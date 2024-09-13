Пентагон считает, что российская контрнаступательная операция в Курске имеет минимальное влияние.

11:38 Несмотря на многочисленные перехваты: Разыскиваемые дроны привели к ущербу

Украинские силы заявляют, что сбили 24 из 26 беспилотников в ночное время. В результате один человек получил ранения в Одесской области и повреждено 20 домов, а пожар вспыхнул на пищевом предприятии в Миколаеве из-за остатков беспилотников, как сообщают местные власти. Министерство энергетики упоминает повреждения энергетической инфраструктуры в Ивано-Франковской области.

11:16 Ким встречается с Шойгу в Пхеньяне

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в Пхеньяне. Встреча проходила в "необычной атмосфере доверия и дружбы", как заявили в Совете безопасности России. Это якобы окажет "значительное влияние" на реализацию оборонного соглашения, которое Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин подписали в июне. Путин объясняет, что соглашение предусматривает "взаимопомощь в случае агрессии против одной из сторон". Критики указывают на то, что Россия якобы поставляет Северной Корее ракеты и артиллерийские снаряды для использования в Украине. Россия увеличивает поставки боеприпасов из стран, таких как Китай, Иран и Северная Корея, чтобы поддерживать свою украинскую кампанию.

10:46 Председатель российского парламента: НАТО активно участвует в украинском конфликте

Председатель российского парламента Вячеслав Володин обвиняет НАТО в прямом участии в украинском конфликте, написав в Telegram: "Они ведут войну против нашей страны". Он утверждает, что НАТО помогает Украине выбирать цели для атак, координирует операции с украинской армией и отдает приказы украинскому правительству.

10:17 Мунц о угрозах Путина НАТО: "Угрозы Путина даже не попадают в утренние новости"

В западных странах существуют опасения, что разрешение Украине запускать дальнобойные атаки на российскую территорию может привести к эскалации, сценарий, который российский президент Владимир Путин снова угрожает. Однако корреспондент ntv Райнер Мунц считает, что за агрессивной риторикой Путина нет реального содержания.

09:42 Семья: Оппозиционный лидер в Белоруссии в критическом состоянии

Оппозиционный лидер Белоруссии Мария Колесникова, по словам ее сестры, находится в критическом состоянии. Ее держали в жестких условиях в течение четырех лет, и она весит всего 45 кг при росте 1,75 м, как сообщает ее сестра Татьяна Хомич, передавая информацию от бывших заключенных. Хомич считает, что "это критический момент, так как никто не может выдержать такие условия долго", подразумевая, что власти tanto психологически, как и физически издеваются над ее сестрой. Министерство внутренних дел Белоруссии не отвечает на запросы информации о текущих условиях содержания Колесникова. С того времени, как она была заключена в 2020 году в результате протестов против президента Белоруссии Александра Лукашенко, Колесникова отбывает 11-летний срок за якобы заговор с целью захвата власти.

09:20 Соглашение о развертывании литовского бригады подписано

Германия и Литва достигли соглашения о развертывании боеготовой бригады в рамках НАТО в Литве. Министры обороны Борис Писториус и Лауринас Кащюнас подписали соглашение в Берлине. Соглашение урегулирует правовой статус немецких солдат и граждан в Литве, обеспечивая правовую безопасность. Вопросы, такие как проживание, налогообложение, образование, здравоохранение, дорожное движение и общественная безопасность, решаются в рамках соглашения. Оно также послужит правовой основой для открытия немецких школ и детских садов в Литве. Бригаду планируется сделать боеспособной к 2027 году. Подробнее здесь.

08:56 Россия высылает шесть британских дипломатов по обвинению в шпионаже

Россия выслала шестерых британских дипломатов по обвинению в шпионаже. ФСБ утверждает, что у них есть документы, доказывающие, что министерство иностранных дел Великобритании организует политическую и военную эскалацию. Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвиняет британское посольство в сознательном вреде для российского народа, как сообщает агентство ТАСС. Министерство иностранных дел Великобритании отрицает обвинения как "совершенно безосновательные". Ответ России последовал за действиями Великобритании в ответ на якобы государственные спонсируемые действия России в Европе и Великобритании, как сообщает BBC.

08:31 Президент Украины призывает к освобождению дальнобойных ракет для ударов по военным базам России

Президент Украины Зеленский уже давно призывает к ликвидации дальнобойных ракет для ударов по военным базам России. США и Великобритания сейчас рассматривают это в сотрудничестве. Глава Кремля Путин сразу же реагирует угрожающим сообщением на Запад.

08:03 Россия делится опытом по нейтрализации западного оружия в Украине

Россия готова поделиться опытом борьбы с различным западным оружием во время украинского конфликта, заявил заместитель министра обороны России Александр Фомин, выступая на конференции по безопасности в Китае. Фомин объясняет, что российское оружие теперь способно превосходить западные образцы.

