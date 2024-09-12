Пакистан запустит транспортную услугу, управляемую трансгендерами.

Лahор, кипящий город Пакистана, запустил свою первую службу такси для транcгендеров нации. Эта служба предназначена tanto для сообщества транcгендеров, как и для женщин, как заявляет CEO. Отличительные розово-белые такси, брендированные "SheDrives", уже несколько дней курсируют по улицам Лahора, с основной целью защитить пассажиров от притеснений. Планы расширения для включения других городов уже в работе. Пассажиры могут легко забронировать поездку через мобильное приложение.

Транcгендерные individuals в Пакистане часто существуют на обочине общества, несмотря на существующие законы, запрещающие дискриминационные практики в отношении них. Они испытывают не только притеснения, но и регулярные случаи убийств и похищений. В 2022 году Пакистан принял горячую линию, специально разработанную для транcгендерных individuals для сообщения о случаях домогательств.

Притеснения в общественных местах также являются серьезной проблемой для женщин в вопросах транспорта. Некоторые из огромных мегаполисов Пакистана запустили розовые автобусы, чтобы исключительно обслуживать пассажирок.

Розово-белые такси, входящие в состав новой службы такси Лahора, стремятся защитить пассажиров от домогательств. Несмотря на город, транcгендерные individuals по-прежнему сталкиваются с домогательствами, делая горячую линию, запущенную в 2022 году, жизненно важной для сообщения об таких инцидентах.

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