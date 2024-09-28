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Папа выражает благодарность за усилия по решению проблем с насилием в Бельгии

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Благодарность: Папа выражает благодарность руководству в Бельгии
Благодарность: Папа выражает благодарность руководству в Бельгии

Папа выражает благодарность за усилия по решению проблем с насилием в Бельгии

Папа Франциск аплодировал бельгийским инициативам по борьбе со скандалами, связанными с сексуальным неподобающим поведением в католической церкви, во время своего третьего дня в стране, выступая перед толпой в базилике Сердца Иисуса в Брюсселе. Он сказал: "Неподобающее поведение причиняет огромную боль и наносит глубокие раны, угрожая пути веры". Общаясь с активными членами церкви, посвященными социальным делам, он похвалил их усилия по превращению обиды и боли в помощь, спутничество и сочувствие. Он подчеркнул важность сострадания, чтобы не встречать мучения жертв бесчувственным отношением.

На день раньше, Франциск назвал неподобающее поведение в церкви "позором" и предложил, чтобы церковь приняла стыд и попросила прощения, клянясь предотвратить повторение любой ценой. Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо потребовал от Папы конкретных решений во время своей приветственной речи, используя notably жесткую лексику.

Во время своего вечернего мероприятия в пятницу Франциск встретился с пятнадцатью жертвами неподобающего поведения священников в Бельгии. Он похвалил их храбрость и признался, что чувствует стыд за страдания, которые они испытали в детстве от рук священников, которым они доверяли. Согласно источникам Ватикана, участник, который поговорил с бельгийским новостным агентством Belga, описал встречу как "честную, трудную и эмоциональную". Она продлилась более запланированного одного часа, до двухчасового сеанса.

Франциск побудил членов церкви продолжать свои усилия по превращению боли и обиды, вызванных неподобающим поведением священников, в сострадательную помощь и сочувствие. Кроме того, он подчеркнул важность превращения стыда в движущую силу для предотвращения такого поведения в будущем.

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