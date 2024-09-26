Палестинский лидер Аббас призывает страны-члены ООН прекратить поставки оружия Израилю.

Аббас выступил на дебатах Генеральной Ассамблеи ООН, в которых приняли участие более ста мировых лидеров в Нью-Йорке в третий день, призывая международное сообщество прекратить поставки оружия Израилю. Его призыв звучал так: "Остановите это беззаконие, прекратите убивать невинных женщин и детей, положите конец геноциду, прекратите поставки оружия Израилю". Он подчеркнул: "Этот безумный цикл должен прекратиться, вся планета несет ответственность за страдания нашего народа в Газе и на Западном берегу".

На этой недельной встрече ООН кризис на Ближнем Востоке является основной темой в выступлениях и тайных встречах. В пятницу премьер-министр Израиля Нетаньяху должен выступить перед Генеральной Ассамблеей ООН.

После значительного нападения радикальной палестинской исламской группы ХАМАС на Израиль 7 октября и последующего конфликта в Газе tensions в регионе значительно усилились. В последние дни северный регион Израиля непрерывно обстреливался милицией "Хезболла", союзницей ХАМАС. В ответ Израиль провел крупнейшую военную операцию против иранской милиции, поддерживаемой Ираном, расположенной в Ливане всего несколько дней назад.

Аббас также призвал международных лидеров, присутствующих на саммите ООН, рассмотреть его призыв о прекращении поставок оружия Израилю после своей эмоциональной речи на Генеральной Ассамблее ООН. Мировые лидеры, в том числе те, кто должен выступить позже в неделе, такие как премьер-министр Израиля Нетаньяху, теперь находятся под давлением, чтобы ответить на эскалацию кризиса на Ближнем Востоке, с словами Аббаса, звучащими среди международного сообщества.

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