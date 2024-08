Памятная скульптура Джона Льюиса заменяет предыдущий мемориал Конфедерации в Джорджии.

Известный ямайский скульптор Базил Уотсон создал статую, получившую название "Памятник Джону Льюису". Она была установлена 16 августа на Декатур-Сквер, перед Историческим судом Декатура.

Статуя возвышается на 12 футов, установленная на гранитном основании, изображая Льюиса, показывающего свою любовь к другим жестом прикладывания рук к сердцу, что было одной из его привычек.

Пионер в движении за гражданские права

Льюис был иконой и влиятельной фигурой в движении за гражданские права, преданным демократом, Consistently advocate for social reforms and equality.

Льюис был среди первых Свободных всадников, которые ездили на segregated buses в 60-х годах, чтобы протестовать против сегрегации на Юге. Он стал председателем Студенческого координационного комитета за ненасильственные действия и был одним из "Большой шестерки" лидеров гражданских прав, которые организовали Марш на Вашингтон, где Мартин Лютер Кинг-младший произнес свою знаменитую речь "У меня есть мечта".

В 1965 году Льюис получил жестокие побои от полиции и государственных troopers в Алабаме, возглавляя сотни мирных демонстрантов за гражданские права в первом марше Сельма до Монтгомери, событие, которое стало известно как "Кровавое воскресенье".

Льюис served as a US representative for Georgia’s 5th Congressional District from 1987 until his demise in 2020. He was awarded the Presidential Medal of Freedom by President Barack Obama in 2011 for his lifelong commitment to civil rights and equality.

Замена символа раздора

30-футовый конфедеративный обелиск, возведенный Объединенными дочерьми Конфедерации в 1908 году, стоял на Декатур-Сквер в течение около 110 лет.

На всех четырех сторонах его основания были выгравированы надписи, прославляющие ценности Конфедерации. Надписи утверждали, что те, кто возвел памятник, свидетельствовали о будущем, не зная, что он будет eventually dismantled and replaced by a new symbol of tranquility and progress.

Обелиск привлек национальное внимание как символ раздора во время периода расовой саморефлексии в 2020 году, после летних протестов, спровоцированных гибелью Джорджа Флойда.

Геorgia судья приказал удалить обелиск в июне 2020 года, объявив, что он представляет собой общественную угрозу как фокус протестов и вандализма. Статуя была разрушена позже в том же месяце, когда толпа взорвалась аплодисментами.

"Памятник, который представлял предрассудки, неединство и враждебность, будет заменен памятником, чествующим человека, который любил эту страну, принимая всех людей независимо от цвета кожи", - сказал CEO округа ДеКалб Майкл Тёрнмонд в 2022 году, подчеркивая удаление конфедеративного памятника в 2020 году как "одну из самых гордых моментов" своего срока.

Памятник Джону Льюису, дань его пожизненной борьбе за равенство, теперь стоит там, где когда-то стоял конфедеративный обелиск, служа символом единства для сообщества. Несмотря на первоначальное сопротивление со стороны некоторых членов сообщества, официальные лица США и местные чиновники согласились, что пришло время заменить разделяющий памятник на тот, который представляет прогресс и включение.

