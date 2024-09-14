Папа называет Трампа и Харриса кандидатами, которые враждебно относятся к жизни.

В пятницу Папа Франциск заканчивает своё самое длительное зарубежное путешествие на данный момент. На сессии вопросов и ответов он отказался поддерживать какого-либо кандидата на предстоящих выборах в США, заявив, что считает tanto Камалу Харрис, как и Дональда Трампа проблемными фигурами.

Что касается Папы, оба кандидата занимают позиции, противоречащие святости жизни. Он советует избирателям выбрать наименее вредный вариант. Во время своих поездок Франциск выражал эти взгляды. Тем не менее, он призывал граждан США воспользоваться своим правом голоса.

Харрис поддерживает право на аборт, в то время как Трамп занимает жесткую позицию по иммиграции, называя мигрантов нежелательными. На вопрос о поддержке Папа сказал: "Оба против жизни. Один депортирует иммигрантов, а другой продвигает аборты", во время своего рейса домой.

Трамп заявил, что если он победит на выборах президента, он планирует депортировать иммигрантов в больших количествах. Харрис отстаивает право на аборт, которое Франциск называет "убийством". Процесс выборов в США состоится 5 ноября.

Ближайшие поездки

За период двенадцати дней Папа Франциск посетил Индонезию, Папуа-Новую Гвинею, Восточный Тимор и Сингапур в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона. Несмотря на свой возраст (87 лет) и проблемы со здоровьем, поездка, казалось, не оказала на него отрицательного воздействия. У него запланирована еще одна поездка в конце месяца в Люксембург и Бельгию.

Папа Франциск покинул сессию вопросов и ответов, не решив, посетит ли он Аргентину. С тех пор, как он стал Папой в 2013 году, он ни разу не возвращался на родину. Тем не менее, он опроверг слухи о своем участии в церемонии открытия Нотер-Дам-де-Пари в декабре. В прошлом году Франциск перенес операцию на животе и в течение длительного времени боролся с бронхитом, сообщают СМИ. Сейчас его публичные появления часто сопровождаются использованием инвалидной коляски.

На вопрос о поддержке Папа критиковал tanto Харрис, как и Трампа, называя их позиции проблемными. Несмотря на это, Дональд Трамп заявил, что планирует депортировать иммигрантов в больших количествах, если победит на выборах президента.

Во время сессии вопросов и ответов Папа выразил свое мнение о обоих кандидатах, называя поддержку Харрис абортов "убийством" и считая жесткую позицию Трампа по иммиграции вредной.

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