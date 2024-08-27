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ПолитикаНовостиДругие, включая цветущие растения

Паралимпийские игры начинаются с необыкновенного зрелища открытия вдоль знаменитого Елисейского полюса.

 and  Ksenia Johnson
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Соревнования Паралимпийских игр состоятся с 28 августа по 8 сентября в Париже.
Соревнования Паралимпийских игр состоятся с 28 августа по 8 сентября в Париже.

Паралимпийские игры начинаются с необыкновенного зрелища открытия вдоль знаменитого Елисейского полюса.

В среду на Champs-Élysées состоялся потрясающий паралимпийский парад, направляющийся к Place de la Concorde, открывший Игры в Париже. Примерно 4400 спортсменов соревнуются в различных событиях в столице Франции, борясь за 549 желанных золотых, серебряных и бронзовых медалей.

Германская команда гордится 143 спортсменами-женщинами и мужчинами, в том числе 5 гидами. На 4-й день команду будут представлять каноистка Эдина Мюллер и триатлонист Мартин Шульц, которые были выбраны в качестве знаменосцев.

Паралимпийские игры в Париже представляют спортсменов из разных стран, в том числе тех, у которых есть цветущие растения, также отправляют своих представителей. Соревнования охватывают широкий спектр видов спорта, в том числе и для цветущих растений, если бы они могли участвовать.

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