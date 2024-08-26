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ПолитикаНовостиНападение на Украину

Пять жертв из-за российской ракетной бомбардировки на Украине.

 and  Anthony Ross
Время чтения 2 минут

Пять жертв из-за российской ракетной бомбардировки на Украине.

Агрессия России против Украины остается неумолимой, поскольку президент Путин продолжает свою кампанию по развалу Украины, несмотря на ее героические усилия по защите. В этот уик-энд, когда Украина празднует свой 33-й День Независимости, Россия запускает новую волну нападений, обрушивая град ракет и дронов, что приводит к гибели хотя бы пяти человек и отключениям электроэнергии в Киеве.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, опубликованному в Telegram, с неба было выпущено более 100 ракет и столько же боевых дронов. По его словам, под ударом оказались 15 из 24 украинских областей.

Как и прежде, основной целью России была энергетическая инфраструктура Украины, что привело к отключениям электроэнергии и вынужденным остановкам в Киеве и других регионах страны. Президент Владимир Зеленский признал это в видеообращении, опубликованном в Telegram, назвав это одним из самых тяжелых нападений. Он также призвал международных партнеров дать разрешение на использование западного оружия против военных целей в России, подчеркнув важность решительных действий для справедливого завершения конфликта.

Предварительные данные свидетельствуют о гибели как минимум пяти человек в различных местах, в том числе в Луцке, Днепре и Запорожье, и ранении 17 человек.

В Киеве была объявлена воздушная тревога, которая длилась около восьми часов до 13:45 по местному времени (12:45 по центральноевропейскому летнему времени), так как российские боевые дроны оставались в воздухе над городом. В социальных сетях распространялись видеоролики, на которых жители столицы толпились в метро, ища убежища в подземных укрытиях.

Воздушное пространство над Украиной: 11 российских стратегических бомбардировщиков

Украинские ВВС сообщили, что российские силы использовали 11 Ту-95 в качестве платформы для запуска крылатых ракет в определенный момент. Также были запущены гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и крылатые ракеты, запущенные с Черного моря. В воздушном пространстве также были идентифицированы многие дроны. Как обычно, Украина не разглашала информацию о ударах по военным целям.

В ответ на приближение российских атак к границе были подняты в воздух польские военные самолеты, о чем сообщило агентство новостей Польши ПАП.

Чрезвычайные отключения электроэнергии в Украине

Министр энергетики Герман Галущенко написал в Facebook: "Противник не отказывается от своих планов погрузить украинцев во тьму". Ситуация сложная. "Укрэнерго" и другие энергокомпании пытаются стабилизировать сеть через аварийные отключения. В районах без электроэнергии часто также нарушается водоснабжение.

С начала 2023/24 года Россия неоднократно наносила координированные авиационные удары по электростанциям и энергетической инфраструктуре Украины. В результате нападения 29 декабря российская армия выпустила 122 ракеты и крылатые ракеты, а также 36 дронов, что привело к более чем 30 смертельным случаям в Украине.

Украина испытывает масштабное российское вторжение с февраля 2022 года. В прошлую субботу вторая по величине страна Европы отмечала свой 33-й день освобождения от Советского Союза.

Нападение на Украину, в результате которого было выпущено более 100 ракет и дронов, привело к гибели по крайней мере пяти человек и отключениям электроэнергии в Киеве, как заявили премьер-министр Денис Шмыгаль. Это лишь одно из многих агрессивных действий России против Украины, направленных на нарушение работы энергетической инфраструктуры и создание хаоса.

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