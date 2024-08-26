Партийный чиновник сталкивается с исключением из-за предполагаемых обвинений в мошенничестве в рамках AfD.

Изначально сообщалось о подозрениях в фальсификации академических достижений, что привело к отставке Клауса Эссера с партийных постов в начале августа. Как сообщает издание, теперь он якобы признался в значительной части этих обвинений. В результате его членство в AfD также было приостановлено.

WDR первоначально сообщал, что Эссер якобы фальсифицировал часть своего резюме во время процесса подачи заявки в AfD. "Рейнская почта" впервые сообщила об этом в августе, утверждая, что фальсификации включают академические достижения. После этого Эссер ушел с поста заместителя руководителя фракции и из исполнительного комитета штата. В то время Эссер заявлял: "Я продолжу свою политическую деятельность в земельном парламенте Северного Рейна-Вестфалии и для нашей партии, которой я пока не получил серьезной критики".

Эссер первоначально прокомментировал ситуацию, заявив, что это "споры, которые тянутся уже четыре года или больше. Я подвергаюсь политическому и existentialному уничтожению, и наше успешное земельное отделение дестабилизируется". Он обвинил безответственных людей внутри партии в фабрикации этих обвинений и их утечке в прессу. Эссер предпочел умолчать о конкретных обвинениях, сославшись на продолжающиеся расследования и принцип презумпции невиновности.

Согласно сообщению WDR, Эссер теперь внутренне признал обоснованность большинства обвинений. Как сообщает dpa, исполнительный комитет начал процедуру исключения из партии, которая будет рассматриваться арбитражным трибуналом.

Вопросы относительно квалификации

Против Эссера начаты предварительные расследования прокуратурой Аахена. Было подано два отдельных заявления против политика. Как сообщает "Рейнская почта", резюме Эссера содержит многочисленные ложные утверждения, в том числе его заявление о статусе юриста и сдаче первого государственного экзамена.

Университет Кёльна подтвердил, что Эссер изучал право. Однако нет доказательств того, что он продолжил обучение после базовых курсов и промежуточного экзамена.

В Университете Хagens Эссер заявлял в документах заявки о наличии степени магистра права. Тем не менее, это тоже не может быть доказано, как заявил представитель, "Клаус Эссер никогда не сдавал экзамен на степень магистра права и не получил степень магистра права (LL.M.) в Университете Хagens".

Комиссия начала расследование в связи с обвинениями в фальсификации академических достижений в резюме Эссера, так как несколько общественных учреждений опровергли его заявленные образовательные достижения. Интерес комиссии к ситуации обусловлен серьезными последствиями фальсификации академических достижений в политических ролях.

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