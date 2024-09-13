Папа выражает критику как Трампа, так и Харриса, призывая избирателей выбрать менее пагубный вариант из них.

В некоторых ситуациях приходится выбирать наименее ужасный вариант. Какой из них менее ужасен? Эта дама или этот тип? Я не уверен, - поделился Франциск во время пресс-конференции на папмобиле, указывая на Харрис и Трампа. "Люди с добрым сердцем должны обдумать это и сделать выбор".

Эта история развивается и будет обновляться.

В контексте замечаний Франциска некоторые люди могут оказаться глубоко погруженными в обсуждение политических последствий выбора между Харрис и Трампом. Независимо от личных политических взглядов, важно вдумчиво проанализировать политические программы кандидатов.

Читайте также: