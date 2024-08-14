Ближневосточный конфликт - Переговоры в Газе должны также предотвратить пожары на Ближнем Востоке

Вместе с опасениями по поводу возможного крупного пожара в ближневосточном регионе, решающие переговоры могут проходить в конфликте между Израилем и исламистской организацией ХАМАС. По инициативе посредников США, Катара и Египта запланирован раунд переговоров на четверг, чтобы обсудить прекращение огня, вновь сосредоточившись на обмене заложниками на палестинских заключенных. Прорыв мог бы также предотвратить ответный удар Ирана против Израиля, тем самым предотвратив распространение войны далеко за пределы сектора Газа.

Президент США Джо Байден полон надежд на эти переговоры, которые предварялись интенсивными посредническими усилиями, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца (СДПГ). Они должны состояться в Каире или столице Катара, Дохе. Однако участие ХАМАС оставалось неясным до последней минуты. "Мы не будем вести переговоры под огнем", - заявил дпа из кругов ХАМАС. Согласно сообщениям, переговоры также могут проходить без прямого участия организации, классифицированной ЕС как террористическая. ХАМАС и Израиль не ведут прямые переговоры друг с другом.

Напряжение перед переговорами в Газе - Надежда на успех

После убийства ключевого представителя проиранской шиитской организации "Хезболла" в Ливане и главы внешней разведки ХАМАС в иранской столице Тегеране примерно две недели назад опасались крупного удара Ирана и его союзников против Израиля. Исламская республика, "Хезболла" и исламистская организация ХАМАС в секторе Газа поклялись отомстить.

В апреле Иран впервые напрямую атаковал Израиль в ответ на предполагаемую израильскую атаку на здание консульства Ирана в Сирии. Атака была ограниченной - более 300 беспилотников, ракет и крылатых ракет в основном отразили израильские силы с помощью партнеров и стран региона. Теперь опасаются скоординированной атаки против Израиля - вместе с "Хезболлой", хouthi-миллитаристами в Йемене, а также иранскими поддерживаемыми милициями в Сирии и Ираке. "Хезболла" считается самой могущественной милицией в регионе с оценкой в 150 000 ракет, беспилотников и крылатых ракет.

Армия Израиля находится на высокой степени готовности и оставляет за собой право на offensive меры. Она может рассчитывать на поддержку США, которые значительно увеличили военное присутствие в регионе. В Иране США и Израиль считаются официальными врагами. Открытый военный конфликт между двумя странами опасались несколько раз, особенно после убийства иранского военного лидера Касема Сулеймани американским беспилотником в Ираке в 2020 году.

Результат переговоров неясен - Что делает Иран?

Что могут дать переговоры, совершенно неясно. Переговоры в последнее время почти не продвинулись. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг обвинения в том, что он заблокировал сделку, установив новые условия или предъявив новые требования. Он обвинил ХАМАС в предъявлении новых требований. Нетаньяху хочет военным путем уничтожить ХАМАС, чтобы он больше не мог управлять прибрежным регионом.

Нетаньяху правит в коалиции с ультрарелигиозными и ультраправыми партнерами, которые строго против уступок ХАМАС. Его оппоненты обвиняют его в приверженности своим коалиционным партнерам, потому что он может проиграть на новых выборах. Потеря его поста, в свою очередь, ускорит судебное преследование по делам о коррупции, в которых, как считается, замешан Нетаньяху.

Американцы представили проект сделки в конце мая, изначально предлагая полное и безоговорочное шестинедельное прекращение огня. В течение этого периода будет освобождена определенная группа заложников. Взамен будут освобождены палестинцы, заключенные в Израиле. После этого бои должны прекратиться навсегда, и любые оставшиеся заложники должны быть освобождены. В конечной фазе начнется восстановление сектора Газа.

Дипломаты уже готовятся к возможности того, что ХАМАС не примет участия в запланированных переговорах. В этом случае они проинформируют группу о diskutyemoih услоhiyah для соглашения, как сообщает "Уолл-стрит джорнал", арабские посредники.

Посредники недавно оказывали давление на Израиль и ХАМАС, чтобы они заключили сделку. Они постараются быть "креативными и настойчивыми, чтобы довести сделку до конца", - сказал Джон Кирби, директор по коммуникациям Национального совета США по безопасности.

Дилемма Ирана: Мстить или ждать переговоров в Газе?

Иран угрожал отомстить за убийство внешнего операционного начальника ХАМАС Исмаила Хания почти две недели назад, но не выполнил угрозу. "В качестве революционной и антиизраильской страны Иран не может позволить себе отказаться от ответного удара, но также осознает катастрофические последствия военного ответа", - объясняет политический scientist из Тегерана.

Война обострила бы экономический кризис Ирана и могла бы привести к новым волнениям. Тегеран также должен будет считаться с участием США как главного союзника Израиля и израильским ответом. После атаки Ирана в апреле Израиль ответил ограниченным ударом, позволив Ирану воздержаться от ответной реакции. Однако некоторые наблюдатели увидели в израильской атаке на авиационную базу в провинции Исфахан ясное послание Ирану о том, что атака на ядерные объекты возможна.

Иранские ядерные объекты, особенно те, которые находятся в Натанзе в центральном Иране и Фордо к югу от Тегерана, считаются потенциальными целями Израиля и его союзников. Иран заявляет, что эти объекты, в частности те, которые находятся в Натанзе и Фордо, militärisch хорошо защищены.

По словам иранского политического scientists, заявления из Тегерана свидетельствуют о том, что Иран, возможно, воздержится от ответных мер хотя бы до после переговоров в Газе. "После этого мы увидим, решит ли режим придерживаться кровавой мести или предпочтет политическое решение".

Продолжающийся конфликт между Израилем и ХАМАС привел к решающим переговорам о возможном прекращении огня, при этом опасаются ответного удара Ирана против Израиля, если не будет достигнут прорыв. Однако участие ХАМАС в этих переговорах остается неясным, так как они заявили, что не будут вести переговоры под огнем.

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