1. Ближний Восток

В Израиле начался день скорби по погибшим и похищенным в результате нападений ХАМАС 7 октября прошлого года. Тысячи людей собрались на траурную службу в Тель-Авиве, а сотни родственников и друзей собрались на месте музыкального фестиваля «Нова» в южном Израиле, чтобы почтить память погибших и похищенных в тот трагический день. Многие на памятных мероприятиях плакали и поддерживали друг друга, вспоминая последние мгновения своих близких. Нападения ХАМАС унесли жизни 1200 человек и оставили других в руках радикальной группировки. В результате последовавшей войны Израиля в Газе погибли более 41 000 человек и разразился гуманитарный кризис, что привело к широкомасштабному региональному конфликту.

2. Ураган Милтон

Жители Флориды готовятся к другому сильному шторму. Милтон, скорее всего, обрушится на побережье Флориды в среду как ураган категории 3 с ветром до 120 миль в час. Он должен поразить область между Ки-Уэстом и Напелем, включая район Тампы. Шторм, вероятно, усилится из-за низкой скорости ветра и исключительно теплых температур поверхности моря. Некоторые районы штата могут получить более 15 дюймов осадков, согласно Национальному центру ураганов. Регионы все еще восстанавливаются после последствий Хéléны, которая обрушилась на Большой изгиб Флориды как ураган категории 4 и унесла жизни не менее 232 человек на юго-востоке.

3. Президентская гонка

Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп усиливают свою кампанию и медиа-появления в преддверии Дня выборов, который состоится всего через месяц. Трамп призвал своих сторонников в воскресенье, что это может быть «последний выбор», если демократы останутся у власти. Миллиардер Илон Маск также выразил похожие утверждения на митинге Трампа в Пенсильвании в субботу. Харрис привлекла внимание интервью, которое было опубликовано в воскресенье на подкасте «Позови ее папочкой», где она отвергла критику республиканцев за отсутствие биологических детей. «Это уже не 1950-е годы», — сказала она в интервью. Демократический кандидат в президенты также осудила Трампа за его позицию по правам на аборты и за то, что он представляет себя как «защитника» женщин.

4. Переполох на Frontier Airlines

Дым был замечен под самолетом Frontier Airlines во время жесткой посадки в международном аэропорту Гарри Рида в Лас-Вегасе в субботу. Рейс 1326 приближался к полосе, когда в кабине пилотов был зафиксирован дым, и пилоты объявили чрезвычайную ситуацию. Самолет затем произвел жесткую посадку с лопнувшими шинами, согласно заявлению официальных лиц аэропорта. Пожарные прибыли на место происшествия, и все 190 пассажиров и семь членов экипажа были безопасно эвакуированы в аэропорт. Национальный совет по безопасности на транспорте и Frontier Airlines расследуют инцидент.

5. Папа Франциск

Папа Франциск объявил о назначении 21 нового кардинала, расширяя пул потенциальных кандидатов на выбор своего преемника. Кардиналы занимают второе место после папы в иерархии Римско-католической церкви, занимают старшие должности в Ватикане и действуют как главные советники папы. Большинство новых кардиналов сыграют роль в избрании следующего папы. Франциск, 87 лет, сделал неожиданное объявление после комментариев по поводу усиливающегося конфликта на Ближнем Востоке. Среди новых кардиналов — архиепископ Тегерана Доминик Матье, бельгийский миссионер, чье назначение кардиналом, скорее всего, является частью усилий Франциска по продвижению диалога с исламом и мира на Ближнем Востоке. Франциск также выбрал украинского епископа Миколу Бичка, который в 44 года станет самым молодым кардиналом. Его выбор также включает епископов из Индонезии, Алжира, Японии и Кот-д’Ивуара.

$1,1 миллиарда - именно столько потратили кампании Камалы Харрис и Дональда Трампа на рекламу с конца июля до конца сентября. Эта совокупная сумма в семи ключевых штатах, в том числе Пенсильвания, Мичиган, Джорджия, Висконсин, Аризона, Северная Каролина и Невада, составляет примерно $930 миллионов от общего количества.

ВДОХНОВЛЕНИЕ НА ДЕНЬ

"Поделиться площадкой с сыном - я считаю, это одно из самых полных чувств, которое отец может только мечтать или желать."

Check your local forecast here>>>

– Леброн Джеймс, выразил свои чувства после игры с сыном Бронни Джеймсом в матче предсезонки Лос-Анджелес Лейкерс против Феникс Санс в воскресенье. Это знаменательное событие сделало Леброна, 39 лет, и Бронни, 20 лет, первой отцовской/сыновней парой, играющей в одной NBA команде.

ЧТОБЫ ЗАВЕРШИТЬ ...

Подробности о Нобелевской премии Виктора Амброза и Гэри Рувакуна почествовали сегодня Нобелевской премией в области медицины за их новаторское открытие микроРНК и его функцию в посттранскрипционной регуляции генов. Узнайте больше об этой престижной награде, посмотрев это видео.

