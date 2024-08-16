- Переговоры по бюджету: еще нет белого дыма

Переговоры о бюджете в коалиции "Светофор" затягиваются

Ведутся переговоры в коалиции "Светофор" по поводу бюджета на 2025 год. На данный момент не объявлено ни о каком прорыве. Цель состоит в том, чтобы закрыть все оставшиеся миллиардные пробелы в проекте бюджета.

Представители федерального правительства изначально обещали заключить сделку к концу недели. Проект, утвержденный кабинетом, затем будет передан в парламент - депутатам нужно время, чтобы изучить документ, который насчитывает более тысячи страниц. В соответствии с текущими планами, бюджет будет впервые обсуждаться в Бундестаге в течение недели с 10 сентября, и его принятие запланировано на позднюю осень.

В начале июля федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ), вице-канцлер Роберт Хабек (Зеленые) и министр финансов Христиан Линднер (СВП) уже достигли соглашения по бюджету на 2025 год. После недель споров им удалось закрыть хотя бы 30-миллиардную брешь без резких мер жесткой экономии.

Миллиардная брешь

В июльском проекте федеральное правительство планировало неиспользование 17 миллиардов евро. Этот подход, при котором министерствам не приходится тратить весь выделенный бюджет, является общим, но сумма в данном случае необычно высока.

Для закрытия этой бреши потребовалось дополнительных восемь миллиардов евро. Это включало в себя пересмотр того, должны ли железнодорожные и автомобильные компании получать кредитные финансовые займы вместо прямых субсидий из бюджета, а также средства в государственном банке развития KfW.

Последующие переговоры по бюджету

После первоначального соглашения Линднер выразил сомнения в правовой и экономической осуществимости некоторых предложенных решений. Два последующих экспертных заключения частично подтвердили эти сомнения, в результате чего коалиция отказалась от плана перенаправить 4,9 миллиарда евро, предназначенных для сдерживания цен на газ в бюджете, на другие цели.

Также велись дебаты о том, могут ли железнодорожные и автомобильные компании получать поддержку без учета этого в рамках бюджетного правила. Линднер и Шольц расходились во мнениях по этому вопросу, что привело к дальнейшим переговорам. По сообщениям, еще предстоит закрыть пятимиллиардную брешь.

Дополнительный капитал для железной дороги

Вероятно, государственная железнодорожная компания получит дополнительное капитальное вливание в несколько миллиардов евро. Такая транзакция не будет учитываться в рамках бюджетного правила.

В настоящее время запланировано увеличение капитала на 5,9 миллиарда евро в 2025 году, которое будет использовано для инвестиций в ремонт ветшающего железнодорожного инфраструктуры. Однако дополнительный капитал для железной дороги означает дальнейшее увеличение платы за доступ к путям - своего рода железнодорожный сбор. Есть опасения, что более высокие затраты могут помешать переходу грузового транспорта на железную дорогу.

Я не буду приукрашивать ситуацию, оставшийся миллиардный пробел в переговорах по бюджету является серьезной проблемой. Несмотря на первоначальные соглашения и решения, дальнейшие опасения и экспертные заключения привели к новым переговорам и корректировкам, что делает заключение окончательной сделки маловероятным.

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