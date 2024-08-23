- Переговоры в Газе сталкиваются с осложнениями из-за продолжающегося разногласия между Израилем и Египтом.

Дипломатические усилия по прекращению огня в секторе Газа продолжаются, но представители ООН призывают усилить попытки провести срочные вакцинации против полиомиелита для сотен тысяч детей в этом регионе, охваченном конфликтом. Руководитель чрезвычайного медицинского подразделения "Спаси детей" Бакстер заявил на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке: "Если не будут приняты срочные меры, вспышка полиомиелита не только станет бедствием для детей Газы, но и серьезно осложнит глобальные усилия по искоренению этого заболевания".

В следующем месяце запланирована кампания вакцинации, поддерживаемая многими странами, призывающими к прекращению огня в Газе. Вспышки полиомиелита уже зарегистрированы в этом районе, и его изолированное прибрежное положение не помешает распространению заболевания, как отметил Бакстер. С начала войны около 50 000 детей родились без необходимых вакцинаций. "Разрушенная система здравоохранения совершенно неспособна справиться с этой новой проблемой полиомиелита", - отметил Бакстер.

Полиомиелит - это высококонтагиозное инфекционное заболевание, которое может привести к постоянному параличу и даже смерти, особенно у детей. Оно обычно передается через загрязненную воду, и лекарства от него нет.

Продолжаются переговоры о прекращении огня

Команда переговорщиков Израиля в настоящее время ведет переговоры в Каире о потенциальном соглашении о прекращении огня, согласно заявлению представителя правительства Израиля. Кроме того, делегация из США прибыла в аэропорт Каира для участия в дальнейших переговорах, согласно надежным источникам.

Израильская газета "Хаарец" цитирует представителя Израиля, утверждая, что переговорная команда готовится к возможной встрече в воскресенье "если ХАМАС покажет признаки признания". Египет, Катар и США ведут переговоры между Израилем и ХАМАС, так как они не общаются напрямую.

Отчет о новых израильских предложениях

Соглашение будет включать освобождение израильских заложников, удерживаемых исламским ХАМАС, и освобождение палестинских заключенных из израильских тюрем. Однако одно из основных разногласий - это требование Израиля о постоянном контроле над южным границей между Газой и Египтом. По данным израильской армии, существует множество туннелей ХАМАС под так называемым коридором Филадельфии, который Израиль хочет контролировать, чтобы предотвратить контрабанду оружия. Египет решительно отрицает наличие таких сетей контрабанды.

Израильский генерал Израиль Зив в интервью "Уолл-стрит джорнал" прокомментировал: "Между Израилем и Египтом существует сильное недоверие". Американская газета сообщила, ссылаясь на египетские источники, о новых израильских предложениях. Согласно этим сообщениям, израильская переговорная команда предложила построить восемь наблюдательных вышек в коридоре. США представили альтернативное предложение о строительстве лишь двух вышек. Однако Египет отвергает оба предложения, утверждая, что такие вышки дадут израильской армии постоянный доступ к этой территории.

Усиление требований Нетаньяху

Офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху опроверг сообщение в дневных новостях о том, что многонациональные силы могут быть размещены вдоль коридора Филадельфии. Согласно катарскому новостному сайту Al-Araby al-Jadid, такое размещение рассматривалось.

Нетаньяху продолжает выступать за сохранение контроля над коридором Филадельфии, чтобы предотвратить перевооружение ХАМАС, согласно заявлению его офиса. Это предотвратит повторение смертей и похищений, которые произошли 7 октября 2023 года, когда ХАМАС и другие террористические группы убили более 1200 человек в Израиле и захватили более 250 заложников в Газе, спровоцировав конфликт.

ХАМАС обвиняет Израиль в саботировании переговоров о урегулировании, отказываясь покинуть примерно 14-километровый коридор Филадельфии. Экстремисты требуют полного вывода Израиля из сектора Газа. Согласно египетским официальным лицам, цитируемым "Уолл-стрит джорнал", военное присутствие Израиля в коридоре нарушает Египетско-израильский договор о мире 1979 года, который запрещает развертывание танков, артиллерии и зенитных орудий там.

Озабоченность по поводу провала переговоров

Египет не хочет, чтобы его воспринимали как поддерживающего израильскую оккупацию сектора Газа, согласно сообщениям. Однако Израиль отрицает нарушение договора и настаивает на сохранении своего военного присутствия в коридоре, ссылаясь на недоверие к способности Египта предотвратить контрабанду оружия ХАМАС, согласно американской газете. Дэниел Куртцер, бывший посол США в Египте и Израиле, размышляет: "Возможно, Египет и Израиль в конце концов найдут решение, но я не уверен, что есть решение для требований ХАМАС".

Согласно недавнему отчету американского новостного сайта "Politico", ссылаясь на двух израильских и двух американских официальных лиц, соглашение, похоже, находится под угрозой, и нет очевидной альтернативы. В случае провала ожидается серьезное обострение ситуации на Ближнем Востоке. После убийства двух высокопоставленных израильских противников в Тегеране и Бейруте почти три недели назад Иран и ливанская шиитская милиция "Хезболла" угрожали жестоким возмездием.

Совет Безопасности ООН выразил озабоченность потенциальным воздействием продолжающегося конфликта в Газе на глобальные усилия по ликвидации полиомиелита на заседании, возглавляемом Бакстером из "Спаси детей". Если не будет достигнуто прекращение огня и ситуация ухудшится, члены совета призывают к немедленным действиям для предотвращения распространения полиомиелита за пределы сектора Газа.

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