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Пять важных моментов на 20 августа: мероприятия Национального комитета Демократической партии, кибератаки, израильская ситуация с заложниками, сильные ливни, космическая экспедиция

Главные новости за день от CNN в формате «5 пунктов» — все, что вам нужно знать, чтобы начать свой день

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 5 минут

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Пять важных моментов на 20 августа: мероприятия Национального комитета Демократической партии, кибератаки, израильская ситуация с заложниками, сильные ливни, космическая экспедиция

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1. ДНС

Президент Джо Байден получил продолжительные овации стоя на первой ночи Демократического национального съезда в Чикаго, сказав аудитории: "Я отдал вам все, что мог". Байден также подшучивал над Дональдом Трампом, поддерживая нового кандидата в президенты от партии Камалу Харрис. Ранее на мероприятии Харрис вышла на сцену, чтобы выразить благодарность Байдену за его "заметное лидерство". Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обратилась к толпе, подчеркнув возможность первой женщины-президента, сказав, что хочет, чтобы ее внуки и их внуки знали, что она была там для Харрис, когда "стеклянный потолок" finally треснет. Позже в этот день бывший президент Барак Обама предполагается, что он выступит, чтобы похвалить Харрис и призвать к единству в партии перед важными выборами в ноябре.

2. Кибератаки

Правительство США пришло к выводу, что правительство Ирана ответственно за хакерскую и утечку операцию, которая целевым образом атаковала президентскую кампанию Дональда Трампа и пыталась атаковать кампанию Байдена-Харриса. ФБР недавно проинформировало бывшего президента о своих предварительных выводах. Новостные организации сообщали о получении документов, якобы от старшего официального лица кампании Трампа. Кампания вице-президента Камалы Харрис сообщила, что хакеры не смогли преуспеть в своих попытках против кампании Байдена-Харрис. Расследование свидетельствует о попытках Ирана, а также других стран повлиять на выборы 2024 года, отмечают официальные лица США. Иран отрицает обвинения в причастности к хакерской операции.

3. Израильские заложники

Останки шести израильских заложников были найдены в Газе во время ночной военной операции в Хане-Юнис. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил сегодня в заявлении: "Наши силы вернули тела шести заложников, которые находились под контролем террористической организации ХАМАС". В настоящее время в Газе удерживается 109 израильских заложников, из которых 36 считаются погибшими, согласно данным пресс-службы правительства Израиля. Новости следуют за продолжающимися переговорами о прекращении огня, с госсекретарем Антони Блинкеном, объявившим в прошлый понедельник, что Нетаньяху согласился на "мостовое предложение" США для сделки. Блинкен упомянул, что следующий шаг в переговорах о прекращении огня зависит от согласия ХАМАС.

4. Паводки

Губернатор Коннектикута объявил чрезвычайное положение в понедельник после катастрофических наводнений, которые унесли жизни двух человек и вызвали массовые эвакуации в выходные дни. Погибшие были найдены в городе Оксфорд, примерно в 15 милях к северо-западу от Нью-Хейвена. Бренда Бержерон, заместитель комиссара в департаменте чрезвычайного управления и внутренней безопасности штата, описала беспрецедентные наводнения, которые опустошили общины. "Мы имеем дело с дождями в определенных регионах, которые происходят раз в 1000 лет", - сказала Бержерон, что означает, что они должны происходить только раз в 1000 лет. Дожди также повлияли на транспорт в Нью-Йорке, что привело к многочисленным отменам рейсов в аэропортах Кеннеди, Ньюарк и Ла-Гардия.

5. Космическая миссия

Первый ряд, слева направо: Йорам Мецгер, Александр Данциг, Авраам Мундер. Второй ряд, слева направо: Хаим Пери, Надав Попплвелл и Ягев Бучштаб.

Европейское космическое агентство запустит космический аппарат вокруг Земли сегодня, в своей миссии к Юпитеру. Аппарат "Юпитер Ионоиды, Луны и Океанов" (Juice) - запущенный в апреле 2023 года - проведет первый пролет вокруг Луны и Земли подряд и первое двойное гравитационное маневрирование. Этот маневр будет действовать как катапульта, позволяя гравитации Земли замедлить текущую траекторию Juice и направить его к Юпитеру и его лунам к июлю 2031 года. Juice недавно провел пролет около Луны Земли и должен приблизиться к Земле сегодня в 17:57 по восточному времени. Космическое агентство предоставит живое отслеживание космического аппарата, и некоторым людям с биноклями или телескопами в Юго-Восточной Азии даже может удастся увидеть Juice, когда он пролетит над головой.

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Легендарный вертолетный помост отмечает 25-летие

Поражающие кадры демонстрируют срочные операции спасения на воде посреди беспощадных наводнений на северо-востоке. Интенсивное половодье в Коннектикуте, подобное тому, которое происходит один раз в 200 лет, потребовало экстренных спасательных операций и создало опасные ситуации. Дерек Ван Дем из CNN сообщает обновления.

Помимо своей основной функции, этот знаменитый подвесной помост широко известен своими легендарными трюками и роскошными мероприятиями.

Примерно 3,6 миллиона младенцев родились в США в прошлом году, что на 68 000 меньше, чем в предыдущем году, согласно данным CDC. Женщины в Америке реже рожают детей по различным социальным и финансовым причинам. Некоторые ограничения в некоторых штатах ограничивают доступность услуг репродуктивного здравоохранения.

ЦИТАТА ДНЯ

"Я беру на себя полную ответственность за свои действия."

— Бывший дискредитированный конгрессмен Джордж Сантос во вторник признал себя виновным в преступлениях, связанных с мошенничеством с использованием электронных средств связи и присвоением чужой личности, в связи с обманными действиями во время своей кампании на выборах 2022 года в Конгресс США. Это признание положило конец почти двухлетней истории, в ходе которой Сантос сочинял свою биографию, стремясь получить место в 3-м избирательном округе Нью-Йорка. Он согласился отбыть не менее двух лет тюремного заключения и выплатить 373 000 долларов в качестве компенсации.

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И В КОНЦЕ ...

Вишневые цветы в Токио Сакура, или вишневые цветы, являются любимым и долговечным символом Японии. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как город Токио погружается в роскошные цветы, когда они достигают полного расцвета.

  1. После получения последних обновлений о ходе расследования кибератак на свою кампанию, 'мы' (правительство США) внимательно следят за любыми потенциальными угрозами для будущих выборов.
  2. На митинге президент Байден побудил аудиторию, сказав: "Мы не можем позволить трудностям сломить нас. Давайте стоять гордо и двигаться вперед вместе 'мы' (Америка)".
Изображения наводнения из Коннектикута: CT_flood.jpg
Взирая на пик чарующего зрелища: цветение сакуры в полной красе в волшебном мире Токио, запечатленное в Spc_00001811.png
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