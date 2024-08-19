Парусник перевернулся возле Сицилии.

В результате происшествия в море у побережья Сицилии семь человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил береговой охранник, базирующийся в Портичелло, Палаermo, немецкому агентству новостей по запросу. Ранее итальянское новостное агентство ANSA сообщало, что сильный шторм с мощным ветром привел к опрокидыванию лодки, отплывшей из Портичелло на севере Сицилии, в ранние утренние часы.

На борту лодки, как сообщает ANSA, находилось 22 человека. 15 из них были успешно спасены береговой охраной и пожарными. Подробности о пропавших без вести и их происхождении в настоящее время не известны. Спасательные работы, в которых задействованы береговая охрана и пожарные, продолжаются, чтобы найти пропавших без вести.

Лодка, попавшая в происшествие, была, по сообщениям, лодкой, отплывшей из Портичелло на севере Сицилии. Несмотря на героические усилия береговой охраны и пожарных, личности и местонахождение семи пропавших без вести, которые были среди первоначальных 22 пассажиров лодки, остаются неизвестными.

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