Ожидается признание вины бывшего конгрессмена Джорджа Сантоса в связи с обвинениями в мошенничестве в предвыборной кампании в понедельник.
Сантос, якобы, отрицал свою вину в октябре, столкнувшись с обвинениями в краже личных данных доноров и накоплении огромных сумм на их кредитных картах через мошеннические транзакции, а также других правонарушений.
CNN запросила комментарии у Сантоса, его юридического представителя и прокурорских властей Восточного округа США.
Эта история все еще развивается и может быть обновлена.
Предполагаемые действия Сантоса вызвали интенсивную дискуссию в политической сфере. Несмотря на продолжающееся расследование, политические аналитики спекулируют о возможных последствиях для политической карьеры Сантоса.