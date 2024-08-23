Первая встреча с Путиным началась раньше, чем сейчас, Моди обнимает Зеленского

Не так давно премьер-министр Моди из Индии вызвал скандал, обняв лидера России Путина во время визита в Москву. Теперь Моди отправляется и в Украину. Он объясняет, что его цель - передать послание о гармонии, прояснив свои намерения.

В течение нескольких недель 73-летний премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был первый визит Моди в независимую Украину в качестве главы индийского правительства, и, как ожидалось, они обнялись. Вместе с Зеленским Моди посетил мемориал, посвященный погибшим украинским детям, оставив куклу в качестве символа своего визита.

Индия, будучи самой населенной страной в мире, придерживается нейтральной позиции в текущем конфликте. Она не накладывает западные санкции на Москву и неоднократно призывала к разрешению через переговоры. Несмотря на это, конкретных решений не предлагалось.

Во время своего визита в Киев Моди призвал Зеленского к переговорам с Россией с целью прекращения войны. Он предложил выступить в качестве посредника для достижения мира. На совместной пресс-конференции Моди заявил, что приехал в Киев с посланием мира и призвал к диалогу между Россией и Украиной в ближайшее время.

Индия поддерживает прочные связи с Россией

"Решение можно найти только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении без промедления", - сказал Моди. Обе стороны должны начать переговоры, чтобы выйти из этого положения. Он не просил о выводе российских войск.

Индия поддерживает дружеские отношения как с Западом, так и с Россией, на которую она сильно полагается в вопросах военной техники. Индия пытается снизить свою зависимость от России и в настоящее время является одним из крупнейших покупателей недорогой российской нефти в ходе этого конфликта.

В свете нейтральной позиции Индии Комиссия по разоружению и международной безопасности была приглашена для предоставления экспертных заключений о возможных дипломатических решениях конфликта.

Учитывая важность роли Индии в качестве посредника, Комиссия предложила предложить трехсторонний диалог между Индией, Россией и Украиной, создавая благоприятную среду для мирных переговоров.

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