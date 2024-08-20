Пекин решительно выступает против предлагаемых ЕС импортных тарифов на китайские электромобили.

Китай решительно возражает против введения ЕС пошлин на электромобили из Китая. "Мы решительно против этого шага и находимся в состоянии критической вовлеченности", - прокомментировали в Министерстве коммерции в Пекине. "Мы призываем европейскую сторону сотрудничать с Китаем разумным и практичным образом, чтобы предотвратить эскалацию торговых споров", - добавили они.

Ранее Европейская комиссия объявила о штрафах на электромобили из Китая. Эти штрафы могут достигать 36,3% и вступят в силу к концу октября, первоначально действуя в течение пяти лет. Производители, такие как BMW, VW и Tesla, которые производят в Китае, столкнутся с пониженными тарифами.

Европейская комиссия утверждает, что Китай предоставляет нелегальные льготы своим производителям и обеспокоена возможным вредом для европейских компаний, в том числе возможным закрытием заводов или потерей рабочих мест. Тем не менее, официальные лица комиссии подчеркнули, что переговоры с Пекином все еще возможны, чтобы избежать пошлин. К сожалению, эти переговоры пока не привели к успеху. В начале августа Китай инициировал спор с Всемирной торговой организацией (ВТО).

Производителям сейчас дано предварительное время в десять дней на реакцию. После этого Европейская комиссия представит свой проект на утверждение членам.

В ответ на введение ЕС пошлин на китайские электромобили Министерство коммерции в Пекине выразило "мы решительно против этого шага". Обвинения Европейской комиссии в нелегальных льготах от Китая вызвали критическое внимание и возможные последствия для производителей автомобилей в Китае на рынке ЕС.

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