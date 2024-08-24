Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиМы

Пересмотренные правила Церкви ЛДС для трансгендеров запрещают их участие в деятельности, связанной с молодежью.

Церковь Иисуса Христа Святых последних дней ужесточила свои ограничения по отношению к транссексуалам, введя новые политики, такие как запрет на участие в работе, связанной с детьми, или на выполнение обязанностей преподавателя.

 and  Max Becker
Время чтения 3 минут

Пересмотренные правила Церкви ЛДС для трансгендеров запрещают их участие в деятельности, связанной с молодежью.

Церковь недавно представила свою новую инструкцию, выпущенную в понедельник, которая, похоже, является очередным препятствием для сообщества ЛГБТК, уже столкнувшегося с запретами или ограничениями в отношении участия в спорте и ограниченным доступом к уходе, соответствующему полу.

Новые руководящие принципы церкви для транссексуальных членов теперь запрещают лицам, "прибегающим к хирургическим, медицинским или социальным изменениям, отличным от их пола, назначенного при рождении", занимать гендерно-специфические роли в церкви, преподавать, работать с детьми или молодежью, согласно их наставлениям для местных лидеров.

В соответствии с новой политикой транссексуальные individuals не смогут участвовать в ночных мероприятиях, предназначенных tanto для мужчин, как и для женщин. Однако они могут посещать гендерно-специфические ночные мероприятия, такие как лагеря только для женщин, с людьми, которые имеют тот же пол, назначенный при рождении.

Церковь считает социальный переход намеренным идентификацией и презентацией себя в противоположность пола, назначенного при рождении, включая выбор одежды, имен и местоимений.

Церковь отказалась комментировать этот вопрос, но направила CNN к часто задаваемым вопросам в своей инструкции для получения информации о причине изменения политики в отношении транссексуальных людей.

Согласно инструкции, церковь стремится помочь своим местным лидерам эффективно служить транссексуальным членам и их семьям, "прояснить руководство по крещению и подтверждению, священническим обрядам и обрядам храма" и "сохранить согласованность в политиках, одновременно предоставляя местным лидерам гибкость для служения на основе индивидуальных потребностей".

Церковь, которая в более широких руководствах считает транссексуальных членов ценными и необходимыми членами, может делать пометки в записях членов, подобные тем, которые делаются для лиц, осужденных за сексуальное насилие над детьми, предосудительное сексуальное поведение и участие в детской порнографии, согласно инструкции.

Лидеры церкви выступают против перехода из пола, назначенного при рождении, и налагают некоторые ограничения на членство для транссексуальных individuals, такие как "получение или использование" священства, получение или использование рекомендации храма и квалификация для некоторых церковных призваний.

"Они могут получать другие призвания или задания, которые предлагают возможности для роста и служения другим", - говорится в руководстве.

Руководство также рекомендует транссексуальным individuals использовать туалеты для одного человека, когда они доступны, и если они недоступны, они имеют право использовать туалет, соответствующий их внутреннему гендерному чувству, под наблюдением доверенного лица для обеспечения конфиденциальности.

Тайлер Лэфевор, терапевт и исследователь из Юты, который является квир и вырос в церкви, назвал обновленные политики "разочаровывающими" из-за того, что они ограничивают свободу местных лидеров церкви в толковании церковных политик.

Лэфевор считает, что церковь стремится укрепить контроль, заявляя: "Это, по сути, церковь говорит: "Так мы хотим, чтобы вы это делали".

Он выразил обеспокоенность тем, какой смысл новые политики имеют для транссексуальных членов, предполагая: "Это говорит: "Мы действительно не хотим, чтобы вы были здесь, пожалуйста, уходите", или "Если вы собираетесь быть здесь, вы должны соответствовать этим очень высоким ожиданиям в отношении того, как вы себя представляете".

Лэфевор считает, что церковь отправляет смешанные сигналы в отношении принятия ЛГБТК-членов, признавая ее недавние усилия по鼓励 уважение и поддержку сообщества, но также признавая, что stance политики suggerisce che i membri LGBTQ devono conformarsi per essere accettati.

"Это создает барьеры для ЛГБТК-индивидуумов, потому что их взаимодействия с другими прихожанами отправляют смешанные сообщения, говоря: "Вы все еще можете быть здесь", но затем церковь создает политики, которые делают сложным для ЛГБТК или, более конкретно, транссексуальных членов быть полноправными членами", - сказал Лэфевор.

