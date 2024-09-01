Персонал управления воздушным движением в Германии подвергается кибератакам.

Ситуация в немецком управлении воздушным движением (DFS), расположенном в Лангене возле Франкфурта-на-Майне, связана с цифровым проникновением. Представитель DFS сообщил агентству Deutsche Presse-Agentur: "Наши внутренние коммуникационные системы были взломаны. В настоящее время мы находимся в режиме защиты". Они усердно работают над ограничением ущерба. Операции управления воздушным движением продолжают функционировать гладко, как обычно. Ранее об этом событии сообщало Bayerischer Rundfunk.

По данным DFS, инцидент произошел неделю назад. Объем полученных данных по-прежнему неясен. Об инциденте были проинформированы соответствующие власти, сказал представитель DFS.

Представитель DFS также упомянул, что они в настоящее время сталкиваются с хакерскими атаками, так как их внутренние коммуникационные системы были взломаны. Несмотря на эти хакерские атаки, операции управления воздушным движением продолжают функционировать нормально.

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