- Переговоры по Газе: надежда на прорыв

Важный момент в Ближнем Востоке снова наступил: высшие представители США, Катара, Египта и Израиля ведут переговоры в конфликте в Газе о шагах к прекращению огня и таким образом к деэскалации ситуации в регионе в целом. Исламский ХАМАС выразился осторожно в начале переговоров в Дохе. Он не участвует напрямую в переговорах, но, как сообщается, информируется о их содержании.

Помимо возобновления прекращения огня, переговоры также вращаются вокруг обмена заложниками на палестинских заключенных. Однако позиции ХАМАС и Израиля кажутся настолько далекими друг от друга, что мало надежды на прорыв.

ХАМАС не будет пересматривать условия

Представитель ХАМАС ОсмаHamdan сказал ДПА, что ХАМАС не будет пересматривать никакие новые условия. Переговоры в Дохе должны касаться только реализации плана мира, представленного президентом США Джо Байденом в мае, а не его деталей. В зависимости от хода переговоров возможно продление до пятницы, как сообщили ДПА осведомленные лица. Переговоры застопорились на протяжении месяцев.

Давление возросло, поскольку ожидается возможное жесткое возмездие со стороны Ирана и Хезболлы в Ливане против Израиля после убийства двух важных противников Израиля. Байден уже называл это "деcisive moment" в мае. Шансы на реализацию его трехфазного плана считаются низкими. Медиаторы США, Катара и Египта уже месяцы пытаются побудить Израиль и ХАМАС к прекращению огня, подобному тому, что было в ноябре.

Израиль, якобы, требует освобождения 33 живых заложников

В настоящее время Израиль якобы требует освобождения 33 живых заложников из плена ХАМАС в обмен на прекращение огня. Среди них, как сообщается, есть женщины и дети, а также пожилые и больные люди, согласно газете "Jediot Achronot", цитирующей израильских официальных лиц, участвующих в переговорах. План Байдена предусматривает такие освобождения в первой фазе во время шестинедельного прекращения огня. Взамен палестинские заключенные в Израиле будут освобождены - как в подобном обмене во время прекращения огня в ноябре.

ХАМАС якобы все еще удерживает 115 заложников, из которых Израиль объявило 41 погибшими. Кроме того, вероятно, что дальнейшие заложники, чья судьба неизвестна, уже мертвы. "New York Times" сообщало примерно три месяца назад, что ХАМАС сообщил посредникам, что среди 33 заложников, которые должны быть освобождены в первой фазе, могут быть и мертвые. Террористы ХАМАС и других групп убили около 1200 человек и похитили еще 250 в южной части Израиля 7 октября 2023 года.

Вопрос о контроле над коридором Филадельфии остается спорным

Вопрос о том, кто будет контролировать Газу, например, после отвода израильских войск, включая важную границу с соседними Египтом, остается спорным. Главнокомандующий израильской армии Херци Халеви заявил во время своего визита в так называемый коридор Филадельфии, что израильская армия может сохранять контроль там даже без постоянного присутствия и только периодическими рейдами. Ранее ХАМАС переправлял оружие из Египта в Газу в этом районе, согласно израильским сообщениям, которые Египет опровергает. ХАМАС требует полного израильского вывода из прибрежного региона для заключения соглашения.

Военными средствами Израиль достиг всего возможного там - таково мнение высокопоставленных официальных лиц США, согласно сообщению "New York Times". Израильская армия целенаправленно атаковала ХАМАС и разрушила ключевые маршруты поставок из Египта в Газу. ХАМАС значительно ослаблен, но Израиль никогда не сможет полностью ликвидировать его, считается. "Обе стороны должны сделать компромиссы", - сказал Джон Кирби из Совета национальной безопасности США CNN.

Высокопоставленный представитель ХАМАС Хамдан обвинил Израиль в блокировке переговоров, навязывая новые условия, такие как отказ отвести войска из коридора Филадельфии или пограничного перехода Рафах. "Израиль не хочет прекращения огня", - сказал Хамдан. Несмотря на усилия Катара, Египта и США по посредничеству, переговорщикам не удалось оказать давление на Израиль, чтобы он придерживался предложенных планов прекращения огня.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опроверг обвинение в установлении новых условий и блокировке сделки. Своей стороны, он обвинил ХАМАС в предъявлении новых требований. Нетаньяху хочет военным путем ликвидировать ХАМАС в секторе Газа и гарантировать, что он не сможет управлять прибрежным регионом, который был изолирован Израилем в течение многих лет.

Израиль начал разрушительные атаки по всему сектору Газа после беспрецедентной террористической атаки ХАМАС 7 октября. Число жертв возросло до более 40 000 погибших и 92 400 раненых, согласно палестинским сообщениям. Контролируемая ХАМАСом служба здравоохранения не различает между боевиками и гражданскими в своих цифрах.

