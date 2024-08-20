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Пять важных моментов на 20 августа: мероприятия Национального комитета Демократической партии, кибератаки, израильская ситуация с заложниками, сильные ливни, космическая экспедиция

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1. ДНС

Президент Джо Байден получил продолжительные овации стоя на первой ночи Демократического национального съезда в Чикаго, сказав аудитории: "Я отдал вам все, что мог". Байден также подшучивал над Дональдом Трампом, поддерживая нового кандидата в президенты от партии Камалу Харрис. Ранее на мероприятии Харрис вышла на сцену, чтобы выразить благодарность Байдену за его "заметное лидерство". Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обратилась к толпе, подчеркнув возможность первой женщины-президента, сказав, что хочет, чтобы ее внуки и их внуки знали, что она была там для Харрис, когда "стеклянный потолок" finally треснет. Позже в этот день бывший президент Барак Обама предполагается, что он выступит, чтобы похвалить Харрис и призвать к единству в партии перед важными выборами в ноябре.

2. Кибератаки

Правительство США пришло к выводу, что правительство Ирана ответственно за хакерскую и утечку операцию, которая целевым образом атаковала президентскую кампанию Дональда Трампа и пыталась атаковать кампанию Байдена-Харриса. ФБР недавно проинформировало бывшего президента о своих предварительных выводах. Новостные организации сообщали о получении документов, якобы от старшего официального лица кампании Трампа. Кампания вице-президента Камалы Харрис сообщила, что хакеры не смогли преуспеть в своих попытках против кампании Байдена-Харрис. Расследование свидетельствует о попытках Ирана, а также других стран повлиять на выборы 2024 года, отмечают официальные лица США. Иран отрицает обвинения в причастности к хакерской операции.

3. Израильские заложники

Останки шести израильских заложников были найдены в Газе во время ночной военной операции в Хане-Юнис. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил сегодня в заявлении: "Наши силы вернули тела шести заложников, которые находились под контролем террористической организации ХАМАС". В настоящее время в Газе удерживается 109 израильских заложников, из которых 36 считаются погибшими, согласно данным пресс-службы правительства Израиля. Новости следуют за продолжающимися переговорами о прекращении огня, с госсекретарем Антони Блинкеном, объявившим в прошлый понедельник, что Нетаньяху согласился на "мостовое предложение" США для сделки. Блинкен упомянул, что следующий шаг в переговорах о прекращении огня зависит от согласия ХАМАС.

4. Паводки

Губернатор Коннектикута объявил чрезвычайное положение в понедельник после катастрофических наводнений, которые унесли жизни двух человек и вызвали массовые эвакуации в выходные дни. Погибшие были найдены в городе Оксфорд, примерно в 15 милях к северо-западу от Нью-Хейвена. Бренда Бержерон, заместитель комиссара в департаменте чрезвычайного управления и внутренней безопасности штата, описала беспрецедентные наводнения, которые опустошили общины. "Мы имеем дело с дождями в определенных регионах, которые происходят раз в 1000 лет", - сказала Бержерон, что означает, что они должны происходить только раз в 1000 лет. Дожди также повлияли на транспорт в Нью-Йорке, что привело к многочисленным отменам рейсов в аэропортах Кеннеди, Ньюарк и Ла-Гардия.

5. Космическая миссия

Европейское космическое агентство запустит космический аппарат вокруг Земли сегодня, в своей миссии к Юпитеру. Аппарат "Юпитер Ионоиды, Луны и Океанов" (Juice) - запущенный в апреле 2023 года - проведет первый пролет вокруг Луны и Земли подряд и первое двойное гравитационное маневрирование. Этот маневр будет действовать как катапульта, позволяя гравитации Земли замедлить текущую траекторию Juice и направить его к Юпитеру и его лунам к июлю 2031 года. Juice недавно провел пролет около Луны Земли и должен приблизиться к Земле сегодня в 17:57 по восточному времени. Космическое агентство предоставит живое отслеживание космического аппарата, и некоторым людям с биноклями или телескопами в Юго-Восточной Азии даже может удастся увидеть Juice, когда он пролетит над головой.

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ЦИТАТА ДНЯ

"Я беру на себя полную ответственность за свои действия."

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После получения последних обновлений о ходе расследования кибератак на свою кампанию, 'мы' (правительство США) внимательно следят за любыми потенциальными угрозами для будущих выборов. На митинге президент Байден побудил аудиторию, сказав: "Мы не можем позволить трудностям сломить нас. Давайте стоять гордо и двигаться вперед вместе 'мы' (Америка)".

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