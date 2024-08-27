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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Партия зеленых выдвигает обвинения против Мерца Зюнделея.

Осуждение 'Чрезвычайных' рейдов

 and  Viktoriya Miller
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Мерц использовал концепцию "национального чрезвычайного положения", чтобы обойти Regulations ЕС.
Мерц использовал концепцию "национального чрезвычайного положения", чтобы обойти Regulations ЕС.

Партия зеленых выдвигает обвинения против Мерца Зюнделея.

Лидер оппозиции Фридрих Мерц подвергся критике со стороны руководителя фракции "Зелёные" в бундестаге Ирены Михалич за свой подход к миграционному вопросу. Мерц, представляющий крупнейшую оппозиционную фракцию, обвиняется в том, что он сеет хаос вместо выполнения своих обязанностей. Используя термины вроде "кризис" и призывая к вотуму недоверия, Мерз якобы подрывает наше демократическое правовое государство вместо того, чтобы защищать его.

Предлагая совместно с канцлером Олафом Шольцем разработать стратегию по контролю над нелегальной миграцией, Мерз четко дал понять, что он готов пойти на это даже без поддержки своих коалиционных партнеров, "Зелёных" и СВП. Этот шаг можно интерпретировать как призыв к распаду коалиции.

Кроме того, Мерз предложил объявить "национальный кризис", чтобы обойти европейские законы и депортировать мигрантов, которые впервые въехали в другую страну ЕС. Однако Михалич считает, что все демократические силы должны работать вместе, бороться с исламским терроризмом и гарантировать безопасность внутри страны. Она поддерживает любые конструктивные предложения, соответствующие конституции и правам человека. Тем не менее, она подчеркивает необходимость изменения тона в дебатах, иначе экстремистские угрозы для нашего демократического правового государства могут воспользоваться ситуацией.

В пятницу вечером во время городского фестиваля в Солingen, Северный Рейн-Вестфалия, были убиты трое и ранено восемь человек, четверо из них тяжело. Подозреваемый, 26-летний сириец, задержан, а федеральная прокуратура расследует его по обвинению в убийстве и принадлежности к террористической организации "ИГ", взявшей на себя ответственность за нападение. Подозреваемый должен был быть депортирован в Болгарию, но этого не произошло.

Ирена Михалич, руководитель фракции "Зелёные" в бундестаге, не согласна с предложением Мерца, считая, что все демократические силы должны сотрудничать в решении проблем и соблюдении конституции. В комиссии Михалич выступает за изменение тона в дебатах о миграции, чтобы предотвратить использование ситуации экстремистами.

В ответ на предложение Мерца распустить коалицию комиссия подчеркивает важность единства демократических сил в борьбе с вызовами, такими как исламский терроризм и обеспечение безопасности страны.

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