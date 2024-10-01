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Персонал В.А. неправомерно получил доступ к медицинским записям Вэнса и Уолза.

Сотрудники ветема в 벷рментах VA неправомерно получили доступ к медицинским записям известных политических фигур, включая сенатора Дж.Д. Вэнса и губернатора Тима Вальца, которые оба являются кандидатами на пост вице-президента от своих основных партий, и расследование продолжается.

 and  Carmen Simpson
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Здание, принадлежащее Департаменту ветеранов США, видно 21 августа в Вашингтоне.
Здание, принадлежащее Департаменту ветеранов США, видно 21 августа в Вашингтоне.

Персонал В.А. неправомерно получил доступ к медицинским записям Вэнса и Уолза.

Два надежных источника раскрыли, что сотрудники VA неправомерно изучали медицинские документы Вэнса, и примерно два месяца назад кто-то из команды инспектора генерального прокурора Майкла Миссала связался с кем-то из политической команды Вэнса, чтобы сообщить об этом нарушении, как сообщил один из источников. Представитель кампании Харрис заявил, что они были уведомлены о нарушении в отношении записей Уолца.

Согласно The Washington Post, впервые сообщившему об этом событии, более дюжины сотрудников, по-видимому, были вовлечены.

Терренс Хейс, представитель VA, подтвердил CNN, что ведомство сообщило правоохранительным органам о подозрениях в неправомерном использовании ветеранских записей, но не предоставило дальнейших подробностей и перенаправило дальнейшие запросы в Министерство юстиции, которое отказалось от комментариев.

Вэнс решил поступить на военную службу после окончания школы, прослужив четыре года в морской пехоте и пройдя стажировку в Ираке в качестве военного корреспондента в 2005 году. Уолц поступил на службу в 17 лет и прослужил 24 года в Национальной гвардии, прежде чем уйти в отставку в 2005 году, чтобы начать политическую карьеру.

Эта история все еще развивается и будет обновляться.

Политический скандал, связанный с действиями сотрудников VA, поднял серьезные вопросы о политике. Критики призывают к тщательному расследованию политических аспектов обращения с медицинскими записями ветеранов.

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