Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовостиВыборы в Ландтаг Тюрингии

Ожидается синяя прилив на западе, по мнению Чрупаллы.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

Ожидается синяя прилив на западе, по мнению Чрупаллы.

АфД триумфально побеждает в Тюрингии и занимает второе место в Саксонии: Повысив свою силу на выборах в двух восточногерманских регионах, партия АфД стремится повторить свой успех по всей стране, расширив свой охват за 2025 год.

Лидер АфД Тинo Чрупалла подчеркнул долгосрочные цели своей партии на федеральном уровне после выборов в Саксонии и Тюрингии. "Наша конечная цель, конечно, стать доминирующей силой на национальной сцене. Это то, чего мы добиваемся. Эта 'синяя волна' должна исходить из восточных земель и распространяться на запад в традиционные федеральные земли", - заявил Чрупалла на пресс-конференции в Берлине.

Взглянув в будущее, АфД имеет в виду выборный год 2029, с множеством выборов в ландраты и следующими федеральными выборами. Чрупалла ранее называл это "Проектом 2029". Совместный лидер АфД Алиса Вайдель вновь призвала к проведению новых федеральных выборов после выборов в ландраты. "Это голос недоверия к коалиции 'трафик свет'. Следовательно, канцлер Олаф Шольц должен соответствующим образом действовать и, вместе со своими партнерами по коалиции, подумать о том, чтобы освободить свои места. Электорат хочет другого подхода".

Размышляя о результатах выборов в Саксонии, Чрупалла выразил желание получить еще 2-3 процентных пункта. "Фрукт, возможно, еще не совсем созрел", - добавил он. Позже, по запросу, он уточнил: "В политике нужна терпение, как я всегда говорю, и в конце концов нас невозможно игнорировать - вопрос только во времени, и это время нужно ждать". Не пытайтесь сорвать зеленое яблоко до срока.

В контексте результатов выборов Чрупалла назвал исключение сотрудничества с АфД другими партиями "надежно недемократическим". "Мы протягиваем руку всем, кто имеет наилучшие интересы нашей страны", - заявил Чрупалла, высматривая потенциальных партнеров по коалиции.

Успех АфД на выборах в ландтаг Тюрингии способствует увеличению их силы, позволяя им преследовать свою цель стать доминирующей силой по всей стране. Тинo Чрупалла, лидер АфД, подчеркнул эту цель на пресс-конференции, заявив, что они стремятся к "синей волне", исходящей из восточных земель и распространяющейся на запад.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Украина предлагает развалить фронт Донбасса
Политика

Украина предлагает развалить фронт Донбасса

Украина предлагает развалить фронт Донбасса Из нескольких F-16 истребителей, которые уже прибыли в Украину, один уже столкнулся с инцидентом. Насколько серьезна эта ситуация и как долго киевские войска смогут защищать Покровск от русских? Какие факторы определят интенсивные бои, как объясняет Colonel Markus Reisner для ntv.de. ntv.de: Колонел Рейснер,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.
Политика

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24. По словам Президента Украины Володимира Зеленського, российские войска в районе Донецка за последние 2 дня не добились значительного прогресса. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте по-прежнему "сложная&

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Спасатели эвакуируют живого человека из завалов обрушившегося здания в Харькове
Политика

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию

Поездки директора МАГАТЭ в Киев и контролируемую Сапорезскую атомную электростанцию 18:31 Видео якобы демонстрирует использование воспламеняемого дрона С тех пор, как начался конфликт на Украине, ходило множество слухов о применении различных видов оружия, в том числе воспламеняемых дронов. Недавно появились видеоролики, якобы показывающие использование этого оружия. На кадрах видно,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками
Политика

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками

18:31 Демонстрация беспилотных летательных аппаратов, оснащенных огнеметчиками В ходе продолжающегося конфликта в Украине появляются слухи об использовании необычных видов оружия, таких как беспилотники-огнеметы. Распространяются сообщения о развертывании такого устройства, якобы поджигающего российские военные позиции и значительный участок леса. 18:09 Нидерландский премьер-министр представляет масштабный пакет помощи для Украины на

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Украина предлагает развалить фронт Донбасса
Политика

Украина предлагает развалить фронт Донбасса

Украина предлагает развалить фронт Донбасса Из нескольких F-16 истребителей, которые уже прибыли в Украину, один уже столкнулся с инцидентом. Насколько серьезна эта ситуация и как долго киевские войска смогут защищать Покровск от русских? Какие факторы определят интенсивные бои, как объясняет Colonel Markus Reisner для ntv.de. ntv.de: Колонел Рейснер,

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.
Политика

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24.

Почти два дня подряд российские военные силы не добились существенного прогресса в направлении Покровска, как заявил президент Зеленский в 19:24. По словам Президента Украины Володимира Зеленського, российские войска в районе Донецка за последние 2 дня не добились значительного прогресса. Однако ситуация в Покровске на восточном фронте по-прежнему "сложная&

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
Не доверяйте слепо заявлениям маркетинга: правда о этикетках пищевых продуктов.
Главные темы

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта

Понимание правильного выбора: декодирование семи общих символов на этикетке продукта Упаковка может вводить в заблуждение в отношении продуктов. Термины, такие как "эко- friendly" и "произведено местно", часто используются для продвижения товаров, но они могут быть вводящими в заблуждение и приводить к недовольству потребителей. Эти проблемы часто

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно