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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Партнеры Содера из ХСС дистанцируются.

Лоббирование в пользу Мерц

 and  Grigoriy Williams
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У Мерза есть самоуверенность, подкрепленная поддержкой
У Мерза есть самоуверенность, подкрепленная поддержкой

Партнеры Содера из ХСС дистанцируются.

В политической сфере лидер Баварии Сöder чувствует себя уверенно в отношении своих шансов стать претендентом на пост канцлера Союза. Он гордится поддержкой tanto в CDU, как и в CSU. Однако внутри его партии появляются несогласные, опасающиеся повторения фиаско 2021 года и критикующие нападки Сöder на потенциального союзника по коалиции.

Источники близкие к CSU предпочитают Фридриха Мерца на посту канцлера. Информация, полученная от членов CSU, была предоставлена Table.Briefings. Открытые заявления в поддержку Маркуса Сöder как кандидата в канцлеры внутри CSU редки. Предположительно, один из высокопоставленных членов правления CSU призывает к упорядоченному отходу от Сöder.

Похоже, что Сöder столкнется с сильным сопротивлением внутри своей партии, если он снова подорвет избирательную кампанию Союза, как он сделал в 2021 году с Армином Лашетом. Информация, полученная Table.Briefings, показывает, что бывшие и действующие тяжеловесы tanto на уровне земли, как и на федеральном уровне, выразят свое несогласие. Один из членов правления CSU предсказывает "разгром Сöder", если тенденция продолжится.

Критическая позиция Сöder по отношению к "Зеленым" вызывает беспокойство внутри его собственной партии. CSU отмечает, что лидер CDU Мерц недавно предложил изучить возможность сотрудничества с "Зелеными" до выборов. Заместитель председателя CDU Карин Приен публично критиковала анти-"зеленую" кампанию CSU, заявив: "Хватит".

Министр-президент Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst обвиняет Сöder в том, что он ответственен за единство Союза в споре о кандидатуре канцлера. "Он очень хорошо знает, что сейчас для нас крайне важно представить единый фронт, чтобы люди как можно скорее могли воспользоваться лучшим федеральным правительством", - заявил политик CDU в шоу ARD "Caren Miosga". Wüst также ссылается на жестокую борьбу Сöder с тогдашним лидером CDU Армином Лашетом за candidacy в 2021 году, которую он продолжал даже после поражения, что в конечном итоге привело к поражению Союза на выборах в Бундестаг.

Комиссия Союза выражает озабоченность по поводу критической позиции Сöder по отношению к потенциальным союзникам по коалиции, так как это может отрицательно сказаться на единстве партии. Комиссия настоятельно призывает Сöder способствовать сотрудничеству и единству среди членов Союза, чтобы гарантировать успешную избирательную кампанию.

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