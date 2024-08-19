- Переговоры о возможном освобождении заложников в Израиле: потенциально последний шанс

Попытка установить перемирие в конфликте в Газе, предложенная Госсекретарем США Антони Блинкеном, может стать последним шансом освободить заложников, удерживаемых ХАМАСом. Блинкен, который посещает Израиль в девятый раз с начала конфликта, длящийся уже более десяти месяцев, добивается сделки, согласно которой заложники будут освобождены в обмен на палестинских заключенных. Однако эти переговоры омрачены неудавшимся палестинским нападением в Тель-Авиве и угрозами новых терактов-самоубийств в Израиле.

Критический момент в мирных переговорах

На встрече с израильским президентом Ицхаком Герцогом в Тель-Авиве Блинкен заявил: "Это переломный момент, возможно, лучший, а может быть, и последний шанс вернуть заложников домой, достичь перемирия и направить всех на путь к прочному миру и безопасности".

Затем Блинкен встретился с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Иерусалиме. Вероятно, Блинкен постарается убедить Нетаньяху проявить больше гибкости в переговорах о перемирии. Критики сомневаются в действиях Нетаньяху, считая, что он блокирует соглашение из-за страха перед распадом своей правительственной коалиции в случае уступок ХАМАСу. Однако и ХАМАС отвергает текущую позицию переговоров.

США стремятся предотвратить эскалацию в Ближнем Востоке

Что касается международных усилий по достижению соглашения в ходе косвенных переговоров между Израилем и исламской террористической организацией ХАМАС, Блинкен заявил: "Пришло время положить этому конец". Должны быть приняты меры, чтобы никто не совершал действий, которые могли бы подорвать этот процесс". Блинкен подчеркнул: "Мы стремимся предотвратить эскалацию, нет провокаций".

Должны быть приняты меры для предотвращения распространения конфликта на другие регионы и его эскалации, добавил Блинкен. США обеспокоены возможными нападениями на Израиль со стороны Ирана, ливанской шиитской милиции "Хезболла" и других. В результате президент США Джо Байден принимает решительные меры, такие как развертывание войск в регионе, чтобы предотвратить нападения и защитить от них, если это необходимо.

После убийства двух высокопоставленных израильских противников в Тегеране и Бейруте почти три недели назад Иран и ливанская шиитская милиция "Хезболла" угрожали грандиозной местью.

Герцог: Готов вернуть заложников домой

Президент Герцог возложил ответственность за провал переговоров на упрямство ХАМАСа. "Мы все еще довольно оптимистично настроены в отношении продвижения переговоров", - прокомментировал он одновременно. "Мы хотим увидеть заложников дома как можно скорее".

ХАМАС, как считается, удерживает 115 заложников, из которых Израиль объявило 41 погибшими. Кроме того, есть и другие заложники, чья судьба неясна и которые, возможно, уже мертвы.

Блинкен останется в регионе до вторника и запланировал поездку из Израиля в Египет. В Каире в течение этой недели состоятся переговоры по конкретным вопросам, и запланировано еще одно высокоуровневое собрание на воскресенье.

Одним из спорных вопросов в переговорах является вопрос об отводе Израиля от границы между сектором Газа и Египтом, который он захватил в мае. ХАМАС требует полного отвода Израиля, в то время как Нетаньяху настаивает на том, что израильская армия должна продолжать контролировать коридор Филадельфии даже после перемирия, например, для предотвращения контрабанды оружия.

Попытка террористического нападения в Тель-Авиве

Террористический акт, совершенный палестинскими террористическими организациями ХАМАС и Исламский джихад, произошел в Тель-Авиве. В воскресенье вечером взрывное устройство в рюкзаке мужчины взорвалось, когда он передвигался по улице в южной части прибрежного города. Подозреваемый был убит, а водитель электроскейта получил ранения. Полиция считает, что целью была синагога поблизости.

"Теперь можно подтвердить, что это был теракт с мощным взрывным устройством", - заявили в совместном заявлении полиция и служба внутренней безопасности Шин Бет. Силы безопасности в районе Тель-Авива были приведены в высокую готовность. "Мы призываем граждан оставаться бдительными и сообщать о любых подозрительных лицах или объектах в полицию".

Угроза новой волны терроризма в Израиле

Военные крылья ХАМАС и Джихад угрожают в совместном заявлении эскалацией подобных атак в Израиле, "пока продолжаются убийства силами оккупации, выселение гражданского населения и политика ликвидаций".

Общественное радио Kan сообщило, что, как считается, нападавший был палестинцем из Наблуса на Западном берегу. По данным палестинских СМИ, израильские войска вошли в город.

Герцог заявил на встрече с Блинкеном, что, по-видимому, в Тель-Авиве был предотвращен крупный теракт. В прошлом этот прибрежный город на восточном побережье Средиземного моря уже становился жертвой смертельных палестинских атак.

Пресс-секретарь израильской полиции рассказал военному радио, что если бы взрыв произошел всего несколько метров дальше, "мы бы проснулись с настоящей катастрофой".

Во время встречи с израильским президентом Герцогом Блинкен выразил свои опасения по поводу угрозы терроризма, заявив: "Мы должны гарантировать безопасность граждан и предотвратить дальнейшие террористические атаки, подобные той, что произошла в Тель-Авиве".

После неудавшегося палестинского нападения в Тель-Авиве полиция усилила бдительность, призывая граждан сообщать о любых подозрительных лицах или объектах, чтобы избежать возможной эскалации.

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