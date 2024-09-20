Переполненные воды реки Эльбы затопили Дрезден.

Вершина наводнения Эльбы достигла центра Дрездена. Как сообщает Саксонский центр наводнений, уровень реки в столице земли достиг 6,09 метров в четверг утром, превысив третий уровень предупреждения.

Хотя ожидалось, что уровни воды будут падать в течение дня, они, как ожидалось, опустятся ниже порога третьего уровня тревоги 6 метров в Дрездене к вечеру.

Аналогичным образом, уровень воды в Шёна на чешской границе все еще находился в пределах третьего уровня тревоги, медленно снижаясь. При третьем уровне тревоги могут произойти наводнения в городских районах, на дорогах и железных дорогах. Сначала уровни Эльбы в Ризе и Торгау, расположенных ниже Дрездена, слегка повысились в четверг, но остались далеко ниже третьего уровня тревоги.

Тем не менее, гребень наводнения продолжит свой путь вниз по течению Эльбы, направляясь в Саксонию-Анхальт и Бранденбург. В этих регионах ожидается повышение уровней воды в ближайшие дни. Уровни в Нейссе и Одере в Бранденбурге также растут.

Несмотря на ожидаемое снижение уровней воды в Дрездене, они, как ожидалось, останутся выше второго уровня до вечера. Удержание уровней на третьем уровне или выше может привести к значительному городскому наводнению и нарушению систем транспорта.

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