал он. "Больше миллиардных сдвигов в Бундестаге не будет - если мы не увидим значительно лучшее экономическое развитие осенью и более высокие налоговые доходы, чем прогнозировалось в настоящее время". (Отчет газеты "Фа́нкфуртер Allgemeine Соннтагцайтунг") (Парафраз)

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