07:05 Раввин Моше Асман скорбит по усыновленному сыну, погибшему в конфликте

В Украине раввин Моше Асман оплакивает своего приемного сына Антона Самборского, который погиб в ходе продолжающейся российской агрессии. Поминальная служба собрала скорбящих, таких как солдаты, ветераны и другие, прошедшая в Киеве в прошлую четверг. Самборскому было 32 года, и его исчезновение было объявлено в конце июля, а смерть подтверждена после недель неопределенности. Самборский стал отцом в мае, как объявил раввин Асман в социальных сетях. Тогда он взял Самборского к себе, когда тому было всего 10 лет. Их последняя беседа состоялась 17 июля.

06:29 Министерство обороны Японии сообщает об аномальной активности российских самолетовВ четверг японские истребители были подняты в воздух в ответ на два российских самолета, которые кружили вокруг страны. Министерство обороны Японии сообщило, что российские самолеты не нарушали воздушное пространство Японии. Эти Ту-142 пролетели от моря к Окинаве, висели в окрестностях с утра до вечера. Япония направила истребители для противодействия этой аномальной активности, сославшись на свои протоколы экстренной реакции. Резкие полеты российских самолетов закончились на севере, проходя через спорный регион Курил. Недавно российские и китайские военные корабли приняли участие в совместных учениях в Японском море, добавив к этой ситуации. Эти морские учения являются частью более крупной военно-морской операции. Ранее российские самолеты кружили вокруг Японии в 2019 году. Подробнее здесь.

06:07 Фомин: США наращивают напряженность, придерживаясь политики сдерживания России и КитаяЗаместитель министра обороны России Александр Фомин утверждает, что Соединенные Штаты продвигают политику сдерживания, чтобы разозлить Россию и Китай. Согласно российскому новостному агентству ТАСС, Фомин выступил на конференции по безопасности в Китае. Москва и Пекин поддерживают мировой порядок, основанный на равенстве и взаимности, в то время как Запад настаивает на дестабилизации в Азии. Запад планирует создать новые союзы безопасности, чтобы сдержать Россию и Китай.

05:27 Подтверждение ракетного удара по грузовому судну в Черном мореУкраинский флот обнародовал подробности о предполагаемом российском авиационном ударе по грузовому судну в Черном море. Якобы с Ту-22 был запущен противокорабельный ракетный комплекс Х-22 по судну. Флагманом судна была страна из Карибского бассейна, Сент-Китс и Невис, которое, как сообщается, находилось за пределами территориальных вод Украины в то время. Оно направлялось из украинского порта Черноморск в Египет, груженое пшеницей.BBC News сообщает, что судно плавало в исключительной экономической зоне Румынии, как утверждают некоторые источники. Отчет утверждает, что вместо Х-22 был использован менее мощный противолодочный ракетный комплекс Х-31.

03:19 Трагический инцидент на линии разграничения: погиб молдавский солдатМолдавский солдат погиб в результате загадочных обстоятельств, находясь на дежурстве на линии разграничения с сепаратистским регионом Приднестровье. Министерство обороны Молдовы сообщило, что солдат был смертельно ранен выстрелом из своего оружия, выполняя свой долг на посту. Начато тщательное расследование. Эта территория была разделена между молдавскими солдатами, сепаратистами из Приднестровья и российскими войсками со времен конфликта 1992 года. Молдова четко заявляет, что Приднестровье должно быть неотъемлемой частью своей территории. Такие инциденты на линии разграничения крайне редки.

02:18 Премьер-министр Великобритании отвергает утверждения Путина о поставках оружияПремьер-министр Великобритании Кир Стармер отверг утверждение президента России Путина о том, что вооружение Украины Западом для атак глубоко в российскую территорию свидетельствует о вовлечении НАТО в конфликт. "Украина имеет право на самооборону", - отметил Стармер. Великобритания последовательно поддерживает это право, оказывая целевую подготовку. Однако они не намерены провоцировать конфликт с Россией.

01:09 Посол Тейлор ожидает более агрессивной политики Харрис в отношении УкраиныПо словам бывшего американского посла в Украине Уильяма Б. Тейлора, если Камала Харрис станет президентом, она, скорее всего, будет придерживаться более решительной позиции в отношении Украины, чем нынешний Джо Байден. Поддержка Харрис Украины проявлялась в определенных случаях, как сказал Тейлор, выступая на мероприятии в Американском университете в Киеве. По его мнению, несмотря на осторожный подход Байдена, Харрис может представить новую команду внешней политики в Белом доме, намекая на более конкурентную позицию в отношении России.

