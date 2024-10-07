Партия AfD отделилась от своего члена Дорнау

АфД-овский политик из Саксонии Йёрг Дорнау находится под пристальным вниманием из-за использования принудительного труда на своей луковой ферме в Белоруссии. Даже его собственная партия критикует этот поступок и предупреждает о последствиях.

АфД выражает дистанцирование от предполагаемых действий своего политика Йёрга Дорнау и также угрожает последствиями. Представитель федеральной ассоциации АфД сообщил "Die Zeit", что "Если обвинения против саксонского депутата ландтага господина Дорнау в отношении его белорусской компании подтвердятся, АфД безоговорочно дистанцируется от этих бизнес-практик и рассмотрит соответствующие дисциплинарные меры".

Дорнау обвиняется в использовании политических заключенных на своей ферме "Зыбулка-Бел" в Белоруссии. Полиция сопровождает заключенных на поле, где они работают в тяжелых условиях весь день без достаточной защиты. Один из необоснованно задержанных рассказал об этом в разговоре с ntv и RTL.

"Мы не получали еды во время работы. Утром был завтрак в тюрьме, а следующий прием пищи был только вечером", - подробно рассказал Сергей Чарняк. "Мы сортировали лук по размеру и носили ведра к грузовику, который их собирал". Теоретически, белорус получал пять евро в день. Однако вычет за питание оставлял его ни с чем, и остаток так и не был выплачен Чарняку, который сейчас находится в безопасности в Польше.

Позиция Чарняка: "Дорнау знал"

Чарняк вспоминает, как видел "большого, крепкого, лысого немца" на поле в феврале. Он опознал депутата ландтага, когда ntv показал его фотографии. Для заключенного очевидно, что депутат должен знать, кто работает на его поле: "Как он не мог знать? Его компания имеет соглашение с полицией. Они перевозили нас рабочих туда. Конечно, он знал", - сказал он несколько дней назад.

Рико Гебхардт из "Левых" прокомментировал в ландтаге: "Никто не может просто так поехать в диктатуру Белоруссии и там открыть сельскохозяйственный бизнес, а уж тем более кто-то из Германии". Дорнау, похоже, имел контакты, которые это позволили, как показало расследование ntv: в конце сентября 2020 года Дорнау встретился с белорусским губернатором Владимиром Караником. Через несколько дней он зарегистрировал компанию "Зыбулка-Бел". Он не сообщил о своем участии в саксонский ландтаг, что недавно обошлось ему в штраф в 20 862 евро. Дорнау пока не сделал никаких публичных заявлений по поводу обвинений.

АфД официально дистанцируется от действий Йёрга Дорнау, признавая возможные последствия, если обвинения против него подтвердятся. В свете обстоятельств Сергей Чарняк, один из задержанных рабочих, твердо убежден, что Дорнау знал о принудительном труде на его белорусской луковой ферме.

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