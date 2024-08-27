Партия зеленых выдвигает обвинения против Мерца Зюнделея.

Лидер оппозиции Фридрих Мерц подвергся критике со стороны руководителя фракции "Зелёные" в бундестаге Ирены Михалич за свой подход к миграционному вопросу. Мерц, представляющий крупнейшую оппозиционную фракцию, обвиняется в том, что он сеет хаос вместо выполнения своих обязанностей. Используя термины вроде "кризис" и призывая к вотуму недоверия, Мерз якобы подрывает наше демократическое правовое государство вместо того, чтобы защищать его.

Предлагая совместно с канцлером Олафом Шольцем разработать стратегию по контролю над нелегальной миграцией, Мерз четко дал понять, что он готов пойти на это даже без поддержки своих коалиционных партнеров, "Зелёных" и СВП. Этот шаг можно интерпретировать как призыв к распаду коалиции.

Кроме того, Мерз предложил объявить "национальный кризис", чтобы обойти европейские законы и депортировать мигрантов, которые впервые въехали в другую страну ЕС. Однако Михалич считает, что все демократические силы должны работать вместе, бороться с исламским терроризмом и гарантировать безопасность внутри страны. Она поддерживает любые конструктивные предложения, соответствующие конституции и правам человека. Тем не менее, она подчеркивает необходимость изменения тона в дебатах, иначе экстремистские угрозы для нашего демократического правового государства могут воспользоваться ситуацией.

В пятницу вечером во время городского фестиваля в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, были убиты трое и ранено восемь человек, четверо из них тяжело. Подозреваемый, 26-летний сириец, задержан, а федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и принадлежности к террористической организации "ИГ", взявшей на себя ответственность за нападение. Подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию, но этого не произошло.

Ирена Михалич, руководитель фракции "Зелёные" в бундестаге, не согласна с предложением Мерца, считая, что все демократические силы должны сотрудничать в решении проблем и соблюдении конституции. В комиссии Михалич выступает за изменение тона в дебатах о миграции, чтобы предотвратить использование ситуации экстремистами.

В ответ на предложение Мерца распустить коалицию комиссия подчеркивает важность единства демократических сил в борьбе с вызовами, такими как исламский терроризм и обеспечение безопасности страны.

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