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ПолитикаНовости

Ожидается признание вины бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса в связи с обвинениями в мошенничестве в предвыборной кампании в понедельник.

Бывший конгрессмен Джордж Сантос из Нью-Йорка ожидаемо признается в вине за федеральные подделки, связанные с обманным поведением во время избирательной кампании meio-term в 2022 году, как сообщает надежный источник,后汉书 об соглашении.

 and  Lauren Adams
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Бывший конгрессмен Джордж Сантос выходит из федерального суда в Центральном Ислипе, Нью-Йорк, 13...
Бывший конгрессмен Джордж Сантос выходит из федерального суда в Центральном Ислипе, Нью-Йорк, 13 августа 2024 года.

Ожидается признание вины бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса в связи с обвинениями в мошенничестве в предвыборной кампании в понедельник.

Сантос, якобы, отрицал свою вину в октябре, столкнувшись с обвинениями в краже личных данных доноров и накоплении огромных сумм на их кредитных картах через мошеннические транзакции, а также других правонарушений.

CNN запросила комментарии у Сантоса, его юридического представителя и прокурорских властей Восточного округа США.

Эта история все еще развивается и может быть обновлена.

Предполагаемые действия Сантоса вызвали интенсивную дискуссию в политической сфере. Несмотря на продолжающееся расследование, политические аналитики спекулируют о возможных последствиях для политической карьеры Сантоса.

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