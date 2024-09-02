Ожидается синяя прилив на западе, по мнению Чрупаллы.

АфД триумфально побеждает в Тюрингии и занимает второе место в Саксонии: Повысив свою силу на выборах в двух восточногерманских регионах, партия АфД стремится повторить свой успех по всей стране, расширив свой охват за 2025 год.

Лидер АфД Тинo Чрупалла подчеркнул долгосрочные цели своей партии на федеральном уровне после выборов в Саксонии и Тюрингии. "Наша конечная цель, конечно, стать доминирующей силой на национальной сцене. Это то, чего мы добиваемся. Эта 'синяя волна' должна исходить из восточных земель и распространяться на запад в традиционные федеральные земли", - заявил Чрупалла на пресс-конференции в Берлине.

Взглянув в будущее, АфД имеет в виду выборный год 2029, с множеством выборов в ландраты и следующими федеральными выборами. Чрупалла ранее называл это "Проектом 2029". Совместный лидер АфД Алиса Вайдель вновь призвала к проведению новых федеральных выборов после выборов в ландраты. "Это голос недоверия к коалиции 'трафик свет'. Следовательно, канцлер Олаф Шольц должен соответствующим образом действовать и, вместе со своими партнерами по коалиции, подумать о том, чтобы освободить свои места. Электорат хочет другого подхода".

Размышляя о результатах выборов в Саксонии, Чрупалла выразил желание получить еще 2-3 процентных пункта. "Фрукт, возможно, еще не совсем созрел", - добавил он. Позже, по запросу, он уточнил: "В политике нужна терпение, как я всегда говорю, и в конце концов нас невозможно игнорировать - вопрос только во времени, и это время нужно ждать". Не пытайтесь сорвать зеленое яблоко до срока.

В контексте результатов выборов Чрупалла назвал исключение сотрудничества с АфД другими партиями "надежно недемократическим". "Мы протягиваем руку всем, кто имеет наилучшие интересы нашей страны", - заявил Чрупалла, высматривая потенциальных партнеров по коалиции.

Успех АфД на выборах в ландтаг Тюрингии способствует увеличению их силы, позволяя им преследовать свою цель стать доминирующей силой по всей стране. Тинo Чрупалла, лидер АфД, подчеркнул эту цель на пресс-конференции, заявив, что они стремятся к "синей волне", исходящей из восточных земель и распространяющейся на запад.

Читайте также: