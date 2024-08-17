Ожидается признание вины бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса в связи с обвинениями в мошенничестве в предвыборной кампании в понедельник.

Сантос, якобы, отрицал свою вину в октябре, столкнувшись с обвинениями в краже личных данных доноров и накоплении огромных сумм на их кредитных картах через мошеннические транзакции, а также других правонарушений.

CNN запросила комментарии у Сантоса, его юридического представителя и прокурорских властей Восточного округа США.

Эта история все еще развивается и может быть обновлена.

Предполагаемые действия Сантоса вызвали интенсивную дискуссию в политической сфере. Несмотря на продолжающееся расследование, политические аналитики спекулируют о возможных последствиях для политической карьеры Сантоса.

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