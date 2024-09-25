Парламент Тюрингии, как ожидается, будет полностью функционировать.

В четверг, ландтаг Тюрингии проведет первое заседание для конституционной сессии. Возможный спор может возникнуть, которого хочет избежать председатель ХДС в земле Марио Войт, как он заявил в понедельник вечером в ток-шоу ZDF "Маркус Ланц".

После выборов 1 сентября альянс "Альтернатива для Германии" (АфД) имеет большинство мест в ландтаге Тюрингии. Это может привести к сложным переговорам на конституционной сессии в четверг. Войт, наряду с другими демократическими партиями, имеет планы предотвратить это и делится ими в ток-шоу ZDF "Маркус Ланц".

На первом заседании ландтага будет принят новый регламент после открытия члена, имеющего наибольший стаж. Эти правила будут применяться в течение всего нового законодательного периода до следующих выборов. Обычно крупнейшая фракция имеет право назначить президента ландтага, который затем выбирается членами. Поскольку АфД является крупнейшей фракцией, они, скорее всего, предложат своего председателя Бьёрна Хёкке на эту важную должность. Однако ранее парламентские группы согласились изменить процедурные правила, указав, что президент ландтага должен быть избран из числа членов парламента. Это все еще оставляет должность вице-президента для АфД.

"Новая политическая этика"

Войт объясняет причину того, почему он хочет помешать политику АфД стать президентом ландтага: "Вы бы чувствовали себя комфортно, если бы партия, имеющая связи с внутренней разведкой, заняла пост президента в немецком парламенте, ответственном за толкование конституции, парламентскую демократию, поддержание порядка в зале и решение вопроса о приглашении гостей в землю и отказе в этом? Не стоит недооценивать мотивы АфД под руководством Бьёрна Хёкке в этой ситуации".

Однако стоит отметить, что президент ландтага не действует в одиночку, а в сотрудничестве со всей коллегией, председателем которой является президент ландтага. Войт подчеркивает, что президент будет иметь доступ к работе парламентских контрольных комиссий. "В общем и целом: АфД находится под наблюдением внутренней разведки, и президент, в сущности, может получить доступ к тому, что внутренняя разведка наблюдает за АфД".

Несмотря на это, Войт против исключения АфД. Политик ХДС говорит: "Это требует новой политической этики и в отношениях в парламенте. Для меня философия такова: мы общаемся со всеми гражданами, но не управляем со всеми". Новая политическая этика в парламенте также должна включать в себя не исключение АфД из председательствования в комитетах. Нужно найти новый метод сотрудничества. "По крайней мере, давайте постараемся подойти к этому вопросу со всей серьезностью".

Начало переговоров о коалиции в Тюрингии

В последние недели Войт контактировал со СДПГ и БСВ. Они обнаружили много общих точек зрения. Хотя БСВ выступает за прекращение войны в Украине, что не входит в компетенцию земельного правительства, есть разные мнения. Однако Войт подчеркивает: "Если вы общаетесь с общественностью, люди на улице подходят к вам и выражают потребность в функционирующем парламенте и стабильном правительстве". Создание стабильного правительства без большинства в ландтаге оставляет открытым вопрос для политика ХДС.

Тем не менее, есть общие цели у ХДС, СДПГ и БСВ в области образования и экономической политики. В области образовательной политики все три партии стремятся снизить уровень отсутствия в школах Тюрингии. Точно так же в экономической политике все три партии поддерживают создание новых промышленных предприятий в Тюрингии. В результате Войт объявил о начале переговоров. Это обычно происходит в ситуациях, когда рассматривается несколько вариантов коалиции. Однако заявления о несовместимости партии Войта лишили его этой опции. Единственным стабильным большинством была бы коалиция с Левой партией, но Войт против такого альянса. Таким образом, он может надеяться только на некоторых диссидентов в оппозиционных партиях во время выборов министра-президента.

Никто не хочет думать о следующем возможном скандале в настоящее время: Войт может получить должность министра-президента с помощью голосов АфД - возможно, даже от всей фракции. Это не было бы первым случаем в Тюрингии.

ХДС, возглавляемый Марио Войтом, активно пытается предотвратить значительное влияние альянса "Альтернатива для Германии" (АфД) на роль президента ландтага, ссылаясь на связи и мотивы АфД.

В свете сложных переговоров, ожидаемых на конституционной сессии, Войт призывает к новой политической этике в парламенте, предлагая общаться со всеми гражданами, но не обязательно управлять со всеми партиями.

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