Церковь, которая остается противоположной однополым бракам, выразила поддержку Закону о религиозной свободе в 2022 году.

Транссексуальная женщина Лори Ли Холл, которая была отлучена в 2017 году после своей трансформации, согласилась с тем, что обновленные политики создают проблему для людей, подобных ей, чтобы сохранить веру.

Холл критиковала политики, запрещающие транссексуальным individuals работать с молодежью или требовать сопровождающих для использования своего предпочтительного туалета, как "дегуманизирующие", согласно AP.

"Это подразумевает, что транссексуальный член somehow является угрозой для других", - сказал Холл, согласно AP.

Несмотря на то, что сообщество ЛГБТК уже столкнулось с трудностями в участии в спорте и доступе к уходу, соответствующему полу, 'мы' транссексуальные члены церкви теперь сталкиваются с дальнейшими ограничениями. В соответствии с новой политикой 'мы' исключены из участия в некоторых ночных мероприятиях и поощряются использовать туалеты для одного человека, когда они доступны.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Террористическая группа подтвердила ответственность за нападение на Ножевщину в Солингене - Задержание
Политика

Террористическая группа подтвердила ответственность за нападение на Ножевщину в Солингене - Задержание

Безымянный индивидуум осуществляет резню на «Праздновании разнообразия», что впоследствии удалось скрыться. Правоохранительные органы арестовали человека в убежище для беженцев; однако, остаются вопросы о том, является ли он преступником.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Полицейский из округа Санта-Барбара, Калифорния, показывает Apple AirTag, который способствовал...
Политика

Огорченная постоянной кражей почты, женщина решила использовать Apple AirTag для отслеживания и задержания виновных.

Огорченная постоянной кражей почты, женщина решила использовать Apple AirTag для отслеживания и задержания виновных. Задержание двух человек в Лос-Аламосе в понедельник стало возможным благодаря трекеру Apple AirTag, который женщина, ставшая жертвой кражи почты, отправила себе по почте, как сообщает пресс-служба sheriff's department. Прибыв на место после звонка о

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Задержан после нападения на Соллингена.
Политика

Задержан после нападения на Соллингена.

- Задержан после нападения на Соллингена. В связи со случаем ножевого нападения в Солingen, правоохранительные органы задержали человека в приюте для беженцев, расположенном в городе. В настоящее время ведутся расследования для установления возможных связей с инцидентом, как заявил представитель полиции Deutsche Presse-Agentur. Подробности об удостоверении личности подозреваемого пока не разглашаются.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
Велосипедист выжил пять дней в пустыне Айдахо после аварии, поддерживая жизнь при приеме воды из ручья
Политика

Велосипедист выжил пять дней в пустыне Айдахо после аварии, поддерживая жизнь при приеме воды из ручья

24-летний Закари Демоc выдержал пятидневные испытания в дикой местности штата Айдахо после происшествия на мотоцикле.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Спортсмены Технологического Института Джорджии «Желтые Джексы» ликуют после своей победы над...
Спорт

В первом футбольном матче сезона, Джорджия Тех удивляет десятую команду Флорида, вызывая значительный шок.

Каждый год подряд день старта сезона студенческого футбола сопровождался матчем в Дублине, Ирландия. Приблизительно 50 000 зрителей заполнили полностью забронированный стадион «Авива», principale арена Ирландии для футбола и регби, чтобы наблюдать за тем, как команда Джорджия Тэк повергла в шок...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
В десятом издании почётным персонажам были представлены уникальные десерты-джаз-клуб.
Культура

Существо, идентифицированное как птичий паук, погруженное в желатин и коровью мочу в рамках джунглейского астрологического ритуала.

После разочаровывающих результатов экзаменов голод продолжался в дикой природе RTL. Тем не менее, в последней части желудки снова были насыщены - не только вкусной пищей.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Персонал органов правопорядка патрулирует район инцидента после наступления темноты
Главные темы

Правоохранители в лагере беженцев: второй задержанный после нападения в Солингене.

Правоохранители в лагере беженцев: второй задержанный после нападения в Солингене. Неопознанный индивидуум совершил нападение на городской праздник в Солingenе, в результате чего трое погибли и восемь других получили ранения, некоторые тяжелые, в пятницу вечером. Полиция начала масштабные поиски подозреваемого. В субботу вечером в Солингене, недалеко от места происшествия в центре

 and  James Williams
Для участников Общедоступно