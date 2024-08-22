- Переход от обороны к атаке: переход Зеленых в фазу защиты

Перед предстоящими федеральными выборами партия "Зеленые" начинает свою кампанию, выражая недовольство текущей коалицией СДПГ, "Зеленых" и СВП. "Для нас очевидно, что так дальше продолжаться не может в будущем правительстве", - заявила лидер партии "Зеленые" Катарина Дрёге в интервью "Южно-немецкой газете". "Мы будем участвовать в правительстве только в том случае, если наши партнеры будут относиться друг к другу с уважением, доверием, обязательством и сотрудничеством".

Принятие боевой позиции

В сущности, так дело обстоит не с текущей коалицией. Это ясный знак недовольства, часть серии подобных заявлений, сделанных недавно. Партия "Зеленые", обычно известная своей низкопрофильной позицией во внутренних спорах, теперь приняла боевую позицию.

Лидер партии Омид Нурипуур в недавнем интервью ARD назвал правительственную коалицию "переходной коалицией после эпохи Меркель" и раскритиковал "нездоровый аппетит к конфликтам". Выбор слов не случаен; термин "переходный" использован дважды. Ирене Михалиц, первый парламентский бизнес-менеджер фракции "Зеленые", заявила изданию Bild: "Ситуация усложняется, когда партнер последовательно позиционирует себя против своей собственной коалиции в обществе".

Тени федеральных выборов

Подходят к концу выборы в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге, но этот сдвиг в коммуникации не объясняется этими выборами. Главная причина - предстоящие федеральные выборы, которые уже отбрасывают свою тень, запланированные на сентябрь следующего года.

Роберт Хабек, скорее всего, будет основным кандидатом "Зеленых" на следующих выборах, теперь открыто критикует СВП. Он раскритиковал публичное разглашение мнений о бюджетном проекте во время летних каникул - шаг, на который пошел Кристиан Линднер. "Такой метод всегда приводит к тому, что кто-то теряет лицо или отказывается от своей интерпретации", - отметил Хабек.

Отдавая предпочтение честности перед лестью

Разногласия по бюджету, необходимость трудных компромиссов для переговоров и болезненные воспоминания "Зеленых" о результатах выборов в Европу способствуют сдвигу в коммуникации. Поддержатели партии и граждане хотят, чтобы проблемы назывались, а не приукрашивались, что может улучшить доверие, если сделать это заранее.

Тем не менее, несмотря на более конфронтационный тон, "Зеленые" не ожидают выхода из коалиции. Это противоречит их вере в ответственность правительства, особенно учитывая выборы в США в ноябре. Победа Трампа может поставить под угрозу дальнейшую западную поддержку Украины, что важно для "Зеленых".

Хабек предостерег партии "светофор" от преждевременного рассмотрения досрочного выхода из коалиции. "Несерьезно даже упоминать о новых выборах", - сказал он группе Funke. Конституция Германии предусматривает, что Бундестаг служит четыре года.

Недовольные текущей коалицией с СДПГ и особенно СВП, "Зеленые" оставляют открытыми свои варианты на будущее. "Мы тщательно изучим, в какую коалицию войдем после следующих федеральных выборов", - подчеркнула Дрёге. И что касается их четырех ожиданий от нового правительства (уважение, доверие, обязательства и коллегиальность): "Эти ожидания могут быть удовлетворены и СВП, и СДПГ. Но другие варианты коалиций и конфигурации также возможны - даже с ХДС". Пока не ясно, какие большинство возможны.

Открытые для новых конфигураций

Нурипуур также намекнул на свою готовность к новым вариантам коалиции. "После федеральных выборов мы должны быть открыты ко всему, ничего не может быть исключено", - сказал он SZ. "Также потому, что изменения в партийном ландшафте делают трехпартийные конфигурации более вероятными. Ключ в том, чтобы все были готовы принять на себя долгосрочную ответственность, которую они берут на себя, и не постоянно пересматривать решения".

Критика "Зеленых" СВП, выраженная Робертом Хабеком, может указывать на потенциальные изменения в их предпочтениях коалиции на предстоящих федеральных выборах. Например, Хабек раскритиковал публичное разглашение СВП мнений о бюджетном проекте во время летних каникул.

Лидер партии "Зеленые" Катарина Дрёге также заявила, что они открыты для изучения новых вариантов коалиции после федеральных выборов, сказав: "Также потому, что изменения в партийном ландшафте делают трехпартийные конфигурации более вероятными. Ключ в том, чтобы все были готовы принять на себя долгосрочную ответственность, которую они берут на себя, и не постоянно пересматривать решения".

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