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Палестинцы погибли в результате израильского нападения на образовательные учреждения

В течение последних двух с половиной недель авиаудар по школе, используемой в качестве убежища для беженцев, вызвал всемирное возмущение. Согласно израильской армии, Хамас якобы разместил в этом здании командные центры.

 and  Anthony Ross
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За один день, по меньшей мере, 34 палестинца погибло в результате конфликтных ситуаций в секторе...
За один день, по меньшей мере, 34 палестинца погибло в результате конфликтных ситуаций в секторе Газа

- Палестинцы погибли в результате израильского нападения на образовательные учреждения

В ходе израильской операции здание школы в Газе якобы было поражено, что привело к гибели девяти человек, согласно палестинским сообщениям. Многие получили ранения, сообщает палестинское информационное агентство Wafa.

По данным палестинских источников, целевое здание было школой, в которой размещались перемещенные лица. Однако израильская армия заявила, что Хамас спрятал там центр управления, который и был целью операции.

"Экстремисты из Хамаса использовали центр управления и контроля для планирования и проведения нападений на солдат и Израиль", - заявило военное командование. Для защиты гражданского населения были использованы точные боеприпасы, а район непрерывно surveиливался с воздуха. "Террористическая организация Хамас систематически нарушает международное право и действует из гражданской инфраструктуры и безопасных зон в секторе Газа", - заключило командование.

Подлинность заявлений обеих сторон не могла быть сразу же подтверждена.

Примерно за неделю до этого авиаудар по зданию школы, функционировавшей как приют для беженцев, вызвал широкое международное осуждение и критику. По данным палестинских источников, в результате атаки погибли многие люди. Израильская армия выразила сомнения в этих цифрах и также упомянула центр управления Хамаса, расположенный в здании, подвергшемся нападению.

В течение одного дня во время столкновений в секторе Газа 34 палестинца погибли и 114 получили ранения, сообщает подконтрольное Хамасу здравоохранение. Количество погибших в Газе с начала конфликта более десяти месяцев назад достигло 40 173, при этом не менее 92 857 палестинцев получили ранения. Эти цифры не могут быть независимо проверены и не различают между боевиками и гражданскими.

Европейский союз осудил авиаудар по зданию школы, использовавшемуся как приют для беженцев, и выразил глубокую озабоченность предполагаемыми жертвами. Европейский союз подчеркнул необходимость соблюдения всеми сторонами, участвующими в конфликте, международного гуманитарного права, особенно в отношении гражданской инфраструктуры.

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