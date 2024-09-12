Паус представил бюджетный план, в котором не предусмотрено содержание детей

Согласно обстоятельствам, коалиция "Светофор" еще не полностью отказалась от концепции фундаментальной защиты детей. Однако в недавнем бюджетном плане министра семьи Паус этот проект больше не упоминается. Союз воспринимает это как положительный знак, считая, что спорная реформа "Зеленых" застопорилась.

Во время парламентской дискуссии депутаты от Союза заявили, что предложенная коалицией "Светофор" фундаментальная защита детей - это мертворожденный проект. "Это никогда не произойдет", - заявила депутат ХДС Доротея Бар, которая три года продвигала этот проект. "Пусть он еще немного полежит в парламентских процедурах! Я вам сейчас говорю: это никогда не произойдет, даже в том виде, в каком вы себе это представляете!" - критиковала она министра в зале пленарного заседания.

Депутат ХДС Герхард Йозеф Теброк также отметил, что 100 миллионов евро, выделенные на фундаментальную защиту детей в бюджете прошлого года, не были потрачены. В бюджете на 2025 год они также не учтены. "Это явный признак того, что фундаментальная защита детей не состоится", - объяснил Теброк.

Политики из его фракции и депутаты от AfD обвинили Паус в том, что она приоритезирует другие вопросы вместо нужд семей в стране. Обещанные улучшения родительского отпуска не на повестке дня, и необходимые проекты, такие как расширение яслей, буксуют, среди прочего.

Политик "Зеленых": Фундаментальная защита детей не состоится в исходной форме

В вопросе фундаментальной защиты детей политик "Зеленых" Бруно Хёнель признал: "В том виде, в каком мы, "Зеленые", себе представляли фундаментальную защиту детей, она не включена в этот проект бюджета. Это простая правда". Однако коалиция "Светофор" "на правильном пути" с запланированным увеличением детского пособия и детского immediat allowance.

Законопроект о фундаментальной защите детей - любимый проект "Зеленых" - застрял в парламенте уже несколько месяцев. Конкретная форма реформы вызывает споры даже внутри коалиции. Первый проект министра Паус вызвал недели дискуссий о необходимых позициях и миллиардных суммах. С фундаментальной защитой детей существующие выплаты детям должны быть объединены и коснуться около 5,6 миллиона детей и молодых людей.

Изначально "Зеленые" представляли себе фундаментальную реформу системы, которая позволила бы выплачивать будущие пособия через один офис, сэкономив семьям бюрократию - но это не произойдет, согласно текущему статусу.

Улучшения для семей все еще на столе

Вместо этого в рамках соглашения о федеральном бюджете в июле были объявлены некоторые улучшения семейных пособий: с 1 января 2025 года детское пособие увеличится на пять евро, а с 2026 года - еще на четыре евро. Соответствующим образом будет увеличен и детский immediat allowance. В то время федеральный министр финансов Христиан Линднер из FDP объяснил, что эти увеличения выполнят фундаментальную защиту детей - по крайней мере, в части пособий.

В текущем проекте бюджета на 2025 год термин "фундаментальная защита детей" не упоминается. Однако министр семьи Паус все же подчеркнула улучшения для детей и молодых людей, которые могут произойти за счет 14,4 миллиарда евро для ее бюджета. Ее ведомство таким образом получит на 570 миллионов евро больше, чем в этом году.

Союз, верящий в застопорившуюся реформу "Зеленых", видит отсутствие проекта фундаментальной защиты детей в недавнем бюджетном плане как положительный знак. Что касается спорной реформы, политик "Зеленых" Бруно Хёнель признал, что она не включена в проект бюджета в исходной форме.

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