00:27 Зеленский благодарит Эстонию за военную помощьВо время встречи с президентом Эстонии Аларом Карисом в Киеве президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Эстонию за военную помощь. Эстония выделила 0,25% своего годового ВВП на поддержку сектора обороны Украины. Разговоры вращались вокруг реконструкции и стремлений Украины к членству в ЕС, а также будущего сотрудничества с Латвией. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня также пообещала дальнейшую поддержку на встрече с Зеленским.

10:19 БНД не обязана раскрывать военную оценку журналистуСлужба внешней разведки Германии (БНД) не обязана раскрывать, характеризовала ли она военную победу Украины как трудную или невозможную в частных дискуссиях. Кроме того, БНД не обязана раскрывать, какие СМИ участвовали в этих дискуссиях, согласно решению Федерального административного суда в Лейпциге. Иск журналиста о временном запрете в основном отклонен. Однако БНД обязана раскрыть число конфиденциальных индивидуальных бесед по военной ситуации в Украине в этом году. Срочное ходатайство было подано журналистом. Суд сослался на статью в газете от мая, в которой утверждалось, что депутат ХДС заявил, что БНД намеренно распространяла пессимистичную оценку военной ситуации в Украине, чтобы повлиять на общественное мнение.

19:06 Коалиционные политики поддерживают использование дальнобойного оружия против РоссииПолитики от коалиции "Светофор" поддерживают разрешение Киеву использовать дальнобойное оружие против целей на территории России. Заместитель председателя комитета Бундестага по иностранным делам от СДПГ Михаэль Рот заявляет на T-Online, что это справедливо и соответствует международному праву, наконец-то атаковать военные цели в России дальнобойными западными ракетами. Рот предлагает в качестве целей военные аэродромы, командные центры или базы пусков, так как оттуда проводятся "жестокие обстрелы гражданских целей в Украине", и их можно наиболее эффективно пресечь там. Председатель комитета по обороне от FDP Маркус Фабер заявляет, что разрешение "уничтожать российские военные аэропорты дальнобойным оружием, таким как ATACMS и Storm Shadow, давно назрело". Политик от "Зеленых" Антон Хофреитер подчеркивает, что "Россия ежедневно терроризирует украинское гражданское население ракетами по больницам, жилым зданиям и энергоснабжению". Чтобы эффективно защитить украинское гражданское население, армии должно быть разрешено атаковать военные объекты на территории России дальнобойным оружием.

18:35 Вэнс комментирует идеи Трампа по УкраинеПо словам республиканского кандидата в вице-президенты Дж.Д. Вэнса, предложение Дональда Трампа по прекращению конфликта с Россией может включать создание демилитаризованной зоны между Украиной и Россией. Как объяснил Вэнс в интервью телепродюсеру Шону Райану, Трамп может собрать вместе русских, украинцев и европейцев за стол переговоров, чтобы "установить, что может включать в себя мирное решение". "Я думаю, он мог бы очень быстро заключить сделку", - сказал Вэнс. Трамп известен своей открытой симпатией к президенту России Владимиру Путину и постоянной критикой американской помощи Украине. Бывший президент также заявляет, что мог бы прекратить конфликт за 24 часа, если бы был избран. Однако он не предоставляет подробностей своего плана.

18:03 "Мы - русские. Бог с нами" - фашистский митинг в Санкт-ПетербургеОни не могут претендовать на высшую власть, но также не могут ее отрицать: "Мы - русские. Бог с нами", - кричат многочисленные русские националисты и фашисты, марширующие по Санкт-Петербургу. И снова и снова они скандируют: "Вперед, русские!" Причиной их марша является годовщина переноса мощей Александра Невского, отмечаемая как национальный герой и святой Православной церкви.

17:28 Кремлевский пропагандист: "Идеальный барьер - Атлантика"По словам популярного российского телеведущего Владимира Соловьева, Россия не должна останавливаться на аннексии Украины. "Я думаю, идеальный барьер - Атлантика. Естественный барьер", - говорит кремлевский пропагандист. Идеальное место для наших войск - Берлин, Лиссабон, Мадрид. "И как они прекрасно выглядели в Париже", - добавляет он. Когда ему напоминают собеседник, что там не так много русских, он говорит: "У нас есть братья-белорусы". В противном случае можно было бы обратиться к Китаю.

17:01 Британские волонтеры готовятся к зимеВ многочисленных украинских домах, которые выдержали обстрелы до сих пор, нет окон - катастрофическая ситуация накануне зимы. Британская НКО "Утепли Украину" занимается этим: они ездят в зоны боевых действий и устанавливают временные окна.

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Европейский Союз выражает озабоченность эскалацией действий России в Украине, призывая к деэскалации tensions.

В ответ на украинский кризис Европейский Союз объявил о планах предоставить дополнительную гуманитарную помощь и укрепить свою поддержку украинской обороны и энергетической инфраструктуры.

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