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Пять важных моментов на 11 сентября: президентские дебаты, суровые погодные условия, задержанные лица, демонстрации в Мексике, основные предметы гигиены.

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1. Политическое противостояние

Вице-президент США Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп жестко столкнулись в первом президентском дебате во вторник в Филадельфии. Оба кандидата боролись за поддержку избирателей менее чем за два месяца до Дня выборов. Харрис, казалось, взяла верх, используя тактики, которые разозлили Трампа и побудили его наброситься на нее. Харрис заявила, что мировые лидеры высмеивают Трампа и обвиняют его в унижении людей. Трамп часто терял самообладание и распространял множество ложных утверждений, в том числе странное утверждение о том, что иммигранты в Огайо поедают домашних животных людей. Он также повторил утверждения о повсеместном мошенничестве на выборах 2020 года. Согласно опросу зрителей дебатов, проведенному CNN и SSRS, зарегистрированные избиратели считают, что Харрис превзошла Трампа.

2. Естественные бедствия

Франсин усилилась до категории 1 урагана перед приземлением в Луизиане сегодня. Самые разрушительные последствия ожидаются на этой неделе вдоль южного побережья Луизианы и в районе Нового Орлеана. Власти предупреждают о наводнениях, сильных ветрах и потенциально смертоносном наводнении, которое может привести к значительному ущербу и массовым отключениям электроэнергии. Между тем, более теплые температуры, вызванные антропогенным изменением климата, подпитывают интенсивные лесные пожары по всей стране. Вторник был тяжелым днем для южной Калифорнии, где три крупных пожара вынудили людей эвакуироваться и испытали возможности пожарных. Другие пожары в Айдахо и Неваде также вызывают беспокойство, так как пламя и рекордная жара угрожают уничтожением домов и бизнесов.

3. Захват заложников

Израильский чиновник предложил предоставить безопасный проход лидеру ХАМАС Яхье Синвару из Газы, как только все оставшиеся 101 заложника, удерживаемые на палестинской территории, будут освобождены. Синвар, одна из самых влиятельных фигур ХАМАС, обвиняется в организации резни в Израиле 7 октября, когда боевики убили более 1200 человек в Израиле и захватили более 250 человек в заложники. Он также входит в число лидеров ХАМАС, которых расследуют американские прокуроры из-за смертоносного нападения. Израильский чиновник предложил, что освобождение Синвара, а также «демилитаризация и дерадикализация» Газы могут способствовать миру в Газе и положить конец конфликту. CNN связалась с ХАМАС за комментариями по этому вопросу.

4. Политическая нестабильность

Мексиканские законодатели приостановили дебаты по спорной судебной реформе после того, как протестующие ворвались в здание Сената и сорвали заседание. Голосование по конституционной реформе — по которой мексиканцы будут избирать судей путем всеобщего голосования — было в конечном итоге утверждено Сенатом, преодолев значительное препятствие. Видео с протестов показывают протестующих, пытающихся прорваться в зал заседаний, размахивая мексиканским флагом с галереи Сената. Предложенные конституционные изменения вызвали широкие протесты. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор давно критикует Верховный суд своей страны, который заблокировал некоторые из его предложений по политике.

5. Здоровье

FDA объявило, что будет изучать потенциальный вред, наносимый тяжелыми металлами в гигиенических товарах. Решение FDA последовало за небольшим исследованием, опубликованным в июле, которое обнаружило мышьяк и свинец в органических и неорганических тампонах. Несмотря на то, что уровни обоих металлов были низкими, EPA заявляет, что нет безопасного уровня воздействия свинца. Органические тампоны содержали более высокие уровни мышьяка, в то время как неорганические тампоны имели более высокие уровни свинца, согласно исследованию. Если будущие исследования покажут, что тяжелые металлы или вредные химические вещества вымываются из менструальных продуктов в организм, это может стать серьезной проблемой со здоровьем, предупреждают медицинские эксперты.

УТРЕННЯЯ ПОВТОРНАЯ ПРОВЕРКА

Четыре гражданских лица побили рекорды космических путешествийМиссия SpaceX Polaris Dawn вошла в историю во вторник. Самый рискованный этап миссии еще предстоит на этой неделе, когда экипаж попытается совершить беспрецедентный выход в открытый космос.

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ЦИТАТА ДНЯ

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— Тейлор Свифт, раскрывающая во вторник свою поддержку Камалы Харрис и Тима Волза на президентских выборах 2024 года. Эта популярная певица открыто поддерживает демократические политики и кандидатов, часто побуждая своих фанатов голосовать и отстаивая вопросы, такие как права женщин, репродуктивное здоровье и права ЛГБТК.

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Во время дебатов бывший президент Трамп обвинил иммигрантов США в поедании домашних животных, что многие сочли ложным заявлением. Если предложение израильского чиновника освободить лидера ХАМАС Яхью Синвар будет принято, это может потенциально привести к миру в Газе и окончанию конфликта, как заявил израильский чиновник.

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