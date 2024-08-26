Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Партийный чиновник сталкивается с исключением из-за предполагаемых обвинений в мошенничестве в рамках AfD.

 and  Carmen Simpson
Время чтения 2 минут

Партийный чиновник сталкивается с исключением из-за предполагаемых обвинений в мошенничестве в рамках AfD.

Изначально сообщалось о подозрениях в фальсификации академических достижений, что привело к отставке Клауса Эссера с партийных постов в начале августа. Как сообщает издание, теперь он якобы признался в значительной части этих обвинений. В результате его членство в AfD также было приостановлено.

WDR первоначально сообщал, что Эссер якобы фальсифицировал часть своего резюме во время процесса подачи заявки в AfD. "Рейнская почта" впервые сообщила об этом в августе, утверждая, что фальсификации включают академические достижения. После этого Эссер ушел с поста заместителя руководителя фракции и из исполнительного комитета штата. В то время Эссер заявлял: "Я продолжу свою политическую деятельность в земельном парламенте Северного Рейна-Вестфалии и для нашей партии, которой я пока не получил серьезной критики".

Эссер первоначально прокомментировал ситуацию, заявив, что это "споры, которые тянутся уже четыре года или больше. Я подвергаюсь политическому и existentialному уничтожению, и наше успешное земельное отделение дестабилизируется". Он обвинил безответственных людей внутри партии в фабрикации этих обвинений и их утечке в прессу. Эссер предпочел умолчать о конкретных обвинениях, сославшись на продолжающиеся расследования и принцип презумпции невиновности.

Согласно сообщению WDR, Эссер теперь внутренне признал обоснованность большинства обвинений. Как сообщает dpa, исполнительный комитет начал процедуру исключения из партии, которая будет рассматриваться арбитражным трибуналом.

Вопросы относительно квалификации

Против Эссера начаты предварительные расследования прокуратурой Аахена. Было подано два отдельных заявления против политика. Как сообщает "Рейнская почта", резюме Эссера содержит многочисленные ложные утверждения, в том числе его заявление о статусе юриста и сдаче первого государственного экзамена.

Университет Кёльна подтвердил, что Эссер изучал право. Однако нет доказательств того, что он продолжил обучение после базовых курсов и промежуточного экзамена.

В Университете Хagens Эссер заявлял в документах заявки о наличии степени магистра права. Тем не менее, это тоже не может быть доказано, как заявил представитель, "Клаус Эссер никогда не сдавал экзамен на степень магистра права и не получил степень магистра права (LL.M.) в Университете Хagens".

Комиссия начала расследование в связи с обвинениями в фальсификации академических достижений в резюме Эссера, так как несколько общественных учреждений опровергли его заявленные образовательные достижения. Интерес комиссии к ситуации обусловлен серьезными последствиями фальсификации академических достижений в политических ролях.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство
Политика

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство

Япония испытывает вторжение: неопознанные китайские самолеты нарушают ее воздушное пространство Между Японией и Китаем наблюдается эскалация напряженности, главным образом из-за территориальных споров. Недавно Япония объявила о вторжении китайского военного самолета в свое воздушное пространство, что стало первым подобным инцидентом. По данным японских сообщений, китайский разведывательный самолет, предположительно типа Y-9, вторгся

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.
Политика

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска.

В недавнем обновлении, Украина сообщает о интенсивных боях возле Покровска. 19:35 Арест за контрабанду золота: российское правовое действие против немцаКак сообщают российские официальные лица, возбуждено уголовное дело против 58-летнего гражданина Германии, подозреваемого в контрабанде золота. Обвиняемый якобы пытался незаконно ввезти в страну около 13 килограммов премиальных золотых слитков в

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Украинский лидер Володимир Зеленський представляет план по восстановлению разрушенной...
Политика

Зеленский упоминает: "В настоящее время идет восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры.

Россия производит беспрецедентные авиационные удары по Украине, предположительно в ответ на наземную кампанию Киева в регионе Курск. Теперь страна сталкивается с проблемами при восстановлении поврежденных установок.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно